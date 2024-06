Consulta BB: pagamento mensal de R$ 4.369,45 para quem tiver CPF aprovado

O Banco do Brasil (BB), um dos maiores pilares do sistema financeiro brasileiro, já anunciou uma oportunidade que pode impactar significativamente a vida financeira de muitos cidadãos. Trata-se de uma seleção para contratação de profissionais com salários iniciais de R$ 4.369,45.

Essa notícia traz uma nova esperança para aqueles que buscam estabilidade financeira e crescimento profissional. Embora não seja exatamente e uma novidade, muitas pessoas podem estar na lista de aprovação e não sabem.

Banco do Brasil (BB) pode liberar oportunidade de ganhos mensais para todas as pessoas que estão com CPF na lista – noticiasmanha.com.br.

Iniciativa da BB Tecnologia

A iniciativa é liderada pela BB Tecnologia, uma divisão do Banco do Brasil, que está em processo de recrutamento de 138 profissionais.

O valor inicial oferecido para essas vagas é de R$ 4.369,45, com potencial para aumentos futuros. Esse anúncio é parte de um esforço contínuo da instituição para modernizar e ampliar seus serviços, ao mesmo tempo em que oferece oportunidades de emprego em um mercado desafiador.

A seleção dos candidatos inclui uma prova realizada no dia 6 de agosto do último ano. Mesmo que os candidatos não sejam selecionados imediatamente, há a possibilidade de convocação posterior, pois será formado um cadastro de reserva.

Os interessados em mais detalhes ou que tenham dúvidas sobre o processo devem acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela organização do concurso e onde está disponível a lista dos CPFs selecionados.

Detalhes da oportunidade

O concurso abrange duas categorias de cargos: Analista e Técnico. Para os aspirantes ao cargo de analista, a prova ocorreu pela manhã, às 8h (horário de Brasília), com duração de 4h30.

Os candidatos ao cargo de técnico realizaram o exame à tarde, começando às 15h, também com a mesma duração de 4h30. A avaliação foi dividida em 70 questões objetivas e uma redação dissertativa-argumentativa, visando testar habilidades e conhecimentos dos candidatos em diversas áreas.

Exigências por cargo no BB

Banco do Brasil – Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Para o cargo de Técnico com perfil interno, as questões cobriram temas como Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático, Conhecimentos Gerais, Informática Básica, Noções de Administração, Noções de Arquivologia, Manutenção e Arquitetura de Computadores e Normas Regulamentadoras. Já para Técnicos com perfil de atendimento, além dos tópicos mencionados, foram incluídas questões sobre Noções Básicas de Eletricidade e Eletrônica, Equipamentos de Automação Bancária e Normas Regulamentadoras.

as questões cobriram temas como Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático, Conhecimentos Gerais, Informática Básica, Noções de Administração, Noções de Arquivologia, Manutenção e Arquitetura de Computadores e Normas Regulamentadoras. Já para Técnicos com perfil de atendimento, além dos tópicos mencionados, foram incluídas questões sobre Noções Básicas de Eletricidade e Eletrônica, Equipamentos de Automação Bancária e Normas Regulamentadoras. No caso dos Analistas, há dois perfis distintos. Para o perfil interno, a prova incluiu Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático, Matemática, Noções de Estatística, Conhecimentos Gerais, Administração e Políticas Públicas, Administração Financeira e Orçamentária, Noções de Economia, Gestão Governamental, Controle e Gestão, e Auditoria Governamental. Já para o perfil tecnológico, foram abordados também conhecimentos em Língua Inglesa, Ciência de Dados, Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados, Infraestrutura Tecnológica e Segurança da Informação.

Oportunidades como esta são cruciais para a melhoria do panorama econômico brasileiro. Não só aumentam a renda dos cidadãos, mas também promovem a especialização profissional e a qualificação do setor financeiro. Isso, por sua vez, fortalece a economia e gera um efeito positivo em cadeia para diversas áreas.

Golpe duplo: oportunidade de ganhar mais

Paralelamente, o Banco Central do Brasil anunciou que cerca de R$ 7,5 bilhões estão disponíveis para resgate no Sistema de Valores a Receber (SVR). Esses valores pertencem a pessoas físicas e jurídicas que esqueceram montantes em instituições financeiras.

Até outubro, R$ 5,3 bilhões já foram resgatados. O sistema permite consultas para identificar possíveis valores a receber, sendo a maioria dos resgates de até R$ 10.

Para resgatar, é necessário possuir uma chave Pix ou combinar outra forma de recebimento com a instituição financeira. Em casos de valores pertencentes a pessoas falecidas, herdeiros ou representantes legais podem realizar a consulta.

Você vai querer saber também:

O único site oficial para consulta e solicitação de devolução dos valores é o Sistema de Valores a Receber.

Veja as instruções do BC:

Se você participou do processo de seleção do BB, verifique se seu CPF está na lista dos aprovados. Esta pode ser uma grande chance de ingressar em uma das maiores instituições financeiras do país, com um salário atrativo e diversas oportunidades de crescimento profissional.

Além disso, não deixe de consultar possíveis valores esquecidos no Banco Central, uma oportunidade extra de reforçar suas finanças.