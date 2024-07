Novo crédito do Bolsa Família anima beneficiários; veja o que fazer e como garantir

O Banco do Brasil lançará uma novidade para beneficiários do Bolsa Família. Saiba mais sobre o novo crédito e suas condições atrativas.

O Banco do Brasil está prestes a lançar uma novidade significativa para os beneficiários do Bolsa Família: o novo crédito “Acredita Primeiro Passo”.

Destinado a pessoas físicas e empreendimentos inscritos no CadÚnico, o programa oferece condições atrativas para quem deseja investir em negócios próprios.

A princípio, este lançamento faz parte de um esforço maior para fomentar o empreendedorismo e proporcionar maior autonomia financeira às famílias beneficiadas pelo programa social. Confira!

Beneficiários do Bolsa Família terão acesso a novo crédito do Banco do Brasil. Conheça os detalhes desse programa que promete facilitar o empreendedorismo. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que é o Acredita Primeiro Passo?

O Acredita Primeiro Passo faz parte do programa “Acredita”, que vai além do Bolsa Família e abrange um público mais amplo.

Entretanto, o foco principal é apoiar os beneficiários do Bolsa Família, proporcionando um caminho para a autonomia financeira através do empreendedorismo.

Com essa iniciativa, o Banco do Brasil visa impulsionar a economia local e permitir que os beneficiários tenham uma oportunidade real de melhorar suas condições financeiras.

Veja também: Tem conta Caixa? Seu cartão mudou e ninguém te avisou

Benefícios e condições do programa

Fundo Garantidor (FGO) : O fundo garantidor assegura os financiamentos para investimentos e capital de giro.

: O fundo garantidor assegura os financiamentos para investimentos e capital de giro. Prazos Flexíveis : As condições de financiamento incluem prazos que variam de 120 dias a 96 meses, com até 60 meses de carência.

: As condições de financiamento incluem prazos que variam de 120 dias a 96 meses, com até 60 meses de carência. Planejamento Financeiro: As condições de carência permitem um planejamento financeiro mais flexível, essencial para novos empreendimentos.

Atualmente, o Banco do Nordeste é o único liberando o crédito, mas com certa burocracia. Os solicitantes devem ser clientes do banco e ter histórico de crédito, como o CredAmigo. Além disso, algumas instituições ainda exigem um fiador, mesmo após garantias do ministro Wellington Dias de que isso não seria necessário.

Expectativas e Preparativos

Há grande expectativa sobre quando a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil começarão a liberar o novo empréstimo do Bolsa Família.

Especula-se que a liberação pode ocorrer em setembro, conforme comentários do presidente Lula. A expectativa é alta, pois o novo crédito pode ser uma ferramenta crucial para muitas famílias que desejam iniciar ou expandir seus negócios.

Pontos importantes a considerar

Garantia do FGO : o FGO cobre o pagamento caso o solicitante não consiga pagar.

: o FGO cobre o pagamento caso o solicitante não consiga pagar. Taxas de Juros : as taxas de juros são de até 4% ao mês, uma taxa elevada, mas que não é descontada diretamente da folha de pagamento, já que não se trata de crédito consignado.

: as taxas de juros são de até 4% ao mês, uma taxa elevada, mas que não é descontada diretamente da folha de pagamento, já que não se trata de crédito consignado. Manutenção do Bolsa Família: solicitar o empréstimo não resulta na perda do Bolsa Família, exceto se a renda per capita ultrapassar meio salário mínimo ou as condicionalidades de saúde e educação não forem cumpridas.

Dicas para os solicitantes

Para quem está pensando em solicitar o novo empréstimo, a dica é clara: só pegue o crédito se for para investir e fazer seu negócio crescer.

Ficar endividado não vale a pena se o empréstimo não for bem planejado e utilizado de forma produtiva. Aqui estão algumas sugestões:

Avalie seu Plano de Negócio : antes de solicitar o crédito, tenha um plano de negócio bem estruturado.

: antes de solicitar o crédito, tenha um plano de negócio bem estruturado. Analise os Riscos : considere os riscos e tenha uma estratégia para mitigar possíveis dificuldades financeiras.

: considere os riscos e tenha uma estratégia para mitigar possíveis dificuldades financeiras. Use o Crédito com Sabedoria: invista o dinheiro de maneira a garantir o crescimento e sustentabilidade do seu empreendimento.

O novo crédito “Acredita Primeiro Passo” do Banco do Brasil promete ser uma grande oportunidade para os beneficiários do Bolsa Família que desejam investir em negócios próprios.

Com prazos flexíveis, garantias do FGO e foco na autonomia financeira, o programa pode ser um divisor de águas para muitas famílias.

A expectativa é que a liberação do crédito ocorra em setembro, trazendo novas possibilidades para aqueles que buscam melhorar suas condições de vida através do empreendedorismo.

Todavia, é crucial que os solicitantes utilizem o crédito de forma estratégica e planejada, evitando endividamentos desnecessários e garantindo o sucesso de seus empreendimentos.

Veja também: Lucro do Bolsa Família é o maior de todos! Como receber uma fatia?