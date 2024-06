CRAS convoca cidadãos com NIS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 para atualizar cadastro e receber R$ 600 mais uma vez

Beneficiários do Bolsa Família devem atualizar o Cadastro Único para continuar recebendo o auxílio. Governo destaca importância da atualização para acesso a benefícios extras.

O Bolsa Família é um programa essencial para milhões de brasileiros de baixa renda. Mais de 20 milhões de famílias dependem deste auxílio para complementar sua renda mensal, recebendo um valor mínimo de R$ 600.

No entanto, para continuar recebendo o benefício, os beneficiários devem cumprir algumas regras importantes. Recentemente, o Governo Federal emitiu um comunicado importante para os beneficiários do Bolsa Família. O alerta destaca a importância de manter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado.

A atualização deve ser feita periodicamente em uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Esta atualização é fundamental para garantir a continuidade dos pagamentos. Saiba mais a seguir.

Além de assegurar o pagamento mensal, a atualização do Cadastro Único permite que os beneficiários acessem recursos adicionais.

O Bolsa Família oferece diversos benefícios extras, destinados a grupos específicos, que são liberados conforme a realidade de cada família. Estes benefícios adicionais variam em valor e são pagos junto com o benefício principal do Bolsa Família.

Ou seja, o Bolsa Família não se resume apenas ao pagamento mensal de R$ 600. Existem outros benefícios que podem aumentar a renda das famílias inscritas no programa. Entre os principais benefícios adicionais, destacam-se:

Para manter a regularidade dos pagamentos do Bolsa Família e dos benefícios adicionais, é essencial que os beneficiários mantenham o CadÚnico atualizado.

A atualização deve ser feita periodicamente no CRAS. Esta atualização não só garante a continuidade dos pagamentos, mas também possibilita o acesso a todos os benefícios adicionais disponíveis.

Os beneficiários devem estar atentos aos prazos e à documentação necessária para a atualização do CadÚnico. A manutenção correta e atualizada deste cadastro é a chave para assegurar que as famílias continuem recebendo o suporte financeiro necessário para sua subsistência.

Além disso, os pagamentos são realizados diretamente na conta da poupança social do Caixa Tem, que pode ser gerenciada pelo aplicativo disponível para download. É importante que os beneficiários estejam familiarizados com este aplicativo para facilitar o acesso e o controle dos recursos.

O Bolsa Família é um programa vital para milhões de famílias brasileiras, oferecendo não apenas um suporte financeiro básico, mas também uma série de benefícios adicionais que podem fazer uma diferença significativa na vida dos beneficiários.

Manter o CadÚnico atualizado é essencial para garantir que todos os benefícios sejam recebidos sem interrupções. Fique atento às orientações do Governo Federal e faça a atualização periódica do seu cadastro no CRAS para continuar recebendo este importante auxílio.

