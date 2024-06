Precisando de dinheiro? Dá para pegar hoje do seu FGTS de junho

Antecipe o saque-aniversário do FGTS com as novas condições da Caixa Econômica. Saiba quem pode se beneficiar e como solicitar o empréstimo.

O FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) é um direito essencial para o trabalhador brasileiro. Este fundo proporciona uma reserva financeira destinada a diversas situações, como demissão sem justa causa, compra de casa própria e aposentadoria.

A cada mês, o empregador deposita 8% do salário bruto do trabalhador no FGTS, que é de titularidade do empregado, mas pode ser resgatado apenas em ocasiões específicas. A Caixa Econômica Federal anunciou uma nova modalidade de empréstimo que permite a antecipação de saques do FGTS.

Essa opção é voltada para quem opta pelo saque-aniversário. Este artigo explicará como essa antecipação funciona, quem pode se beneficiar e quais são as condições necessárias para solicitar o empréstimo. Saiba mais a seguir.

A Caixa permite antecipar o saque-aniversário do FGTS. Veja os critérios para solicitar o empréstimo e acesse seu dinheiro rapidamente. (Foto: divulgação).

O que é o Saque-Aniversário do FGTS?

O saque-aniversário permite ao trabalhador retirar uma porcentagem do saldo do FGTS anualmente. Para aderir, é necessário abrir mão do saque-rescisão, que libera o valor total acumulado em caso de demissão sem justa causa.

Apesar disso, a multa de 40% sobre o saldo total, em caso de demissão, continua garantida. Os valores do saque-aniversário variam de acordo com o saldo disponível na conta do FGTS:

Até R$ 500,00: 50% do saldo

De R$ 500,01 a R$ 1.000,00: 40% + parcela adicional de R$ 50,00

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00: 30% + parcela adicional de R$ 150,00

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00: 20% + parcela adicional de R$ 650,00

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00: 15% + parcela adicional de R$ 1.150,00

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00: 10% + parcela adicional de R$ 1.900,00

Acima de R$ 20.000,01: 5% + parcela adicional de R$ 2.900,00

Para solicitar o saque-aniversário, o trabalhador deve fazer a opção até o último dia do mês de seu aniversário. Caso contrário, a adesão será válida apenas para o próximo ano. Uma vez que ele opta pela modalidade, ele só pode sair depois de dois anos.

Como funciona a antecipação do Saque-Aniversário?

A modalidade de empréstimo permite a antecipação de até cinco parcelas anuais do saque-aniversário. O valor mínimo do empréstimo é de R$ 500,00, com cada parcela sendo de, no mínimo, R$ 200,00.

Para contratar o empréstimo, o trabalhador deve ter conta corrente na Caixa Econômica Federal. Outros bancos também oferecem a linha de crédito, cada um com suas próprias condições. Para solicitar a antecipação do saque-aniversário, siga os seguintes passos:

Acesse o aplicativo FGTS e faça o login.

Selecione a opção “Saque-Aniversário”.

Autorize os bancos a consultarem seu saldo do FGTS.

Escolha “Empréstimo Saque-Aniversário” e selecione as instituições desejadas.

Confirme a operação. Após autorizar, basta entrar em contato com o banco escolhido para finalizar o pedido de antecipação.

O que considerar antes de optar pela modalidade?

A principal vantagem dessa modalidade de empréstimo é o acesso imediato ao valor que seria recebido ao longo dos anos. Isso pode ser útil em situações emergenciais ou para quitar dívidas com juros mais altos.

No entanto, é importante considerar que, ao optar pelo saque-aniversário e pela antecipação, o trabalhador abre mão de outras modalidades de saque e bloqueia o saldo do FGTS para outras utilizações durante o período de antecipação.

Além disso, mesmo nos casos de demissão, ele deverá quitar o empréstimo. Caso seja dispensado sem justa causa, a multa de 40% pode ser usada como garantia. Todavia, se a dispensa for por justa causa, ele não recebe a multa.

Essa nova modalidade oferece uma solução financeira interessante para muitos trabalhadores. No entanto, é essencial analisar cuidadosamente as condições e as necessidades pessoais antes de optar por essa alternativa.

Entender os benefícios e as limitações pode ajudar a tomar uma decisão mais informada e adequada à situação de cada um. Notícia da Manhã.

