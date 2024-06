Regras do Bolsa Família têm surpreendido beneficiários, que agora estão SEM RECEBER; entenda

Mantenha seu CPF regular e evite o bloqueio do Bolsa Família. Veja como consultar e atualizar suas informações para continuar recebendo o benefício.

Manter o CPF regular é uma das condicionalidades que os beneficiários do Bolsa Família devem cumprir para evitar o bloqueio do benefício. Para integrar o Bolsa Família, os interessados devem cumprir as suas regras de participação.

A primeira é ter renda mensal per capita de até R$ 218. Depois, é necessário que a família esteja inscrita no Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais (CadÚnico).

No entanto, após ter o Bolsa Família aprovado, o beneficiário ainda deve observar outras regras para evitar o bloqueio do benefício. Uma dessas regras é manter o CPF regular.

O que significa CPF irregular para o Bolsa Família?

Em primeiro lugar, é importante destacar que manter o CPF regular para o recebimento do Bolsa Família não está relacionado com a inadimplência. Isso porque muitos beneficiários ainda possuem dúvidas se quem tem o nome sujo pode receber o benefício.

E a resposta é sim, é possível receber o Bolsa Família se o inscrito tiver pendências financeiras. Na verdade, quando o Bolsa Família inclui o CPF irregular para bloquear benefícios, essa irregularidade se relaciona com as seguintes questões:

Dados sem atualização na Receita Federal

Pessoas que se ausentaram de votações políticas ou não justificaram o seu voto.

Nome do titular que tenha associação com mais de um CPF.

Pendências com o Imposto de Renda.

Divergência de titularidade.

Como consultar irregularidades no CPF do Bolsa Família?

Para consultar a situação do seu CPF, os beneficiários do Bolsa Família podem acessar o site oficial da Receita Federal. Todo o processo é 100% online, facilitando o acesso e trazendo mais comodidade aos beneficiários. A seguir, confira o passo a passo completo para fazer a consulta do CPF na Receita Federal:

Primeiramente, clique na opção “Meu CPF” , na página inicial da Receita Federal.

, na página inicial da Receita Federal. Depois, role a tela para baixo e clique na opção “Consultar CPF”.

Na sequência, selecione o botão verde “Iniciar”.

Por fim, digite o seu CPF e a data de nascimento nos campos indicados.

Valide o Captcha e clique em “Consultar”. Após seguir os passos acima, se abrirá uma nova página com todas as informações do seu CPF, indicando se ele está regular ou não. Caso tenha irregularidades, é possível atualizá-lo na própria plataforma.

Como regularizar o cadastro do Bolsa Família?

Em primeiro lugar, vale lembrar que o cadastro do CPF é apenas uma das atualizações que o beneficiário precisa fazer. Isso porque ele conta com uma série de condicionalidades de permanência para cumprir, entre elas:

Manter o CPF regular;

Manter o CadÚnico atualizado;

Gestantes devem realizar o pré-natal;

Crianças e mulheres devem fazer o acompanhamento da saúde;

Crianças e adolescentes devem manter a frequência escolar.

Sendo assim, a regularização do Bolsa Família é diferente para cada caso. Veja como regularizar a seguir.

Como regularizar o CPF?

A regularização do CPF pode ser realizada no próprio site da Receita Federal. Assim, confira o passo a passo completo:

Primeiro, acesse o site da Receita Federal;

Depois, clique em “Meu CPF”;

Selecione a opção “Atualizar CPF”;

Por fim, clique em ‘Regularizar CPF”.

Atualização do CadÚnico

Os beneficiários do Bolsa Família devem atualizar o CadÚnico a cada dois anos ou sempre que houver mudança nas informações da família.

O processo é simples. Basta comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo, portando os documentos da família.

Além disso, é importante portar os documentos que comprovem a mudança de dados, quando for o caso.

Acompanhamento de saúde

As famílias que participam do Bolsa Família devem realizar o acompanhamento da saúde de seus integrantes para evitar o bloqueio do benefício. Funciona assim:

Gestantes devem realizar o pré-natal no sistema público de saúde;

Crianças devem fazer o acompanhamento nutricional;

Mulheres entre 14 e 44 anos também devem fazer o acompanhamento da saúde, onde receberão orientações sobre o câncer de colo do útero.

Para atualizar essas informações, a família deve comparecer ao posto de saúde mais próximo. Assim, deve portar o cartão do SUS, cartão da gestante e carteira de vacinação.

Frequência escolar

Por fim, as crianças e adolescentes devem frequentar as aulas regularmente. Caso contrário, a família corre o risco de perder o Bolsa Família. Assim, caso ocorra o bloqueio por este motivo, os estudantes devem voltar a frequentar as aulas. Só depois disso, a família voltará a receber o benefício mensal.

Manter o CPF regular é essencial para garantir o recebimento do Bolsa Família e evitar problemas futuros. A atualização do CadÚnico e o cumprimento das demais condicionalidades também são fundamentais para a continuidade do benefício.

Portanto, fique atento às regras e mantenha suas informações sempre atualizadas para não correr o risco de perder o Bolsa Família.

