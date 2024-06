Centro responsável pelo Bolsa Família comunica SUSPENSÃO DAS PARCELAS em junho por conta DISSO

CRAS comunica inscritos no Bolsa Família sobre suspensão de pagamentos e prazos para condicionalidades. Saiba como evitar a suspensão do benefício e manter o auxílio.

Os inscritos no Bolsa Família devem ficar atentos aos comunicados enviados pelo CRAS (Centro de Referência e Assistência Social). O prazo para cumprir uma das regras de condicionalidade do programa termina em junho, afetando milhares de beneficiários.

O CRAS é o ponto de inscrição do Cadastro Único e um dos principais canais de relacionamento entre o cidadão e os serviços de assistência social. Quando há suspensão de pagamentos do Bolsa Família, o primeiro passo é procurar o CRAS para esclarecimentos.

Muitas pessoas têm dificuldade em realizar consultas e acessar serviços online, tornando o CRAS a melhor opção para tirar dúvidas sobre o pagamento do benefício. Saiba mais com o Notícia da Manhã nas linhas a seguir.

Prazo para cumprir condicionalidades do Bolsa Família termina em junho, alerta CRAS. Entenda como garantir a continuidade dos pagamentos e evitar interrupções no benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Qual é o novo prazo para cumprir com as condicionalidades no Bolsa Família?

Para evitar a suspensão dos pagamentos do Bolsa Família, é essencial estar atento às condicionalidades do programa. São essas regras que garantem a continuidade do benefício na conta do cidadão.

Em relação às condicionalidades de saúde, o prazo para cumprimento termina em 15 de junho. As exigências incluem:

Acompanhamento nutricional de todas as crianças de 0 a 7 anos de idade;

O acompanhamento deve ser realizado em um posto de saúde do município;

Os funcionários do posto medirão a altura e o peso da criança, cadastrando essas informações no portal do governo.

O objetivo desse acompanhamento é verificar se as crianças estão seguindo os padrões de peso e altura ideais para sua idade, conforme parâmetros mundiais.

Como pedir reativação do Bolsa Família no CRAS?

Se o cidadão não cumprir as condicionalidades, que incluem acompanhamento de saúde, frequência escolar das crianças e jovens e pré-natal de gestantes, o pagamento do Bolsa Família será suspenso.

O pedido de reativação do benefício deve ser feito no CRAS seguindo estes passos:

Cumpra a condicionalidade exigida e obtenha o comprovante de que realizou o procedimento;

Compareça ao CRAS na data e hora marcadas;

na data e hora marcadas; Apresente o documento que comprove a atualização das condicionalidades;

que comprove a atualização das condicionalidades; Aguarde a liberação do benefício.

Esses passos são fundamentais para garantir a continuidade do recebimento do Bolsa Família. Cumprir as exigências do programa e manter a documentação atualizada são medidas essenciais para evitar a suspensão dos pagamentos.

A busca por informações e cumprimento das regras do programa são etapas necessárias para assegurar a manutenção do benefício, que é vital para muitas famílias brasileiras.

Portanto, estar atento aos prazos e exigências é crucial para garantir a continuidade do Bolsa Família e, consequentemente, o apoio financeiro às famílias que dele dependem.

Através do CRAS, as famílias podem obter suporte necessário e esclarecimentos sobre as condicionalidades, facilitando o cumprimento das exigências do programa e evitando a suspensão dos benefícios.

