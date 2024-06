Alerta do CRAS para beneficiários do Bolsa Família com NIS 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 que poderão ter o cadastro bloqueado

Lista de bloqueados no Bolsa Família de junho é divulgada pelo CRAS. Veja os motivos do bloqueio e como regularizar sua situação.

Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) em todo o Brasil, responsáveis por administrar as inscrições no Cadastro Único do Governo Federal, recebem mensalmente milhares de beneficiários que fazem parte das iniciativas sociais disponíveis no país.

Recentemente, um alerta foi enviado para os beneficiários do Bolsa Família que podem ter o cadastro bloqueado no programa. Para ficar por dentro dos principais detalhes do comunicado surpreendente, siga a leitura com o Notícia da Manhã.

CRAS divulga lista de bloqueados no Bolsa Família de junho. Saiba os motivos e os passos para desbloquear seu benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Alerta do CRAS para beneficiários do Bolsa Família com NIS 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1

Beneficiários do Bolsa Família com NIS 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 devem atualizar o CadÚnico.

A recomendação é que a atualização seja realizada, no máximo, a cada dois anos. No entanto, caso haja alguma mudança nos dados cadastrais ou nas informações pessoais dos membros da família, essa atualização deve ser feita imediatamente.

Para os cidadãos que não realizaram o procedimento, o Governo Federal iniciou uma busca ativa.

O trabalho tem sido feito por meio de visitas domiciliares a grupos prioritários com informações pendentes no CadÚnico. Técnicos do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) realizam as visitas para comprovar os dados informados no CRAS.

Não perca: Fresquinho! Governo libera nova rodada de auxílio no valor de R$ 5,1 mil; passo a passo para receber

O que é o pente-fino do Bolsa Família?

Como funciona a verificação de dados? O pente-fino do Bolsa Família envolve a checagem das informações dos cadastros familiares. O Governo Federal utiliza o cruzamento de dados com outros órgãos para realizar essa verificação.

Caso não consiga confirmar os dados, o governo envia comunicados para as famílias, que podem receber alertas por cartas, notificações nos aplicativos Caixa Tem ou Bolsa Família, ou até mesmo SMS.

Se nenhum dos comunicados surtir efeito, técnicos do programa realizam visitas domiciliares para evitar o cancelamento do benefício por falta de atualização.

Quais são os motivos para o bloqueio do Bolsa Família?

O programa Bolsa Família, um recurso do Governo Federal, depende de uma série de requisitos para que as famílias tenham direito ao benefício. Diversos motivos podem levar ao bloqueio do Bolsa Família, tais como:

Cadastro da família desatualizado no CadÚnico.

Renda familiar maior do que o permitido para receber o benefício.

Frequência escolar das crianças abaixo do estabelecido.

Falta de atualização na carteira de vacinação.

Falta de acompanhamento nutricional para crianças até 7 anos.

Falta de acompanhamento pré-natal para gestantes.

Como saber se o Bolsa Família foi bloqueado?

Verificação pelos aplicativos Existem algumas formas de saber se o benefício no Bolsa Família foi bloqueado.

Além de mensagens de texto alertando sobre a necessidade de atualização das informações, é possível consultar o status pelos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem.

Na tela inicial dos aplicativos, na aba de pagamentos, aparecerá um sinal indicando que o Bolsa Família está bloqueado, com a parcela do pagamento retida.

O que fazer quando o Bolsa Família é bloqueado?

A primeira ação ao perceber o bloqueio do Bolsa Família é resolver o problema presencialmente.

O titular da família deve se dirigir a um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para entender o motivo da suspensão do benefício.

Leve um documento de identificação com foto e, se possível, um comprovante de residência. No CRAS, será explicado os próximos passos para o desbloqueio, já que cada situação pode exigir um processo diferente.

Quanto tempo leva para desbloquear o Bolsa Família?

Prazo de regularização

Desde o pedido de regularização da situação, atualização das informações e nova aprovação do benefício, o benefício pode demorar até 90 dias para ser desbloqueado.

Recebimento das parcelas atrasadas

Para quem teve o benefício bloqueado, as parcelas retidas durante o período de suspensão são pagas ao beneficiário. Após o desbloqueio, o benefício retroativo é pago normalmente.

O bloqueio está relacionado a nome sujo?

Uma preocupação comum é se o Bolsa Família pode ser bloqueado por conta do nome sujo, mas isso é um mito. O benefício não é bloqueado por problemas de crédito, pois é destinado a suprir despesas básicas.

O bloqueio está sempre relacionado à falta de atualização dos dados e ao não cumprimento das regras básicas, como renda acima do permitido e falta de comprometimento com saúde e educação das crianças.

Como lidar com o bloqueio no aplicativo Caixa Tem?

O Caixa Tem é um dos aplicativos onde os beneficiários têm controle das parcelas de pagamento. Se o Bolsa Família estiver bloqueado no aplicativo, o recomendado é procurar uma unidade do CRAS para resolver o problema e seguir as orientações necessárias para recuperar o benefício.

Não perca: CRAS convoca cidadãos com NIS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 para atualizar cadastro e receber R$ 600 mais uma vez