FGTS anuncia NOVA liberação de R$ 14 bilhões; como receber? Segredo é revelado

A Caixa Econômica Federal anuncia distribuição de lucros do FGTS para 2024. Saiba como milhões de brasileiros serão beneficiados com mais de R$14 bilhões.

Os trabalhadores brasileiros podem contar com um saldo positivo expressivo em suas contas do FGTS em 2024. A Caixa Econômica Federal anunciou que o lucro referente ao ano de 2023 será distribuído, totalizando mais de R$14 bilhões.

No encontro do conselho realizado em 4 de junho, foi apresentado um resultado operacional positivo. A receita alcançou R$53 bilhões, enquanto as despesas totalizaram R$39 bilhões, resultando em um superávit de R$14,1 bilhões.

A saber, este valor será distribuído entre os trabalhadores que tinham saldo no FGTS até 31 de dezembro de 2023. Saiba mais nas linhas a seguir.

Como vai funcionar a distribuição dos lucros do FGTS?

O montante será creditado nas contas vinculadas até 31 de agosto de 2024. No entanto, os saques estão sujeitos às regras do FGTS, como:

Demissão sem justa causa

Aposentadoria

Aquisição de imóvel próprio

Doenças graves

A distribuição dos lucros agora inclui a Taxa de Referência (TR) mais 3% ao ano, conforme decisão do STF, para garantir correção equivalente ao IPCA, índice que mede a inflação oficial do país.

Todos os trabalhadores que possuíam saldo no FGTS em 31 de dezembro de 2023 terão direito à participação nos resultados, com valores depositados proporcionalmente às contribuições de cada um.

Como consultar o saldo do FGTS?

Para consultar o saldo, os trabalhadores podem utilizar o aplicativo FGTS disponível para Android e iOS, ou acessar o site da Caixa.

Será necessário informar dados pessoais e o Número de Inscrição Social (NIS), além de criar uma senha numérica de seis dígitos.

Esta facilidade tecnológica proporciona um acesso mais rápido e eficiente às informações do FGTS.

Benefícios da distribuição dos lucros

Esta distribuição de lucros é uma boa notícia para milhões de brasileiros que dependem do FGTS como uma forma de poupança e segurança financeira.

Com a correção garantida, espera-se que o fundo continue a proporcionar rendimentos justos aos trabalhadores.

A distribuição dos R$ 14 bilhões não só reforça a importância do FGTS, mas também a confiança dos trabalhadores no sistema.

Além disso, a medida ajuda a manter o poder de compra dos trabalhadores, especialmente em um cenário econômico onde a inflação pode impactar significativamente os rendimentos.

A inclusão da Taxa de Referência (TR) mais 3% ao ano assegura que os valores depositados no FGTS mantenham seu valor ao longo do tempo.

A distribuição dos lucros do FGTS tem um impacto significativo não apenas na vida dos trabalhadores, mas também na economia como um todo.

Com mais recursos disponíveis, os trabalhadores podem investir em educação, saúde e moradia, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para o desenvolvimento econômico do país.

Este movimento também fortalece o papel do FGTS como uma ferramenta de poupança e investimento, incentivando os trabalhadores a manterem seus saldos no fundo.

A confiança no sistema é essencial para o seu funcionamento eficaz, e a distribuição dos lucros ajuda a fortalecer essa confiança.

Em resumo, a distribuição dos lucros do FGTS em 2024 representa uma vitória significativa para os trabalhadores brasileiros.

Com um total de R$14 bilhões a serem divididos, milhões de brasileiros verão um aumento substancial em suas contas do FGTS.

