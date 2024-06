Alerta Caixa preocupa beneficiários do Bolsa Família com NIS final 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

Mudanças no Bolsa Família de junho incluem novos critérios e reajustes. Saiba como acessar os benefícios e seguir o calendário de pagamentos de forma eficiente.

A Caixa Econômica Federal (CEF) emitiu um comunicado direcionado aos titulares do Bolsa Família de junho, destacando mudanças significativas no programa que visam aprimorar o combate à pobreza no Brasil.

O titular do Bolsa Família de junho, com o Número de Identificação Social (NIS) final 0 a 9, receberá informações detalhadas sobre essas novas mudanças e instruções sobre como acessar o calendário de pagamentos.

Vale antecipar ainda que seguir o calendário de pagamentos, determinado pelo próprio dígito final do NIS, é crucial para evitar atrasos nos recebimentos. Nas linhas a seguir, trouxemos detalhes importantes sobre o benefício de junho. Acompanhe!

Caixa Econômica Federal anuncia alterações no Bolsa Família de junho. Entenda os novos critérios e confira o calendário de pagamentos para beneficiários com NIS final 0 a 9. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem se qualifica para receber o Bolsa Família de junho?

Para acessar os benefícios do Bolsa Família de junho, é necessário o registro no Cadastro Único (CadÚnico), realizado nas unidades do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS). No momento da inscrição no Cadastro Único, é essencial apresentar o CPF ou o título de eleitor do responsável familiar.

Além disso, para a qualificação no Bolsa Família de junho, os beneficiários devem cumprir critérios específicos, que abrangem tanto a saúde quanto a educação. É imprescindível que crianças e adolescentes mantenham uma frequência escolar regular para continuar recebendo os benefícios.

A Caixa Econômica também estipula que todos os membros da família participem de programas de saúde e nutrição para garantir a continuidade do auxílio.

Regras do Bolsa Família de Junho

As famílias devem atender aos seguintes compromissos nas áreas de saúde e educação para continuar recebendo os benefícios do Bolsa Família:

Acompanhamento pré-natal : Gestantes devem realizar o acompanhamento pré-natal.

: Gestantes devem realizar o acompanhamento pré-natal. Vacinação : Seguir o calendário nacional de vacinação é obrigatório.

: Seguir o calendário nacional de vacinação é obrigatório. Nutrição infantil : Crianças menores de 7 anos devem ter seu estado nutricional monitorado.

: Crianças menores de 7 anos devem ter seu estado nutricional monitorado. Frequência escolar : Crianças de 4 a 5 anos devem ter uma frequência mínima de 60%, enquanto beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não concluíram a educação básica devem ter uma frequência mínima de 75%.

: Crianças de 4 a 5 anos devem ter uma frequência mínima de 60%, enquanto beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não concluíram a educação básica devem ter uma frequência mínima de 75%. Atualização do Cadastro Único: A família deve manter o Cadastro Único atualizado pelo menos a cada 24 meses.

Esses critérios são fundamentais para garantir que o auxílio chegue a quem realmente precisa e que as famílias beneficiárias estejam cumprindo suas responsabilidades.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família de Junho

Como mencionado, o calendário de pagamentos do Bolsa Família de junho segue o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário.

É importante que os titulares sigam esse calendário para evitar qualquer atraso na recepção do benefício. Confira as datas de pagamento:

NIS final 1 : 17 de junho

: 17 de junho NIS final 2 : 18 de junho

: 18 de junho NIS final 3 : 19 de junho

: 19 de junho NIS final 4 : 20 de junho

: 20 de junho NIS final 5 : 21 de junho

: 21 de junho NIS final 6 : 24 de junho

: 24 de junho NIS final 7 : 25 de junho

: 25 de junho NIS final 8 : 26 de junho

: 26 de junho NIS final 9 : 27 de junho

: 27 de junho NIS final 0: 28 de junho

Seguir essas datas é essencial para assegurar que o benefício seja recebido de maneira adequada, evitando complicações e garantindo que as famílias possam contar com o auxílio conforme planejado.

Como se inscrever no Cadastro Único?

Para se inscrever no CadÚnico e garantir o acesso aos benefícios do Bolsa Família, o responsável familiar deve comparecer a uma unidade do CRAS com os documentos necessários, incluindo o CPF ou título de eleitor.

Esse registro é o primeiro passo para acessar os benefícios e garantir que todas as informações da família estejam atualizadas no sistema.

A Caixa Econômica Federal reforça a importância de cumprir todas as regras e manter as informações atualizadas, garantindo assim a continuidade do recebimento do auxílio. Além disso, seguir o calendário de pagamentos evita atrasos e assegura que o benefício chegue às famílias no momento certo.

Por fim, acompanhar as mudanças no programa Bolsa Família e seguir as orientações da Caixa Econômica Federal é essencial para garantir que as famílias brasileiras continuem a receber o suporte necessário para superar a pobreza e melhorar suas condições de vida.

