Não vai ter jeito! ESTES são os CPF’s bloqueados do Bolsa Família junho; confira a lista atualizada

Beneficiários do Bolsa Família enfrentam bloqueio em junho. Mais de 68 mil famílias terão pagamentos suspensos por falta de atualização cadastral e irregularidades na frequência escolar.

O programa Bolsa Família é, há mais de 20 anos, uma das principais iniciativas de assistência social no Brasil.

Ele beneficia milhões de famílias em situação de vulnerabilidade, garantindo um mínimo de renda para melhorar a qualidade de vida.

Contudo, nem todos os beneficiários terão acesso aos pagamentos em junho, devido a bloqueios específicos. Saiba mais a seguir.

Beneficiários BLOQUEADOS do Bolsa Família em junho

Em junho de 2024, o pagamento do Bolsa Família será realizado entre os dias 17 e 28. Segundo o Governo Federal, mais de 21 milhões de famílias brasileiras recebem este benefício. Entretanto, mais de 50 mil beneficiários não terão acesso aos pagamentos neste mês.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), 68 mil famílias tiveram seus pagamentos suspensos definitivamente em junho, com a possibilidade de retomada apenas em julho.

Essas suspensões ocorreram devido à falta de atualização cadastral e irregularidades na frequência escolar de crianças e adolescentes inscritos no programa.

Calendário de pagamentos de junho

O pagamento do Bolsa Família segue um calendário específico baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS). As datas de pagamento para junho são:

NIS final 1: 17 de junho

NIS final 2: 18 de junho

NIS final 3: 19 de junho

NIS final 4: 20 de junho

NIS final 5: 21 de junho

NIS final 6: 24 de junho

NIS final 7: 25 de junho

NIS final 8: 26 de junho

NIS final 9: 27 de junho

NIS final 0: 28 de junho

Essas datas são importantes para garantir que os beneficiários recebam seus pagamentos sem atrasos.

Valores do Bolsa Família em junho

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600. Entretanto, há adicionais dependendo da composição familiar:

R$ 150 para famílias com crianças de até seis anos. A parcela é paga de acordo com a quantidade de crianças.

R$ 50 para famílias com crianças e adolescentes de 7 a 18 anos. O valor é calculado com base no número de integrantes nesta faixa etária .

. R$ 50 para famílias com gestantes, conhecido como auxílio enxoval.

Como regularizar o cadastro do Bolsa Família?

Para regularizar o Bolsa Família, os beneficiários devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo.

É essencial levar documentos pessoais e ter o aplicativo Caixa Tem aberto na tela de bloqueio do Bolsa Família. No CRAS, um especialista explicará o motivo do bloqueio e fornecerá diretrizes para solucionar o problema.

Manter os dados atualizados é crucial para evitar interrupções no recebimento do benefício. Além disso, a frequência escolar das crianças e adolescentes deve ser regularmente comprovada para continuar a receber os pagamentos.

Enfim, a suspensão dos pagamentos do Bolsa Família em junho para alguns beneficiários destaca a importância de manter os dados cadastrais atualizados e cumprir os requisitos do programa.

As datas e valores dos pagamentos são organizados para facilitar o acesso ao benefício, mas é responsabilidade dos beneficiários assegurar que todas as informações estão corretas e em dia.

O CRAS é o principal ponto de apoio para resolver quaisquer problemas relacionados ao Bolsa Família, garantindo que as famílias continuem a receber a assistência necessária.

Seguir as orientações e manter a regularidade das informações cadastrais são passos fundamentais para a continuidade do recebimento do Bolsa Família.

Este programa desempenha um papel vital na assistência às famílias mais vulneráveis, proporcionando uma rede de segurança essencial para milhões de brasileiros.

