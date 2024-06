ChatGPT no WhatsApp? Veja como habilitar essa função e surpreenda-se com as possibilidades

Explore os melhores chatbots de inteligência artificial no WhatsApp. Transforme sua comunicação e produtividade com ferramentas avançadas e intuitivas.

A integração de chatbots de inteligência artificial no WhatsApp está transformando a maneira como nos comunicamos.

Essas plataformas, disponíveis tanto para Android quanto iPhone (iOS), trazem funcionalidades avançadas, como o ChatGPT, que entende comandos de texto, gera imagens, cria listas de tarefas e até transcreve mensagens de voz.

Para começar a usar, basta adicionar o número do chatbot à sua lista de contatos e iniciar uma conversa no aplicativo. A seguir, apresentamos três chatbots que você precisa testar agora.

Use o ChatGPT no seu WhatsApp; saiba como

1. Lumiai

O Lumiai é um chatbot de inteligência artificial que oferece uma ampla gama de recursos. Ele pode escrever textos jornalísticos, fazer listas, sugerir filmes, encontrar músicas e até calcular calorias de alimentos. Além disso, o Lumiai gera currículos, cria imagens e converte arquivos em PDF.

A plataforma possui um plano gratuito e três opções pagas, que variam de R$ 29,90 a R$ 650,00. O plano gratuito inclui dez mensagens por mês e a criação de cinco imagens. Para utilizar o Lumiai, adicione o número +55 18 98101-3651 à sua lista de contatos e inicie uma conversa no WhatsApp.

Quanto mais detalhada for a informação fornecida ao Lumiai, melhores serão as respostas do chatbot.

2. Shmooz

O Shmooz é uma ferramenta bastante completa que também está integrada ao ChatGPT. Ele permite criar imagens, resumir textos em PDF, escrever e-mails, gerar imagens e criar modelos a partir de um menu de seleção.

O chatbot possui uma versão gratuita e três versões pagas, com preços que variam entre US$ 3,99 e US$ 9,90 mensais. Para usar o Shmooz, salve o número +1 (201) 416-6644 na lista de contatos e inicie uma conversa no WhatsApp.

A versatilidade do Shmooz torna-o uma opção poderosa para diversas necessidades.

3. Yatter

O Yatter é um chatbot de inteligência artificial que oferece recursos como agendamento de lembretes, criação de resumos em PDF e atualizações meteorológicas.

A ferramenta possui um plano gratuito com um número limitado de ações, além de planos de assinatura mensal, trimestral ou anual, que variam de US$ 9,99 a US$ 99,99.

Para se comunicar com o Yatter, adicione o número +91 98110 46549 à sua lista de contatos e inicie uma conversa no WhatsApp.

Inicialmente, o Yatter pode responder em inglês, mas rapidamente se ajusta ao idioma do usuário.

Enfim, os chatbots de inteligência artificial no WhatsApp oferecem uma maneira prática e eficiente de automatizar tarefas e melhorar a comunicação. O Lumiai, Shmooz e Yatter são três opções que se destacam por suas funcionalidades variadas e planos acessíveis.

Teste essas ferramentas e descubra como elas podem facilitar seu dia a dia. Adicionar esses chatbots à sua rotina pode transformar a maneira como você lida com informações e tarefas diárias, trazendo mais praticidade e eficiência para sua vida digital.

