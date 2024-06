Golpe no Bolsa Família? Alerta CHOCA brasileiros

Beneficiários do Bolsa Família devem estar atentos a tentativas de golpe. Saiba como proteger seus dados e evitar fraudes.

A Prefeitura de Ipatinga, no interior de Minas Gerais, emitiu um importante alerta para os beneficiários do Bolsa Família. Recentemente, estelionatários têm utilizado SMS, WhatsApp e e-mail para tentar enganar os beneficiários, com o intuito de obter acesso ilegal a informações pessoais e financeiras.

Estes golpistas enviam comunicações que contêm links maliciosos. Ao clicar nesses links, os beneficiários podem acabar expondo informações sensíveis. Para combater essa ameaça crescente, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) de Ipatinga emitiu um aviso urgente à população.

Alerta de golpe no Bolsa Família: veja como se proteger. Evite fraudes seguindo as orientações de segurança. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funcionam os golpes no Bolsa Família?

Thales Hassen, gerente do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) em Ipatinga, explica que as famílias beneficiárias do Bolsa Família precisam atualizar seus dados periodicamente. Essa atualização, no entanto, só deve ser realizada presencialmente.

Muitos golpistas têm se aproveitado dessa necessidade de atualização para enganar os beneficiários. Eles enviam mensagens solicitando que os dados sejam atualizados via links ou dispositivos móveis.

É essencial desconfiar de qualquer solicitação recebida por esses meios e seguir as orientações das autoridades.

Como evitar fraudes no Bolsa Família?

Diante dessa situação, a Prefeitura de Ipatinga recomendou alguns passos que os beneficiários do Bolsa Família devem seguir para se proteger. Seguir essas orientações pode significar a diferença entre proteger ou expor seus dados pessoais.

Desconfie de mensagens não solicitadas

É importante desconfiar de qualquer mensagem não solicitada, especialmente aquelas que contêm links. Golpistas costumam enviar SMS ou mensagens em aplicativos, como WhatsApp, com links que, ao serem clicados, podem roubar informações pessoais.

Contate as autoridades locais

Em caso de dúvida, sempre entre em contato diretamente com as autoridades locais. Use os telefones fornecidos ou visite as instalações apropriadas para esclarecer qualquer dúvida. A comunicação direta com as autoridades pode ajudar a evitar fraudes.

Não compartilhe dados pessoais ou bancários

Nunca compartilhe seus dados pessoais ou bancários sem antes certificar-se da identidade do solicitante e da legitimidade do pedido. Verifique sempre se a solicitação é oficial e válida.

Onde buscar assistência em Ipatinga?

Se você tiver qualquer dúvida ou necessidade de atualizar seus dados, busque assistência diretamente no CadÚnico de Ipatinga, localizado na rua Edgard Boy Rossi, no edifício da Prefeitura. As unidades do CRAS também estão disponíveis para ajudar.

É vital que os beneficiários utilizem apenas canais oficiais para consultas ou atualizações relacionadas ao Bolsa Família.

Manter seus dados pessoais seguros é uma prioridade. Seguindo as orientações acima, você pode evitar cair em golpes e proteger suas informações. Lembre-se sempre de utilizar canais oficiais e desconfiar de mensagens suspeitas.

A Prefeitura de Ipatinga e a Secretaria Municipal de Assistência Social estão disponíveis para qualquer esclarecimento necessário. Notícia da Manhã.

Em um mundo onde os golpistas estão sempre buscando novas formas de enganar, é crucial manter-se informado e tomar medidas para proteger seus dados pessoais. Siga as recomendações das autoridades, desconfie de mensagens não solicitadas e sempre busque assistência oficial.

Sua segurança é prioridade, e a melhor maneira de garantir isso é através da prevenção e da cautela.

Os golpes estão se tornando cada vez mais sofisticados, e a atenção contínua é necessária para evitar ser vítima de fraudes.

Esteja sempre alerta e informe-se sobre as melhores práticas para manter seus dados pessoais protegidos. As orientações fornecidas são essenciais para garantir sua segurança e a de sua família.

