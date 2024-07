Bolsa Família cai para R$ 370,54 e assusta beneficiários

O Bolsa Família em 2025 manterá o orçamento semelhante ao atual. Saiba como as mudanças podem impactar milhões de famílias no próximo ano.

A previsão orçamentária para o Bolsa Família em 2025 foi estabelecida em R$174,7 bilhões, conforme detalhado no relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Em suma, esse valor se aproxima do orçamento atual de R$170 bilhões, o que indica que não haverá aumento nos benefícios do programa no próximo ano.

De maneira geral, esta confirmação traz um panorama financeiro essencial para os beneficiários e para a gestão pública, refletindo a continuidade e as limitações do programa.

Como o Bolsa Família está estruturado?

Nos primeiros sete meses de 2024, o Bolsa Família já repassou R$99,82 bilhões para mais de 20 milhões de famílias, com uma média mensal de R$14,3 bilhões.

Em julho, o pagamento beneficiou 20,8 milhões de famílias, com uma parcela média de R$683,75, distribuída de acordo com o Número de Inscrição Social (NIS).

Para receber o benefício, as famílias devem ter uma renda per capita de até R$218 por mês e estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

Os valores das parcelas são compostos por uma quantia mínima de R$600 para todas as famílias, além de adicionais para:

Crianças menores de 7 anos

Gestantes

Adolescentes

Além disso, famílias em regra de proteção recebem, em média, R$370,54. Essa estrutura de pagamentos é crucial para garantir que as famílias mais vulneráveis tenham acesso a um suporte financeiro básico, ajudando a mitigar a pobreza e a desigualdade social no país.

Previsões e impactos futuras

A LDO, que orienta a elaboração do Orçamento geral da União, será votada em agosto, após o recesso do Congresso Nacional, com relatoria do senador Confúcio Moura (MDB-RO).

Economistas, como Marcelo Neri do FGV Social, enfatizam que a expansão do programa nos últimos anos, incluindo benefícios adicionais, pode não se manter devido à limitação orçamentária.

Entretanto, essa expansão pode ser compensada por programas complementares, como o Pé-de-Meia, e por melhorias na eficiência do Bolsa Família.

Ainda não houve um pronunciamento oficial do Ministério do Desenvolvimento Social sobre a previsão orçamentária e a falta de reajuste dos benefícios, deixando algumas questões em aberto sobre o futuro do programa e suas possibilidades de ajuste.

As discussões em torno da LDO serão fundamentais para definir os rumos e as adaptações necessárias para manter o suporte às famílias beneficiárias dentro das limitações financeiras impostas.

Pontos importantes a considerar

Em suma, a previsão orçamentária para o Bolsa Família em 2025 estabelece um cenário de continuidade com desafios a serem enfrentados pela gestão pública.

A votação da LDO e os debates subsequentes no Congresso Nacional serão decisivos para definir a trajetória do programa e garantir que ele continue a atender as famílias brasileiras que mais necessitam.

