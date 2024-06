Bolsa Família pagando R$ 1.052 em junho? Sim, e é preciso DISSO para receber; confira

Bolsa Família terá pagamento extra em junho, com valor de até R$ 1.052. Veja como os benefícios adicionais são calculados e as datas de pagamento.

O Programa Bolsa Família passou por atualizações significativas, visando atender de forma mais eficaz as necessidades dos beneficiários e melhorar a qualidade de vida de milhões de brasileiros.

O governo implementou ajustes nos valores pagos às famílias, levando em consideração sua composição específica para garantir um suporte mais adequado.

Com o objetivo de assegurar que nenhuma família permaneça abaixo da linha da pobreza, o valor base foi estabelecido em R$600. Porém, em reconhecimento às diferentes necessidades das diversas composições familiares, o valor pode chegar a R$1.052. Conheça mais sobre os benefícios adicionais.

Pagamento extra do Bolsa Família em junho alcançará R$ 1.052. Entenda os ajustes e benefícios adicionais que visam melhorar a qualidade de vida dos beneficiários. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como são calculados os benefícios do Bolsa Família?

A base de cálculo para os benefícios do Bolsa Família leva em consideração o número de integrantes de cada família e suas necessidades específicas. Famílias com crianças pequenas e estudantes recebem valores adicionais para apoiar a educação e a saúde infantil.

Por exemplo, famílias com crianças pequenas e estudantes recebem valores adicionais para apoiar a educação e a saúde infantil. O governo introduziu benefícios adicionais, como um adicional de R$50 para cada gestante e mãe lactante com bebê de até seis meses.

Além disso, há um benefício extra de R$150 para cada criança menor de seis anos. Para crianças ou adolescentes entre sete e dezoito anos, há um adicional de R$50 para ajudar a cobrir despesas escolares e promover a continuidade nos estudos.

Confira: R$800 é o novo valor do Bolsa Família? Beneficiários têm até SEXTA-FEIRA (31) para receberem

Quais são os benefícios adicionais do Bolsa Família?

Suporte para gestantes e lactantes: As gestantes e mães lactantes com bebês de até seis meses recebem um adicional de R$50 por mês. Este benefício é crucial para garantir o bem-estar das mães e de seus bebês, proporcionando um suporte financeiro essencial durante os primeiros meses de vida da criança.

As gestantes e mães lactantes com bebês de até seis meses recebem um adicional de R$50 por mês. Este benefício é crucial para garantir o bem-estar das mães e de seus bebês, proporcionando um suporte financeiro essencial durante os primeiros meses de vida da criança. Auxílio para crianças menores de seis anos: Cada criança menor de seis anos recebe um benefício extra de R$150. Este valor é destinado a cobrir despesas com alimentação, saúde e outras necessidades básicas, garantindo que as crianças tenham um desenvolvimento saudável e adequado.

Cada criança menor de seis anos recebe um benefício extra de R$150. Este valor é destinado a cobrir despesas com alimentação, saúde e outras necessidades básicas, garantindo que as crianças tenham um desenvolvimento saudável e adequado. Apoio à educação: Para cada criança ou adolescente entre sete e dezoito anos, é concedido um adicional de R$50. Este valor auxilia nas despesas escolares, incentivando a permanência dos jovens na escola e contribuindo para a continuidade dos estudos.

Simulando a situação de uma família com seis integrantes, incluindo quatro adultos, uma criança abaixo dos seis anos e um adolescente, o valor total pode alcançar R$1.052. Isso inclui R$852 (R$142 x 6) do valor base somado aos benefícios adicionais específicos para crianças e adolescentes.

Calendário de pagamento do Bolsa Família para junho

O pagamento do Bolsa Família segue um calendário estruturado com base no número de identificação social (NIS) dos beneficiários. Aqui estão as datas importantes para junho de 2024:

Final do NIS 1: 17 de junho

Final do NIS 2: 18 de junho

Final do NIS 3: 19 de junho

Final do NIS 4: 20 de junho

Final do NIS 5: 21 de junho

Final do NIS 6: 24 de junho

Final do NIS 7: 25 de junho

Final do NIS 8: 26 de junho

Final do NIS 9: 27 de junho

Final do NIS 0: 28 de junho

Essa estruturação assegura que todos os beneficiários recebam seus pagamentos de maneira organizada, sem sobrecarregar o sistema de distribuição. As datas são selecionadas meticulosamente para manter um fluxo contínuo e eficaz na entrega dos recursos.

Prevê-se que essas aprimorações no Programa Bolsa Família impulsionem ainda mais o desenvolvimento social do país, garantindo que as famílias mais vulneráveis recebam o apoio necessário para construir um futuro mais promissor.

As melhorias visam a inclusão social e o combate à pobreza, promovendo um Brasil mais justo e equitativo.

O governo continua comprometido com o bem-estar da população, ajustando políticas públicas para melhor atender às necessidades dos cidadãos.

O Bolsa Família é um exemplo desse compromisso, mostrando como a política social pode transformar vidas e oferecer novas oportunidades para milhões de brasileiros.

Ao fortalecer o Bolsa Família, o governo busca criar uma rede de proteção social que assegure a dignidade e o desenvolvimento das famílias mais necessitadas, proporcionando um alicerce sólido para que possam construir um futuro melhor.

Confira: Novo ADICIONAL DE R$ 80 do Bolsa Família: conheça quem pode receber