Renda EXTRA que vale um salário! Bancos começam a transferir benefícios que chegam a R$ 1.412; veja

Trabalhadores podem receber renda extra de R$ 1.412 pelo PIS/PASEP em 2024. Verifique se você tem direito ao abono salarial e confira o calendário de pagamento.

Esperado por milhares de brasileiros, o abono salarial do PIS/PASEP representa uma renda extra para funcionários de instituições privadas e servidores públicos. O pagamento de R$ 1.412 já começou a ser liberado pelo Governo Federal, trazendo alívio financeiro para muitos.

O PIS/PASEP são programas governamentais financiados pelas contribuições de empresas privadas e públicas. Ambos têm o objetivo de incluir os beneficiários no desenvolvimento do país, oferecendo benefícios como o abono salarial.

Este abono é destinado tanto para funcionários de empresas privadas quanto para servidores públicos. Para receber o abono é preciso ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês no ano-base de 2022. Saiba mais a seguir.

PIS/PASEP de R$ 1.412 começa a ser liberado. Saiba quem tem direito e como consultar seu benefício através da Carteira de Trabalho Digital. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao abono salarial?

Para receber o PIS/PASEP em 2024, é necessário verificar se você está dentro das regras para o abono salarial referente ao ano de 2022.

A consulta pode ser feita na sua Carteira de Trabalho Digital ou no portal gov.br. Ao acessar, você poderá verificar se preenche todos os critérios para receber o benefício. São eles:

Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos

Ter trabalhado em uma empresa por, pelo menos, 30 dias no ano-base

Ter recebido até dois salários mínimos

Estar com dados atualizados no RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) ou no eSocial

Aproveite e veja: Os R$ 10 MAIS VALIOSOS da sua vida pode estar no seu bolso; entenda

Calendário do PIS/PASEP

Preste atenção: neste ano, o calendário é unificado e todos receberão de acordo com o mês de nascimento.

Anteriormente, os servidores públicos eram pagos de acordo com o dígito final do número de inscrição. Os funcionários de instituições privadas recebem o abono pela Caixa Econômica Federal, enquanto os servidores públicos recebem pelo Banco do Brasil.

O saque está sendo liberado gradualmente, com um novo grupo contemplado a cada mês. Os pagamentos dos trabalhadores nascidos em maio e junho foram disponibilizados desde o dia 15 de maio. Confira o calendário completo:

Nascidos em julho e agosto : a partir de 17/06

: a partir de 17/06 Nascidos em setembro e outubro : a partir de 15/07

: a partir de 15/07 Nascidos em novembro e dezembro: a partir de 15/08

Para garantir o recebimento do abono salarial, é essencial que os trabalhadores verifiquem se cumprem todos os requisitos estabelecidos. Manter os dados atualizados no RAIS ou no eSocial é fundamental para evitar problemas no recebimento.

Além disso, é importante ressaltar que os valores são liberados diretamente nas contas dos beneficiários, facilitando o acesso ao dinheiro.

Aqueles que não possuem conta nos bancos responsáveis pelo pagamento podem realizar o saque diretamente nas agências bancárias, mediante a apresentação dos documentos necessários.

Como consultar se você tem direito à renda extra?

A consulta pode ser feita de maneira prática e rápida através da Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal gov.br. Essas plataformas permitem verificar se o trabalhador está apto a receber o benefício, além de fornecer informações detalhadas sobre o abono salarial.

Passo a passo para consulta :

: Acesse a Carteira de Trabalho Digital ou o portal gov.br

Faça login com suas credenciais

Navegue até a seção de benefícios ou PIS/PASEP

Verifique se você está apto a receber o abono salarial

É importante ficar atento aos prazos e garantir que todas as informações estejam corretas para evitar contratempos. O abono salarial é uma ajuda significativa para muitos trabalhadores, oferecendo um alívio financeiro importante em tempos de necessidade.

Portanto, se você se enquadra nos critérios mencionados, não deixe de verificar seu direito e garantir o recebimento do benefício. O PIS/PASEP é uma oportunidade para muitos trabalhadores obterem uma renda extra e ajudarem a equilibrar suas finanças.

Mantenha-se informado e aproveite os benefícios a que tem direito. Acompanhe as atualizações e fique atento às datas de pagamento para não perder o prazo de saque do seu abono salarial.

Seguindo essas orientações, você poderá garantir o recebimento do valor do PIS/PASEP e utilizar esse recurso da melhor maneira possível.

Aproveite e veja: Chance ÚNICA de receber benefício de R$ 2.700 em 05 meses; cadastre-se se você atende a ESTES requisitos