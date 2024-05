É beneficiário do INSS? Veja em que lista você está e saiba quando irá receber R$ 1.412,00 ou mais

INSS antecipa 13º salário para aposentados e pensionistas, garantindo pagamento ainda no primeiro semestre. Confira o calendário e as novas alíquotas de 2024.

Milhões de aposentados e pensionistas esperavam ansiosamente pelo 13º salário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que foi liberado em maio. O Governo Lula antecipou os pagamentos, que agora são divididos em duas parcelas, permitindo o acesso aos recursos ainda no primeiro semestre.

Os pagamentos inicialmente estavam previstos para agosto e novembro. Com a antecipação, a primeira parcela foi paga em abril e a segunda começou a ser liberada em maio.

Os pagamentos são feitos na conta bancária indicada pelo beneficiário, seguindo o calendário do INSS, que considera o valor a ser recebido e o número final do benefício.

Governo Lula libera 13º salário do INSS em duas parcelas. Veja datas de pagamento e entenda as novas regras e valores para 2024.

Quem recebe primeiro o salário do INSS?

Os beneficiários que recebem um salário mínimo têm prioridade. Após esses, são pagos aqueles com direito a valores maiores, seguindo a ordem dos números finais dos benefícios.

A liberação é organizada para garantir eficiência e transparência.

Qual o calendário de pagamentos do INSS?

Confira as datas para a segunda parcela do 13º salário:

Final do benefício 1: 24 de maio

24 de maio Final do benefício 2: 27 de maio

27 de maio Final do benefício 3: 28 de maio

28 de maio Final do benefício 4: 29 de maio

29 de maio Final do benefício 5: 31 de maio

31 de maio Final do benefício 6: 03 de junho

03 de junho Final do benefício 7: 04 de junho

04 de junho Final do benefício 8: 05 de junho

05 de junho Final do benefício 9: 06 de junho

06 de junho Final do benefício 0: 07 de junho

Para quem ganha acima de um salário mínimo:

Final do benefício 1 e 6: 03 de junho

03 de junho Final do benefício 2 e 7: 04 de junho

04 de junho Final do benefício 3 e 8: 05 de junho

05 de junho Final do benefício 4 e 9: 06 de junho

06 de junho Final do benefício 5 e 0: 07 de junho

Qual é a tabela do INSS 2024?

A tabela do INSS 2024, publicada em 11 de janeiro, estabelece as alíquotas para empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulsos. Aqui estão os números atualizados:

Salário até R$ 1.412,00: Alíquota de 7,5%

Alíquota de 7,5% De R$ 1.412,01 a R$ 2.666,68: Alíquota de 9%, parcela a deduzir de R$ 21,18

Alíquota de 9%, parcela a deduzir de R$ 21,18 De R$ 2.666,69 até R$ 4.000,03: Alíquota de 12%, parcela a deduzir de R$ 101,18

Alíquota de 12%, parcela a deduzir de R$ 101,18 De R$ 4.000,04 até R$ 7.786,02: Alíquota de 14%, parcela a deduzir de R$ 181,18

Para contribuintes individuais, facultativos e Microempreendedores Individuais (MEI):

Salário de R$ 1.412,00: Alíquota de 5%, valor do desconto R$ 70,60

Alíquota de 5%, valor do desconto R$ 70,60 Salário de R$ 1.412,00: Alíquota de 11%, valor do desconto R$ 155,32

Alíquota de 11%, valor do desconto R$ 155,32 Salário de R$ 1.412,00: Alíquota de 12%, valor do desconto R$ 169,44

Alíquota de 12%, valor do desconto R$ 169,44 Salário de R$ 1.412,00 até R$ 7.786,02: Alíquota de 20%, desconto entre R$ 282,40 e R$ 1.557,20

Qual o novo valor do INSS em 2024?

O teto de desconto do INSS para 2024 foi atualizado. Para celetistas, o valor máximo de desconto é de R$ 908,86, enquanto para outros trabalhadores, é de R$ 856,46.

A alíquota é progressiva, significando que quanto maior o salário, maior o desconto, até o limite estabelecido.

Como a tabela do INSS ajuda os trabalhadores?

A tabela do INSS define o percentual de dedução mensal conforme o salário. Isso assegura uma contribuição justa e progressiva, protegendo trabalhadores de menor renda de descontos elevados.

Além de financiar benefícios previdenciários, a tabela oferece previsibilidade, permitindo aos trabalhadores planejarem melhor suas finanças.

Como funciona a tabela do INSS?

Tabela INSS 2024.

A tabela detalha as alíquotas e as parcelas a deduzir, de acordo com a faixa salarial.

Por exemplo, um trabalhador com salário entre R$ 1.412,01 e R$ 2.666,68 tem desconto de 9%, com uma dedução de R$ 21,18.

O valor máximo de desconto é R$ 908,86, aplicável a salários superiores a R$ 7.786,02.

Para calcular o desconto:

Identifique o salário na tabela. Aplique a alíquota correspondente. Deduza a parcela indicada.

Exemplo de cálculo:

Salário de R$ 3.000,00:

Alíquota de 12%

Parcela a deduzir: R$ 101,18

Fórmula:

Desconto do INSS = R$ 3.000,00 * 12% – R$ 101,18

Desconto do INSS = R$ 360,00 – R$ 101,18

Desconto do INSS = R$ 258,82

Para salários até R$ 7.786,02, o cálculo é similar. Acima desse valor, o desconto é fixo em R$ 908,85. Para quem recebe um salário mínimo (R$ 1.412,00), aplica-se diretamente a alíquota de 7,5%, resultando em um desconto de R$ 105,90.

Qual o valor da taxa do INSS em caso de atraso?

Em caso de atraso, são aplicados 1% de juros e 0,33% de multa diária, embutidos na Guia da Previdência Social (GPS).

Dúvidas frequentes sobre a Tabela do INSS

O que é a Tabela do INSS?

Ela prevê as alíquotas de contribuição, considerando a faixa salarial dos trabalhadores, e as parcelas a deduzir.

Para que Serve?

Estabelece números para descontos justos, com contribuições mais altas para rendas maiores, garantindo o financiamento dos benefícios previdenciários sem comprometer salários menores.

Como Funciona?

Utiliza uma fórmula para calcular o valor exato do desconto: Desconto do instituto = Salário x Alíquota – Parcela a deduzir.

A tabela do INSS é essencial para garantir previsibilidade e justiça nas contribuições, assegurando que todos os trabalhadores contribuam de forma adequada para a previdência social. Notícia da Manhã.

