Beneficiários do Bolsa Família com NIS final 9 e 0 não vão receber? Ansiosos, mas preocupados

Pagamentos do Bolsa Família em julho variam conforme o NIS. Veja quando beneficiários com NIS final 8, 9 e 0 recebem e como sacar o benefício.

O calendário de pagamentos do Bolsa Família começou no último dia 18 de julho e se estende até o dia 31 do mesmo mês.

A cada dia útil, um grupo diferente é beneficiado com base no último dígito do NIS (Número de Identificação Social) do titular, garantindo uma distribuição ordenada e eficiente dos recursos.

Todavia, há uma exceção importante para os moradores do Rio Grande do Sul, que devido à situação de calamidade pública, recebem o pagamento sempre no primeiro dia do calendário, independentemente do final do NIS. Saiba mais a seguir.

Calendário do Bolsa Família define datas de pagamento em julho. Confira as datas para NIS final 8, 9 e 0 e as opções de recebimento. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quando cai o Bolsa Família de quem tem NIS final 8, 9 e 0?

O pagamento do Bolsa Família é escalonado conforme o último dígito do NIS, indo do final 1 ao final 0. Isso significa que os beneficiários com NIS terminando em 8, 9 e 0 são os últimos a receber seus benefícios dentro do mês. Em julho, esses beneficiários terão acesso aos seus recursos entre os dias 29 e 31.

Não deixe de conferir: NIS da sorte? Brasileiros com dígito final desta lista recebe EXTRAS no Bolsa Família

Calendário de pagamentos de julho

NIS final 1 : 18 de julho

: 18 de julho NIS final 2 : 19 de julho

: 19 de julho NIS final 3 : 22 de julho

: 22 de julho NIS final 4 : 23 de julho

: 23 de julho NIS final 5 : 24 de julho

: 24 de julho NIS final 6 : 25 de julho

: 25 de julho NIS final 7 : 26 de julho

: 26 de julho NIS final 8 : 29 de julho

: 29 de julho NIS final 9 : 30 de julho

: 30 de julho NIS final 0: 31 de julho

Como receber o Bolsa Família?

O depósito do Bolsa Família é realizado na conta poupança social do Caixa Tem. Este aplicativo oferece uma variedade de serviços bancários que facilitam o manejo do benefício, como PIX, transferências, pagamento de boletos e cartão para compras virtuais. Os beneficiários têm duas opções principais para acessar seus recursos:

Opções de recebimento

Saque Presencial Agências da Caixa : Os beneficiários podem se dirigir a uma agência da Caixa Econômica Federal para realizar o saque do benefício. Casas Lotéricas : Outra opção é fazer o saque em uma casa lotérica, proporcionando maior flexibilidade e conveniência.

Movimentação Online App Caixa Tem : Os beneficiários podem optar por movimentar o benefício online através do aplicativo Caixa Tem, que permite diversas operações bancárias diretamente pelo smartphone.



Facilidades do aplicativo Caixa Tem

O Caixa Tem é uma ferramenta essencial para os beneficiários do Bolsa Família, oferecendo uma série de serviços que facilitam o dia a dia financeiro. Através do app, é possível:

Realizar PIX : Transferências instantâneas para outras contas.

: Transferências instantâneas para outras contas. Efetuar Transferências : Movimentar dinheiro para contas de outros bancos.

: Movimentar dinheiro para contas de outros bancos. Pagar Boletos : Quitação de contas de água, luz, telefone, entre outros.

: Quitação de contas de água, luz, telefone, entre outros. Compras Virtuais: Utilização do cartão virtual para compras online.

O calendário escalonado do Bolsa Família é fundamental para evitar aglomerações e garantir que o processo de pagamento seja realizado de forma organizada e segura.

Cada beneficiário sabe exatamente quando pode acessar seu benefício, o que facilita o planejamento financeiro e a gestão dos recursos recebidos.

Além disso, a exceção para os moradores do Rio Grande do Sul mostra a flexibilidade do programa em atender situações emergenciais, garantindo que todos os beneficiários recebam o suporte necessário.

O Bolsa Família é um programa crucial para milhões de brasileiros, proporcionando uma rede de segurança essencial para famílias em situação de vulnerabilidade.

O calendário de pagamentos, baseado no último dígito do NIS, assegura uma distribuição eficiente e organizada dos benefícios.

Para aqueles com NIS final 8, 9 e 0, os pagamentos serão realizados nos últimos dias do mês, entre 29 e 31 de julho.

Com as facilidades oferecidas pelo Caixa Tem, os beneficiários têm diversas opções para acessar e utilizar seus recursos de maneira prática e segura.

Manter-se informado sobre o calendário e as formas de recebimento é crucial para garantir o pleno aproveitamento dos benefícios oferecidos pelo programa.

Não deixe de conferir: MEI pode ter direito a benefício de R$1.500,00