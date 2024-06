BPC atualiza e inclui NOVA LISTA de características que garantem R$ 1.412 mensais pelo INSS

Atualização no BPC inclui novas doenças que garantem o benefício. Veja como solicitar o pagamento e quais são as condições necessárias para ser elegível.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um dos maiores programas sociais de renda do Brasil. Com mais de 4,7 milhões de beneficiários, o programa atende idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.

Para ser elegível ao BPC, é fundamental atender aos pré-requisitos estabelecidos pelo Governo Federal. O pagamento mensal de R$ 1.412 é concedido a cidadãos que comprovem baixa renda e estejam devidamente cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Os titulares do BPC podem ter um aumento na renda com um novo pacote de benefícios oferecidos. Além do valor de um salário mínimo pago mensalmente pelo INSS, é possível acessar outros benefícios. Vamos explorar quais são.

Confira a lista atualizada de doenças que garantem aprovação no BPC. Saiba como solicitar o benefício e os requisitos exigidos pelo Governo Federal. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais doenças garantem o BPC?

Para receber o BPC, é necessário se enquadrar em uma das seguintes deficiências: física, mental, intelectual ou sensorial. Abaixo, segue a lista de doenças contempladas:

Alienação mental

Artrite reumatoide

Cardiopatia grave

Cegueira

Contaminação por radiação conforme conclusão da medicina especializada

Doença de Chagas

Doença de Crohn

Doença de Huntington

Doença de Parkinson

Epilepsia refratária

Esclerose lateral amiotrófica (ELA)

Esclerose múltipla

Espondiloartrose anquilosante

Estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante)

Fibrose cística

Hanseníase

Hepatopatia grave

Lúpus eritematoso sistêmico

Mal de Alzheimer

Nefropatia grave

Neoplasia maligna

Paralisia irreversível e incapacitante

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV – AIDS)

Transtorno bipolar

Transtorno do Espectro Autista

Tuberculose ativa

Não deixe de conferir: Centro responsável pelo Bolsa Família comunica SUSPENSÃO DAS PARCELAS em junho por conta DISSO

Como solicitar o benefício?

Para solicitar o BPC, o cidadão deve estar inscrito no CadÚnico. A solicitação pode ser feita em um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) ou pelo site Meu INSS. A seguir, um passo a passo detalhado do processo:

Acesse o site Meu INSS.

Faça login no sistema, escolhendo a opção Agendamentos/Requerimentos.

Clique em “novo requerimento”, depois “atualizar” e atualize os dados necessários, seguido de “avançar”.

No campo “pesquisar”, digite “deficiência” e selecione o serviço desejado.

Se for necessário atendimento presencial para comprovar alguma informação, a pessoa será comunicada.

Acompanhe a solicitação pelo Meu INSS, na opção Agendamentos/Requerimentos.

Dessa forma, o BPC garante apoio a milhões de brasileiros, oferecendo não apenas um suporte financeiro, mas também acesso a diversos benefícios adicionais, reforçando a importância de estar sempre atualizado e devidamente cadastrado no sistema de assistência social.

A reformulação do BPC é crucial para assegurar que os mais necessitados tenham acesso a uma rede de proteção social robusta e eficiente. Ao se enquadrar nas doenças listadas, o cidadão tem a chance de receber um auxílio que pode transformar sua qualidade de vida.

Não deixe de conferir: Não vai ter jeito! ESTES são os CPF’s bloqueados do Bolsa Família junho; confira a lista atualizada