Acompanhe o Brasil nas Olimpíadas 2024 pelo WhatsApp; veja como

Meta lança chatbot ‘Time Brasil’ no WhatsApp para as Olimpíadas 2024. Saiba como acompanhar as novidades dos Jogos Olímpicos e interagir com conteúdos exclusivos.

Nesta quarta-feira (24), a Meta, em parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), lançou o chatbot “Time Brasil” no WhatsApp.

A ferramenta permitirá que os usuários acompanhem as últimas novidades das Olimpíadas 2024 e recebam conteúdos exclusivos do Ginga, a mascote onça do COB.

Este mascote interativo oferece informações sobre a agenda, o quadro de medalhas e muito mais. Saiba mais a seguir.

Olimpíadas 2024: como funciona o chatbot Time Brasil?

O chatbot “Time Brasil” foi criado especialmente para as Olimpíadas de 2024 e oferece uma experiência única para os fãs de esportes.

Além de enviar mensagens, o chatbot permite que os usuários naveguem por menus interativos. Segundo Gustavo Herbetta, Diretor de Marketing do COB, a ferramenta funcionará como uma espécie de segunda tela para os brasileiros que acompanharão os Jogos Olímpicos de Paris.

Herbetta destaca que o chatbot conecta o público diretamente com os atletas brasileiros, proporcionando não apenas informações, mas também um engajamento profundo.

Ele enfatiza que esta iniciativa complementa a emoção das competições, criando uma experiência enriquecedora para os usuários.

Como usar o chatbot ‘Time Brasil’ no WhatsApp?

Para utilizar o chatbot “Time Brasil”, siga os passos abaixo:

Acesse o Link : Clique no link ou acesse o endereço wa.me/message/IKAM2HOSNFY3O1 para iniciar o chatbot.

: Clique no link ou acesse o endereço wa.me/message/IKAM2HOSNFY3O1 para iniciar o chatbot. Número do WhatsApp : Alternativamente, você pode adicionar o número +55 (11) 3506-8253 à sua lista de contatos e iniciar um novo chat.

: Alternativamente, você pode adicionar o número +55 (11) 3506-8253 à sua lista de contatos e iniciar um novo chat. Configuração Inicial : No primeiro acesso, selecione seus esportes favoritos, aceite os termos e cadastre-se.

: No primeiro acesso, selecione seus esportes favoritos, aceite os termos e cadastre-se. Navegação : Após o cadastro, você poderá escolher entre diversas opções: Quadro de Medalhas : Atualizações ao vivo sobre a posição do Brasil no quadro de medalhas. Agenda de Competições : Informações detalhadas sobre as competições que envolvem atletas brasileiros. Conteúdos Exclusivos : Acesso a quizzes e momentos históricos das Olimpíadas na seção “Momentum”.

: Após o cadastro, você poderá escolher entre diversas opções:

Entre os dias 26 de junho e 11 de agosto, os usuários do chatbot poderão receber uma variedade de informações sobre os Jogos Olímpicos, incluindo o quadro de medalhas e a agenda de competições.

Enquanto a competição não começa, o chatbot oferece quizzes e acesso a momentos históricos das Olimpíadas, permitindo que os usuários se envolvam e se preparem para os jogos.

Resumo do desempenho brasileiro nas Olimpíadas em 25/07

Handebol Feminino : Estreia com vitória por 29 a 18 contra a Espanha. Destaque para a goleira Gabi Moreschi, que alcançou uma eficiência de 45% nas defesas.

: Estreia com vitória por 29 a 18 contra a Espanha. Destaque para a goleira Gabi Moreschi, que alcançou uma eficiência de 45% nas defesas. Futebol Feminino : Vitória por 1 a 0 contra a Nigéria, com gol de Gabi Nunes e assistência de Marta.

: Vitória por 1 a 0 contra a Nigéria, com gol de Gabi Nunes e assistência de Marta. Tiro com Arco: Ana Luiza e Marcus D’Almeida obtiveram marcas históricas na fase de ranqueamento, conhecendo seus adversários nas eliminatórias e se classificando para a competição de duplas mistas.

Benefícios do chatbot para os usuários

O chatbot “Time Brasil” oferece diversos benefícios para os usuários que desejam acompanhar as Olimpíadas de 2024 de perto:

Informações em Tempo Real : Acesso rápido e fácil às atualizações mais recentes sobre os jogos e o desempenho dos atletas brasileiros.

: Acesso rápido e fácil às atualizações mais recentes sobre os jogos e o desempenho dos atletas brasileiros. Conteúdos Exclusivos : Receba conteúdos exclusivos, como vídeos, quizzes e histórias dos jogos, diretamente no seu WhatsApp.

: Receba conteúdos exclusivos, como vídeos, quizzes e histórias dos jogos, diretamente no seu WhatsApp. Interatividade : Navegue por menus interativos e personalize suas preferências para receber as informações que mais lhe interessam.

: Navegue por menus interativos e personalize suas preferências para receber as informações que mais lhe interessam. Conexão Direta com os Atletas: Sinta-se mais próximo dos atletas brasileiros, acompanhando suas performances e torcendo por eles em tempo real.

A função de segunda tela do chatbot “Time Brasil” promete transformar a maneira como os brasileiros acompanham as Olimpíadas.

Com informações atualizadas e conteúdos exclusivos, os usuários podem enriquecer sua experiência de visualização, mantendo-se informados sobre todos os aspectos dos jogos enquanto torcem pelo Brasil.

O lançamento do chatbot “Time Brasil” no WhatsApp é uma iniciativa inovadora que traz a emoção das Olimpíadas de Paris diretamente para a palma da mão dos brasileiros.

Com um acesso fácil e interativo, essa ferramenta promete ser um grande sucesso entre os fãs de esportes, proporcionando uma experiência única e envolvente durante os Jogos Olímpicos de 2024.

