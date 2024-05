Tem conta Caixa? PIX de R$ 9,2 MIL pode cair de SUPRESA; confira o saldo

Caixa Econômica anuncia mudança na numeração das contas e novo benefício de R$ 9,2 mil para estudantes. Modernização visa maior segurança e conveniência para clientes.

A Caixa Econômica Federal anunciou importantes atualizações nas suas operações. Entre elas, destaca-se a mudança na numeração das contas, visando maior eficiência. Este movimento busca proporcionar mais segurança e comodidade aos clientes.

Além da modernização das contas, a instituição também está gerenciando um novo benefício social. O Pé-de-Meia é um programa que promete auxiliar jovens estudantes financeiramente. Esta ação visa reduzir a evasão escolar e incentivar a educação.

Outra novidade é o incremento no valor do Bolsa Família, que agora será de R$ 700. Essa atualização visa oferecer um suporte ainda maior às famílias em situação de vulnerabilidade. Essas medidas reforçam o compromisso da Caixa com o bem-estar dos brasileiros. Saiba mais a seguir.

Novas atualizações da Caixa Econômica incluem mudança na numeração das contas e pagamento de R$ 9,2 mil para estudantes. Modernização traz mais benefícios e comodidade. (Foto: divulgação).

Novidades nas contas da Caixa Econômica

Desde o ano passado, a Caixa Econômica Federal está alterando a numeração das contas dos seus clientes. Essa mudança não afeta os cartões de débito, senhas, usuários ou assinaturas.

De acordo com a instituição, essa medida permite que todas as contas realizem transações a qualquer hora do dia, além de possibilitar o acompanhamento em tempo real das movimentações.

A Caixa Econômica atende mais de 150 milhões de pessoas no Brasil, destacando-se como um dos maiores bancos do país.

“A modernização das contas visa proporcionar mais conforto, conveniência e benefícios aos clientes.” Caixa, em Nota Oficial.

A nova numeração está disponível em consultas pelo Internet Banking, aplicativo, comprovantes, correspondentes e Casas Lotéricas, sem segredos ou preocupações para os clientes.

Não deixe de conferir: Novo grupo pode garantir isenção de contas de luz, IPTU e Imposto de Renda; saiba como

PIX extraordinário de R$ 9,2 mil cai na conta Caixa

O Governo Federal, em parceria com a Caixa, iniciou este ano o pagamento do programa social Pé-de-Meia, destinado a estudantes entre 14 e 24 anos, cujas famílias estejam registradas no CadÚnico.

O programa pode chegar a um valor total de R$ 9,2 mil e tem como objetivo combater a evasão escolar e incentivar os estudos.

Os pagamentos são realizados em fases e administrados pela Caixa Econômica, que está responsável por garantir a distribuição dos benefícios de forma organizada e eficiente.

Como abrir uma conta na Caixa Econômica?

Para se tornar cliente da Caixa e solicitar cartões, é necessário apresentar documentos de identificação e comprovante de residência em uma das mais de 4,2 mil agências do banco espalhadas pelo Brasil.

Esse processo simples facilita o acesso aos diversos serviços e benefícios oferecidos pelo banco.

Novidade no Bolsa Família e impacto do Auxílio Gás

No mês de junho, o programa Bolsa Família traz uma novidade significativa: o pagamento será de R$ 700.

Esse aumento visa melhorar o suporte oferecido às famílias cadastradas, ajudando-as a enfrentar as dificuldades econômicas.

Além disso, o Auxílio Gás, que também é gerido pelo Bolsa Família, continua sendo pago a cada dois meses.

O valor de R$ 100 é baseado na média dos preços dos seis meses anteriores, calculado pela ANP.

Este auxílio é essencial para ajudar as famílias na compra de botijões de 13kg, um item básico para muitas casas brasileiras.

Calendário de pagamento para Junho

Os pagamentos do Bolsa Família no mês de junho seguirão um cronograma específico, baseado no último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários:

NIS final 1 – 17 de junho

NIS final 2 – 18 de junho

NIS final 3 – 19 de junho

NIS final 4 – 20 de junho

NIS final 5 – 21 de junho

NIS final 6 – 24 de junho

NIS final 7 – 25 de junho

NIS final 8 – 26 de junho

NIS final 9 – 27 de junho

NIS final 0 – 28 de junho

As mudanças e novos benefícios anunciados pela Caixa Econômica Federal demonstram o compromisso do banco em modernizar seus serviços e apoiar a população brasileira.

Seja através da modernização das contas, do pagamento do Pé-de-Meia ou do incremento no Bolsa Família, a Caixa busca oferecer mais conforto e segurança financeira aos seus clientes.

Fique atento às novidades e aproveite os benefícios oferecidos. Notícia da Manhã.

Não deixe de conferir: Dívida de até R$ 5 MIL estão ZERADAS? Anúncio beneficia grupo de brasileiros; veja só