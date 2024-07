Cartão CRAS de R$ 330 liberado para CPFs final 2, 8, 9, 3, 7, 4, 0, 6, 5 e 1; entre na fila

Beneficiários do CadÚnico podem retirar o cartão CRAS a partir de hoje. Saiba como solicitar e os documentos necessários para garantir o auxílio.

Boas notícias para os beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico)! A partir desta quinta-feira (25), o cartão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) já está disponível para retirada.

Este novo benefício oferece R$ 330 para garantir que as necessidades básicas das famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica sejam atendidas.

Popularmente conhecido como “cartão cesta básica”, este auxílio é essencial para assegurar alimentação e itens de limpeza para essa população.

Novo benefício de R$ 330 disponível para inscritos no CadÚnico.

Quem tem direito de receber o cartão CRAS de R$ 330?

Os inscritos no CadÚnico têm direito ao cartão do CRAS, porém é necessário atender a critérios específicos de renda e vulnerabilidade.

As famílias devem comprovar uma renda mensal per capita inferior a meio salário mínimo (atualmente, R$ 1.412) ou uma renda familiar total que não exceda três salários mínimos.

O processo seletivo é conduzido por profissionais do CRAS para garantir que o auxílio chegue às pessoas que realmente precisam.

Como solicitar o cartão de R$ 330 do CRAS?

Para solicitar o cartão cesta básica, os interessados devem reunir todos os documentos necessários e garantir que estejam atualizados. Abaixo está a lista de documentos exigidos:

Carteiras de identidade (RG) de todos os membros da família;

de todos os membros da família; CPFs de todos os membros;

de todos os membros; Comprovante de residência atualizado (conta de luz, água ou telefone);

atualizado (conta de luz, água ou telefone); Comprovante de renda ;

; Certidões de nascimento (para crianças).

Ao comparecer ao CRAS, o solicitante deve preencher um formulário com informações detalhadas sobre sua família.

Durante o cadastro, pode ser realizada uma entrevista com um assistente social para verificar a situação de vulnerabilidade.

Após a finalização do cadastro, a solicitação será analisada pelos profissionais do CRAS, que verificarão a elegibilidade para o benefício.

Com a aprovação, o beneficiário receberá o cartão de alimentação, que será recarregado automaticamente com R$ 330 todos os meses.

Importante: O benefício não é acumulativo e não pode ser recebido junto ao Bolsa Família. Notícia da Manhã.

Este cartão é uma medida crucial para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade a garantir o acesso a itens essenciais.

O auxílio de R$ 330 mensalmente visa proporcionar uma melhoria significativa na qualidade de vida dessas pessoas, oferecendo um suporte financeiro direto para a compra de alimentos e produtos de higiene.

Além do cartão cesta básica, o CRAS oferece diversos outros serviços de apoio e assistência social. É importante que as famílias continuem acompanhando as iniciativas do CRAS para garantir que estejam sempre informadas sobre novos benefícios e programas disponíveis.

Resumo dos passos para solicitação:

Reunir Documentos : Certifique-se de que todos os documentos necessários estão atualizados.

: Certifique-se de que todos os documentos necessários estão atualizados. Visitar o CRAS : Levar os documentos ao CRAS mais próximo.

: Levar os documentos ao CRAS mais próximo. Preencher Formulário : Completar o formulário com informações familiares.

: Completar o formulário com informações familiares. Entrevista Social : Participar da entrevista com o assistente social, se necessário.

: Participar da entrevista com o assistente social, se necessário. Análise e Aprovação : Aguardar a análise da solicitação pelos profissionais do CRAS.

: Aguardar a análise da solicitação pelos profissionais do CRAS. Recebimento do Cartão: Com a aprovação, o cartão será entregue e poderá ser utilizado imediatamente.

Este benefício representa uma esperança renovada para muitas famílias brasileiras, garantindo que possam suprir suas necessidades básicas e viver com mais dignidade.

A iniciativa do CRAS, ao disponibilizar o cartão de R$ 330, reafirma o compromisso de apoiar os mais vulneráveis, proporcionando uma rede de suporte essencial em tempos de dificuldade.

