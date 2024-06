BOMBA! CPF 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 têm acesso facilitado a benefício EXTRA único do INSS; veja

Novo sistema do INSS facilita acesso ao auxílio-doença, permitindo perícia médica online. Beneficiários podem solicitar o benefício sem sair de casa.

O auxílio-doença é um benefício oferecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para trabalhadores que necessitam de licença médica superior a 15 dias. Para tornar o acesso a esse benefício mais rápido e prático, o INSS implementou um novo sistema.

Até o 15º dia de afastamento, o empregador é responsável pelo salário do empregado. Após esse período, a responsabilidade passa a ser do INSS. Não há um período mínimo ou máximo para receber o auxílio-doença.

Enquanto houver comprovação por perícia médica, o beneficiário tem o direito de continuar afastado e recebendo o salário. Para agilizar esse processo, o INSS desenvolveu a ferramenta “Atestmed”. Saiba mais nas linhas a seguir.

Como solicitar o Auxílio-Doença do INSS?

Desde abril deste ano, o Governo Federal passou a aceitar a perícia médica pelo Atestmed para pedidos de auxílio-doença.

Com essa ferramenta, o benefício pode ser concedido mediante avaliação do atestado médico, sem que o trabalhador precise sair de casa para realizar o exame médico em uma unidade do INSS.

O valor do auxílio-doença pode chegar até R$ 2.200,00, sendo determinado a partir do salário de contribuição do segurado. Esse valor equivale a 91% do salário, calculado como a média dos últimos 12 salários de contribuição.

Para solicitar o auxílio, é necessário acessar o site ou aplicativo Meu INSS e selecionar a opção “Pedir Benefício por Incapacidade”. O passo a passo para realizar o pedido é:

Entre no Meu INSS e faça login pelo Gov.br .

. Clique em “Novo requerimento”.

Digite “Benefício por Incapacidade Temporária”.

Preencha os campos necessários.

Siga as orientações do próprio sistema.

Em “Dados Adicionais”, informe os dados do documento médico: data de emissão e se possui o início do repouso.

Junte os documentos necessários: documento de identidade e atestado médico.

Escolha uma agência mais próxima para recebimento.

Conclua o pedido.

Qual a diferença entre Auxílio-Doença e Aposentadoria por Incapacidade?

A principal diferença entre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez está na natureza do benefício.

A aposentadoria por invalidez é um benefício permanente e de longo prazo, enquanto o auxílio-doença é temporário. A lista de doenças que qualificam para o recebimento do auxílio-doença já foi disponibilizada pelo INSS.

Este novo sistema busca facilitar e agilizar o acesso ao auxílio-doença, reduzindo a necessidade de deslocamentos e burocracias para os trabalhadores que precisam desse suporte.

Com o uso do Atestmed, os segurados podem ter um processo mais eficiente e seguro, garantindo seus direitos de forma mais prática.

A implementação do Atestmed representa um avanço significativo na gestão dos benefícios oferecidos pelo INSS, proporcionando maior comodidade e rapidez no atendimento às necessidades dos segurados.

Com a digitalização dos processos, espera-se uma melhoria contínua no serviço prestado, beneficiando milhares de trabalhadores em todo o Brasil.

O INSS, ao adotar essa nova ferramenta, demonstra seu compromisso com a modernização e eficiência na concessão de benefícios, contribuindo para um sistema de previdência social mais acessível e eficaz.

