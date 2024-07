MEI pode receber auxílio de R$ 1.412 a partir de agora; como solicitar?

Auxílio de R$ 1.412 aprovado para Microempreendedoras Individuais (MEIs) após o nascimento do bebê. Confira os critérios e como solicitar o benefício.

As Microempreendedoras Individuais (MEIs) do Brasil ganharam um importante aliado para enfrentar os desafios da maternidade. A partir de agora, as MEIs que contribuem regularmente para o INSS poderão contar com um auxílio financeiro de R$ 1.412 durante quatro meses após o nascimento do bebê.

Em resumo, essa iniciativa representa um avanço significativo na proteção social das MEIs, que frequentemente enfrentam dificuldades para conciliar a vida profissional com a maternidade.

Com o novo benefício, as microempreendedoras poderão se dedicar integralmente aos cuidados com o bebê sem se preocupar com as questões financeiras.

Novo benefício para MEIs garante auxílio de R$ 1.412 durante a maternidade. Saiba quem tem direito e os passos para solicitar o auxílio.(Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o benefício de R$ 1.412 para MEI?

Para ter direito ao auxílio maternidade, a MEI precisa cumprir alguns requisitos básicos:

Pagamento do DAS-MEI em dia : é fundamental manter todas as contribuições mensais do Documento de Arrecadação do Simples Nacional do Microempreendedor Individual em dia.

: é fundamental manter todas as contribuições mensais do Documento de Arrecadação do Simples Nacional do Microempreendedor Individual em dia. Carência de 10 meses : a MEI precisa comprovar pelo menos 10 meses de contribuição ininterrupta ao INSS.

: a MEI precisa comprovar pelo menos 10 meses de contribuição ininterrupta ao INSS. Solicitação: o pedido deve ser feito através da plataforma Meu INSS, onde a microempreendedora deverá preencher um formulário e anexar os documentos solicitados.

Passo a passo para solicitar o auxílio

Acesse a plataforma Meu INSS: Utilize o aplicativo ou o site oficial ( https://meu.inss.gov.br/#/login ). Faça o login: Utilize seu CPF e senha cadastrados. Preencha o formulário: Insira todas as informações solicitadas sobre sua condição de MEI e maternidade. Anexe os documentos: Envie digitalmente os documentos comprobatórios, como certidão de nascimento do bebê e comprovantes de pagamento do DAS-MEI. Envie a solicitação: Revise todas as informações e envie a solicitação para análise.

Após o envio, a análise da solicitação será feita pelos profissionais do INSS, que verificarão a elegibilidade da MEI para receber o benefício. Com a aprovação, o auxílio de R$ 1.412 será liberado mensalmente durante os quatro meses previstos.

Benefícios para as MEIs

O auxílio maternidade para MEIs traz diversos benefícios, como:

Segurança financeira : O benefício garante uma renda mínima durante o período de afastamento do trabalho, permitindo que a MEI se dedique aos cuidados com o bebê sem preocupações financeiras.

: O benefício garante uma renda mínima durante o período de afastamento do trabalho, permitindo que a MEI se dedique aos cuidados com o bebê sem preocupações financeiras. Valorização da maternidade : O auxílio reconhece a importância da maternidade e valoriza o papel da mulher como empreendedora, oferecendo um suporte essencial nesse período delicado.

: O auxílio reconhece a importância da maternidade e valoriza o papel da mulher como empreendedora, oferecendo um suporte essencial nesse período delicado. Incentivo à formalização: O benefício pode incentivar mais mulheres a se formalizarem como MEIs, garantindo seus direitos trabalhistas e acesso a benefícios sociais importantes.

Outros benefícios disponíveis para MEIs

Além do auxílio maternidade, as MEIs têm direito a outros benefícios importantes, que incluem:

Aposentadoria por idade ou por invalidez : Após cumprir o tempo de contribuição necessário, as MEIs podem se aposentar, garantindo uma renda para a terceira idade ou em caso de invalidez.

: Após cumprir o tempo de contribuição necessário, as MEIs podem se aposentar, garantindo uma renda para a terceira idade ou em caso de invalidez. Auxílio-doença : Em caso de doenças que incapacitem temporariamente para o trabalho, as MEIs podem solicitar o auxílio-doença, assegurando uma renda durante o período de recuperação.

: Em caso de doenças que incapacitem temporariamente para o trabalho, as MEIs podem solicitar o auxílio-doença, assegurando uma renda durante o período de recuperação. Salário-maternidade: Além do auxílio de R$ 1.412 aprovado hoje, há outras modalidades de salário-maternidade que podem ser exploradas conforme a situação da MEI.

Importante: É essencial que as MEIs mantenham suas contribuições em dia para assegurar o direito a esses benefícios.

Incentivos à formalização

A formalização como MEI traz uma série de vantagens, como:

Acesso a benefícios previdenciários : Como o auxílio maternidade, auxílio-doença e aposentadoria.

: Como o auxílio maternidade, auxílio-doença e aposentadoria. Facilidade de crédito : MEIs formalizados têm acesso facilitado a linhas de crédito específicas para pequenos empreendedores.

: MEIs formalizados têm acesso facilitado a linhas de crédito específicas para pequenos empreendedores. Segurança jurídica: Formalizar-se como MEI proporciona maior segurança jurídica e acesso a serviços e produtos com tarifas reduzidas.

Resumo dos requisitos para o Auxílio Maternidade:

Manter DAS-MEI em dia : Todas as contribuições devem estar atualizadas.

: Todas as contribuições devem estar atualizadas. Carência de 10 meses : Comprovar 10 meses de contribuição contínua ao INSS.

: Comprovar 10 meses de contribuição contínua ao INSS. Solicitação via Meu INSS: Realizar a solicitação pela plataforma oficial com todos os documentos.

Este auxílio representa uma conquista significativa para as MEIs, oferecendo um suporte financeiro essencial durante a maternidade e incentivando a formalização de mais mulheres como microempreendedoras.

A medida reafirma o compromisso com a proteção social e o apoio às empreendedoras que desempenham um papel crucial na economia brasileira.

