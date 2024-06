Chance de receber R$ 7 MIL do Governo movimenta bancos pelo Brasil; saiba mais sobre o pagamento

INSS começa a liberar pagamentos acima de R$ 7 mil hoje. Aposentados e pensionistas também podem sacar até 50% do décimo terceiro salário.

A partir desta segunda-feira, dia 3 de junho, um novo grupo de beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) passa a ter acesso aos pagamentos.

Além do salário comum, os aposentados e pensionistas podem sacar até 50% do seu décimo terceiro salário, conforme previamente estabelecido.

Quem recebe os pagamentos do INSS esta semana?

Os pagamentos do INSS seguem um cronograma que divide os beneficiários em dois grupos: aqueles que ganham até um salário mínimo e aqueles que recebem mais que esse valor. Nesta semana, iniciou-se a segunda parte do cronograma, beneficiando os que ganham acima de um salário mínimo.

Os pagamentos são organizados conforme o dígito que antecede o hífen no número do benefício. Durante a primeira semana de pagamentos, que começou em 24 de maio, receberam os benefícios de final 1 ao 5. Agora, a partir de 3 de junho, começam a receber:

Quem ganha até um salário mínimo e tem benefício com final 6 ao 0

Quem ganha acima de um salário mínimo e tem benefício com final do 1 ao 0

Os valores são depositados nas seguintes datas:

Até 1 salário mínimo

Número final do benefício Data de liberação 1 24/05 2 27/05 3 28/05 4 29/05 5 31/05 6 03/06 7 04/06 8 05/06 9 06/06 0 07/06

Acima de 1 salário mínimo

Número final do benefício Data de liberação 1 e 6 03/06 2 e 7 04/06 3 e 8 05/06 4 e 9 06/06 5 e 0 07/06

Qual o valor dos pagamentos do INSS?

O valor dos benefícios do INSS em maio varia conforme o salário comum e o décimo terceiro salário. Além do salário normal, os aposentados, pensionistas e outros segurados receberão o valor restante do décimo terceiro salário. Os valores dos pagamentos são os seguintes:

Mínimo: R$ 1.412,00

R$ 1.412,00 Máximo: R$ 7.786,02

R$ 7.786,02 Valor do décimo terceiro salário: 50% da parcela, com desconto do Imposto de Renda para contribuintes

Os beneficiários devem ficar atentos às datas de liberação dos pagamentos conforme o cronograma mencionado, garantindo assim que possam realizar o saque do valor de acordo com as datas estabelecidas.

Essa organização busca facilitar o acesso aos recursos e evitar aglomerações nas agências bancárias. Notícia da Manhã.

Com a continuidade dos pagamentos, o INSS reforça seu compromisso com os aposentados e pensionistas, garantindo que os valores sejam disponibilizados de maneira eficiente e dentro do prazo.

Este é um momento crucial para muitos beneficiários, que contam com esses recursos para suprir suas necessidades financeiras.

Portanto, esteja atento às datas e organize-se para realizar o saque do seu benefício conforme a liberação programada, garantindo assim a utilização adequada do seu recurso.

