Você conhece o novo BÔNUS de R$ 102 do INSS? Regras para receber

Governo anuncia benefício de R$ 102 para beneficiários do INSS e outras pessoas. Saiba como se qualificar e conferir as datas de pagamento neste mês de junho.

O governo brasileiro anunciou um novo benefício financeiro direcionado aos idosos acima de 65 anos, com o objetivo de amenizar os custos de itens essenciais. Este auxílio de R$ 102 será depositado diretamente na conta dos beneficiários durante o mês de junho.

O pagamento deste benefício será realizado em conjunto com o Bolsa Família, seguindo um calendário específico. Além dos idosos, outras pessoas também podem ser elegíveis para receber o valor, desde que atendam aos critérios estabelecidos.

Esta iniciativa destaca a importância de manter os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico), essencial para a obtenção de diversos benefícios sociais. Saiba mais com o Notícia da Manhã nas linhas a seguir.

Como receber o bônus de R$ 102 do INSS?

Primeiramente, para ter direito ao bônus de R$ 102, é necessário estar inscrito no Cadastro Único e ter uma renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa.

Este critério inclui os beneficiários de programas de transferência de renda federais, estaduais ou municipais, com a ressalva de que os valores recebidos por esses programas não são contabilizados no cálculo da renda mensal.

O Auxílio-Gás, que é pago bimestralmente, também se enquadra nesta categoria de benefício. Ele cobre o custo integral de um botijão de gás de 13 kg.

Para garantir o recebimento do Auxílio-Gás, é fundamental que os dados no CadÚnico estejam sempre atualizados.

Datas de pagamento do Auxílio-Gás em junho

Os pagamentos do Auxílio-Gás serão efetuados seguindo o cronograma do Bolsa Família, nas seguintes datas:

NIS final 1: 17 de junho

NIS final 2: 18 de junho

NIS final 3: 19 de junho

NIS final 4: 20 de junho

NIS final 5: 21 de junho

NIS final 6: 24 de junho

NIS final 7: 25 de junho

NIS final 8: 26 de junho

NIS final 9: 27 de junho

NIS final 0: 28 de junho

Quais são os requisitos para receber o bônus?

Para os idosos e demais beneficiários receberem o bônus de R$ 102, é essencial estar atento aos requisitos estabelecidos. O primeiro passo é a inscrição no Cadastro Único. Além disso, é necessário garantir que a renda mensal per capita da família não ultrapasse meio salário mínimo.

As pessoas que já participam de programas de transferência de renda não precisam se preocupar, pois os valores recebidos por esses programas não serão considerados no cálculo da renda.

Outro ponto crucial é a atualização constante dos dados no CadÚnico, assegurando a continuidade e elegibilidade para os benefícios.

Manter os dados atualizados no Cadastro Único é fundamental para o acesso aos benefícios sociais. O CadÚnico é a ferramenta que o governo utiliza para identificar e caracterizar as famílias de baixa renda, garantindo que os benefícios sejam distribuídos de maneira justa e eficiente. Notícia da Manhã.

Vai ter antecipação?

As famílias residentes em áreas declaradas em estado de calamidade pública terão prioridade no recebimento dos valores, com os pagamentos iniciando no dia 17 de junho.

Para verificar o saldo e a data de pagamento, os beneficiários podem utilizar o aplicativo do Bolsa Família, que oferece uma interface simples e acessível para acompanhar os depósitos e movimentações financeiras.

Em conclusão, este novo bônus de R$ 102 representa um alívio significativo para muitos idosos e suas famílias, especialmente em tempos de dificuldades econômicas.

É crucial que os beneficiários fiquem atentos aos requisitos e mantenham seus dados sempre atualizados no CadÚnico, garantindo assim o acesso contínuo aos benefícios oferecidos pelo governo.

O calendário de pagamentos detalhado e a possibilidade de receber antecipadamente em casos de calamidade pública são medidas que visam facilitar o acesso ao benefício, assegurando que as famílias mais necessitadas recebam o auxílio de forma rápida e eficiente.

