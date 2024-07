Cartões que devolvem dinheiro para a conta! Veja os melhores

Procurar um cartão de crédito que ofereça cashback pode ser uma excelente maneira de otimizar suas finanças, recebendo parte do dinheiro gasto de volta.

Diversas instituições financeiras oferecem cartões com diferentes percentuais de cashback e condições, permitindo que você escolha o que melhor se adapta ao seu perfil de consumo. Neste artigo, destacamos alguns dos melhores cartões de crédito com cashback disponíveis no mercado brasileiro.

Os cartões de crédito com cashback se tornaram populares devido aos benefícios financeiros que proporcionam. Ao receber uma porcentagem do valor gasto de volta, os consumidores podem economizar significativamente ao longo do tempo.

Com tantas opções no mercado, pode ser desafiador decidir qual cartão é o melhor. Por isso, fizemos uma análise detalhada para te ajudar a encontrar o cartão de crédito com cashback ideal para você. Vamos explorar as características, vantagens e desvantagens de cada opção.

Alguns cartões de crédito oferecem cashback em bitcoins, permitindo que você acumule criptomoedas com suas compras diárias. (Foto: Jeane de Oliveira)

Nubank

O Nubank é uma das fintechs mais populares no Brasil e oferece um programa de cashback através do Nubank Rewards. Os clientes podem optar por pagar uma assinatura anual de R$ 190 ou mensal de R$ 19 para participar do programa.

Cada real gasto equivale a um ponto, que pode ser utilizado para “apagar” compras de parceiros, como Amazon, Netflix e iFood. Para quem gasta acima de R$ 1.600 por mês, o programa compensa, pois os pontos acumulados superam o custo da assinatura.

Além disso, o Nubank oferece flexibilidade para resgatar os pontos acumulados. Isso é ideal para quem tem uma rotina variada de gastos, permitindo aproveitar ao máximo os benefícios do cashback. É uma opção prática e eficiente para consumidores modernos e conectados.

Méliuz Banco Pan

O cartão Méliuz Banco Pan é uma opção interessante para quem busca cashback sem pagar anuidade. Este cartão oferece 0,8% de cashback em todas as compras e até 1,8% de cashback em compras feitas com parceiros específicos da Méliuz.

O valor do cashback pode ser resgatado para sua conta corrente ou poupança sem custo adicional, e a isenção da anuidade é garantida para quem gasta mais de R$ 1.500 por mês.

Outro ponto positivo do Méliuz Banco Pan é a simplicidade no resgate do cashback. Sem complicações ou burocracias, os usuários podem transferir o valor acumulado diretamente para sua conta bancária. Isso torna o processo mais transparente e acessível.

Itaucard Ipiranga e Visa BlockFi

Para quem costuma abastecer frequentemente, o Itaucard Ipiranga é uma excelente opção. Este cartão de crédito oferece 3,5% de cashback em todas as compras realizadas nos postos Ipiranga, além de 1% em outras compras.

Esse cashback pode ser utilizado para abater no valor de futuras compras de combustível, tornando-se uma escolha ideal para motoristas.

Já para os entusiastas de criptomoedas, o cartão Visa BlockFi oferece uma forma inovadora de cashback. Em vez de dinheiro tradicional, o cashback é concedido em bitcoins.

O cartão oferece 1,5% de cashback em bitcoin para todas as compras e 2% nos primeiros três meses se os gastos superarem US$ 3.000. Este cartão também possibilita ganhos adicionais com juros sobre o saldo em bitcoin mantido na BlockFi.

Conclusão

Escolher o melhor cartão de crédito com cashback depende muito do seu perfil de consumo e das suas prioridades. Se você busca flexibilidade e não quer pagar anuidade, o Méliuz Banco Pan é uma excelente escolha. Para os que preferem maximizar os benefícios em combustíveis, o Itaucard Ipiranga pode ser ideal.

Já os adeptos das criptomoedas podem encontrar no Visa BlockFi uma oportunidade única de acumular bitcoins com suas compras diárias.

Avalie suas necessidades e escolha a opção que melhor se adapta ao seu estilo de vida. Com tantas opções disponíveis, você certamente encontrará um cartão que oferece cashback e se encaixa perfeitamente no seu perfil de consumo.