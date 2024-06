Você ganha até R$ 8 MIL por mês? Saiba em qual faixa se encontra e conquiste sua casa própria de GRAÇA

O Governo oferece casa gratuita e suspensão da conta de luz para famílias em situação de emergência. Saiba como obter esses benefícios essenciais.

As enchentes no Rio Grande do Sul têm causado grandes impactos nas comunidades, deixando muitas famílias desabrigadas e sem recursos básicos. A resposta do governo federal e estadual tem sido rápida, buscando soluções emergenciais para amenizar o sofrimento dessas pessoas.

Neste contexto, várias iniciativas foram anunciadas, incluindo medidas de assistência habitacional e financeira. A seguir, detalharemos como essas ações estão sendo implementadas e como os afetados podem se beneficiar delas.

Beneficiários recebem moradia gratuita e suspensão da conta de luz em situações de calamidade. Entenda os critérios e veja como se inscrever. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como ter acesso à moradia gratuita?

O governo federal, liderado pelo ministro da Casa Civil Rui Costa, anunciou a concessão de moradia gratuita.

A medida faz parte do programa habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV). A proposta inclui a compra de imóveis de até R$ 200 mil para atender as famílias necessitadas.

O programa considera diversas alternativas, incluindo a compra assistida de imóveis usados e o repasse de unidades em construção.

Inicialmente, o limite para aquisição foi sugerido em R$ 170 mil, mas o valor foi ajustado para até R$ 200 mil devido à alta demanda e aos custos imobiliários elevados na região.

A Caixa Econômica Federal realizará avaliações de mercado para garantir que o valor dos imóveis seja adequado ao mercado local.

Isso visa evitar que o processo de aquisição falhe devido aos altos custos pós-desastre. Notícia da Manhã.

Quem tem direito ao Minha Casa, Minha Vida em 2024?

O programa Minha Casa Minha Vida beneficia famílias com renda bruta mensal de até R$ 8.000 em áreas urbanas e até R$ 96.000 anuais em zonas rurais. As famílias são divididas em faixas de renda específicas:

Faixa 1 : até R$ 2.640 por mês.

: até R$ 2.640 por mês. Faixa 2 : de R$ 2.640,01 a R$ 4.400 por mês.

: de R$ 2.640,01 a R$ 4.400 por mês. Faixa 3: de R$ 4.400,01 a R$ 8.000 por mês.

Para áreas rurais, as faixas de renda são:

Faixa 1 : até R$ 31.680 por ano.

: até R$ 31.680 por ano. Faixa 2 : de R$ 31.680,01 a R$ 52.800 por ano.

: de R$ 31.680,01 a R$ 52.800 por ano. Faixa 3: de R$ 52.800,01 a R$ 96.000 por ano.

Os benefícios recebidos pela família, como Bolsa Família e auxílio-doença, não entram nos cálculos de renda.

Onde se inscrever para o Minha Casa, Minha Vida 2024?

Para se inscrever no Minha Casa Minha Vida, reúna documentos como RG, CPF, comprovantes de renda, estado civil e residência.

Famílias das Faixas 2 e 3 devem apresentar também os documentos do imóvel que pretendem adquirir.

Famílias da Faixa 1 devem procurar a Prefeitura local ou uma Entidade Organizadora.

As demais faixas podem realizar a inscrição diretamente com a Caixa Econômica Federal ou através de uma Entidade Organizadora.

Após a inscrição, é necessário aguardar a aprovação e seguir com a assinatura do contrato de financiamento.

Contas de luz estão SUSPENSAS

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou a suspensão da cobrança da conta de luz para os afetados pelas enchentes.

Essa medida inclui isenção de multas e juros para pagamentos atrasados e proibição do corte de energia.

Suspensão da conta de luz

Devido aos danos causados pelas chuvas, a Aneel adotou medidas emergenciais, como a suspensão da conta de luz.

Essa medida abrange a isenção de multas e juros, além da proibição do corte de energia para consumidores com faturas atrasadas.

Moradores de municípios em calamidade pública terão isenção de juros e multas e um prazo de até 90 dias para regularizar os débitos.

Outros consumidores do estado terão uma extensão de prazo de 30 dias sem penalidades adicionais.

Essas iniciativas são fundamentais para garantir que as famílias possam se recuperar sem a preocupação imediata com o pagamento das contas de luz.

A continuidade dos serviços essenciais é uma prioridade para permitir que todos superem essa crise. Notícia da Manhã.

As medidas do governo federal e estadual, como moradia gratuita e suspensão da conta de luz, são essenciais para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Essas iniciativas não apenas trazem alívio imediato, mas também demonstram uma resposta compassiva e eficaz diante da tragédia.

