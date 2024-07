Nis final 3, 4, 5, 6 e 7 recebem bolsa do governo a partir de segunda (29)

O Bolsa Família foi criado em 2003, durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a promulgação da Lei nº 10.836.

O programa nasceu da unificação de iniciativas anteriores como o Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e o Auxílio Gás, visando combater a pobreza e a desigualdade social no Brasil.

O objetivo principal do Bolsa Família é oferecer uma transferência direta de renda às famílias em situação de vulnerabilidade econômica, condicionada à manutenção das crianças na escola e ao cumprimento de requisitos de saúde.

O programa se tornou uma das principais políticas de assistência social do país, ajudando milhões de brasileiros a melhorar suas condições de vida e acesso a serviços básicos.

Os pagamentos do Bolsa Família são realizados de forma escalonada, de acordo com o Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Esta semana, os beneficiários com NIS final 3, 4, 5, 6 e 7 estão recebendo seus pagamentos.

Este artigo explica como funciona o calendário de pagamentos e como os beneficiários podem se organizar para receber o benefício.

O valor médio do Bolsa Família em 2024 é de R$ 705,40, o maior da história do programa, beneficiando mais de 54 milhões de brasileiros. (Foto: Jeane de Oliveira)

Calendário de Pagamentos

O Bolsa Família segue um cronograma específico para garantir que todos os beneficiários recebam o pagamento de forma ordenada. Nesta semana, os repasses estão sendo realizados para quem tem NIS com final 3, 4, 5, 6 e 7. Esses pagamentos começaram na segunda-feira e continuarão ao longo da semana, sempre nos dias úteis.

Para quem tem o NIS final 3, o pagamento foi liberado na segunda-feira, final 4 na terça-feira, final 5 na quarta-feira, final 6 na quinta-feira, e final 7 na sexta-feira. É importante que os beneficiários verifiquem suas datas específicas para evitar confusões e atrasos na retirada do benefício.

Como Consultar o Pagamento

Os beneficiários podem consultar o status do pagamento do Bolsa Família de diversas maneiras. A forma mais prática é através do aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS.

Pelo aplicativo, é possível verificar o saldo, a data do próximo pagamento e realizar outras transações relacionadas ao benefício.

Além disso, é possível consultar as informações pelo site da Caixa Econômica Federal ou diretamente nas agências bancárias e lotéricas. O beneficiário deve ter em mãos o cartão do Bolsa Família ou o número do NIS para realizar a consulta.

Benefícios Extras e Ajustes

Em 2024, o valor médio do Bolsa Família aumentou para R$ 705,40, com benefícios adicionais para famílias com crianças de até seis anos e para gestantes.

Esses ajustes são parte do esforço do governo para aumentar a segurança alimentar e o acesso a serviços essenciais para as famílias em situação de vulnerabilidade.

Além do benefício básico, as famílias podem receber um adicional de R$ 150 por criança de até seis anos e R$ 50 por dependente entre sete e 18 anos ou gestantes. Esses valores ajudam a compor uma renda mais robusta, atendendo melhor às necessidades das famílias.

Agora é sua vez!

Os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 3, 4, 5, 6 e 7 devem ficar atentos às datas de pagamento desta semana. Utilizar ferramentas como o aplicativo Caixa Tem pode facilitar a consulta e a organização financeira.

Com os novos ajustes e benefícios adicionais, o programa continua sendo uma importante ferramenta de suporte às famílias em situação de vulnerabilidade no Brasil.

Para mais informações detalhadas e para consultar o status do seu benefício, visite o site oficial do Bolsa Família ou o site da Caixa Econômica Federal.