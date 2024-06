Prepare-se para liberar R$ 2.000 EXTRA ainda em junho; passo a passo sem enrolação

Libere até R$ 2 mil extra no limite do cartão de crédito do Nubank seguindo algumas dicas simples. Saiba quem pode ter acesso e como solicitar.

O Nubank anunciou recentemente a possibilidade de liberar até R$ 2 mil extra no limite do cartão de crédito dos seus clientes. Fundado em 2013, o Nubank se estabeleceu como um dos maiores bancos digitais da América Latina, ganhando a confiança de milhões de brasileiros.

Muitos procuram o banco pela facilidade na aprovação de crédito, que é menos burocrática em comparação com os bancos tradicionais. Agora, a fintech anuncia um aumento de até R$ 2 mil no limite dos correntistas.

Para entender melhor como funciona essa novidade, veja os critérios e saiba como solicitar esse aumento de limite de forma prática e rápida.

Nubank aumenta o limite do cartão de crédito para clientes selecionados. Veja como conseguir até R$ 2 mil a mais no seu limite. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como os correntistas do Nubank estão desbloqueando um limite de R$ 2 mil extra no app?

A nova política do Nubank permite que clientes selecionados recebam um incremento de até R$ 2 mil em seu limite de crédito, diretamente pelo aplicativo, sem a necessidade de passar por avaliação de crédito ou risco.

Essa mudança pode aumentar significativamente o poder de compra dos clientes, porém, é essencial que fiquem atentos aos juros do cartão e ao risco de endividamento.

O aumento de limite é destinado a clientes que possuem um bom relacionamento financeiro com o Nubank, sem histórico de inadimplência e com uso frequente do cartão de crédito. Além disso, clientes que já negociaram dívidas anteriores diretamente pelo aplicativo podem se qualificar para este benefício.

O que é o Nu Limite Garantido?

Além do aumento automático de limite, o Nubank oferece outra forma de incrementar o limite do cartão de crédito, conhecida como Nu Limite Garantido. Neste caso, o cliente investe em uma das caixinhas da fintech, e o valor investido se torna o novo limite do cartão de crédito.

Para solicitar o aumento de limite através do Nu Limite Garantido, os clientes devem seguir alguns passos simples:

Abra o aplicativo do Nubank no seu smartphone.

no seu smartphone. No menu principal, selecione a opção “Nu Limite Garantido” .

. Vincule os investimentos que você possui na função de limite.

que você possui na função de limite. Siga as instruções fornecidas pelo aplicativo para finalizar a contratação do novo limite.

Embora seja uma boa opção para quem precisa de um aumento de limite urgente, é importante tomar alguns cuidados. Em primeiro lugar, nem todos têm uma quantia significativa para investir.

Além disso, caso o pagamento da fatura não seja feito, o Nubank utilizará o valor investido como garantia, o que pode resultar em perda do investimento e problemas de crédito.

Quem pode ter acesso aos R$ 2 mil do Nubank?

O aumento de limite é especialmente voltado para clientes que mantêm um bom relacionamento financeiro com o Nubank. Isso inclui não ter histórico de inadimplência e utilizar o cartão de crédito de forma regular e responsável.

Além disso, clientes que já resolveram dívidas anteriores diretamente pelo aplicativo têm maiores chances de se qualificar para esse benefício.

Essa política de aumento de limite sem avaliação de crédito tradicional é um dos fatores que fazem do Nubank uma escolha popular entre os brasileiros. A fintech busca facilitar a vida financeira dos seus clientes, oferecendo soluções práticas e acessíveis.

Os riscos do Nu Limite Garantido também devem ser considerados. Investir nas caixinhas do Nubank pode ser uma solução rápida para aumentar o limite do cartão de crédito, mas é necessário ter uma boa gestão financeira para evitar problemas futuros.

O pagamento das faturas deve ser feito pontualmente, pois o não pagamento pode levar à utilização do investimento como garantia, prejudicando o cliente. Notícia da Manhã.

Em resumo, o Nubank continua inovando e proporcionando mais opções de crédito para seus clientes. O aumento de limite para até R$ 2 mil extra diretamente pelo aplicativo é uma prova do compromisso da fintech com a praticidade e acessibilidade financeira.

No entanto, é fundamental que os clientes utilizem esses recursos de forma consciente para evitar endividamento e problemas financeiros.

