Fique esperto! INSS anuncia novo calendário de pagamentos e benefício EXTRA; saiba quando sacar

INSS inicia nova fase de pagamentos, incluindo a primeira parcela do 13º salário. Confira as datas de liberação dos benefícios e organize-se para receber.

Em poucos dias, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) dará início a uma nova fase no calendário de pagamentos. Grupos que ainda não receberam o benefício deste mês finalmente serão contemplados com o salário na conta. Contudo, a ordem de depósitos permanece a mesma.

Além do salário comum, os aposentados e pensionistas estão recebendo a primeira parcela do 13º salário. Isso significa que muitos terão acesso a 50% a mais de seu rendimento na conta. O INSS já havia pagado a primeira parcela em abril, e agora a segunda está a caminho.

Novo calendário de pagamentos do INSS começa em junho. Aposentados e pensionistas recebem primeira parcela do 13º salário; veja as datas e saiba como consultar.

INSS anuncia nova fase do calendário de pagamentos

A partir de 3 de junho, próxima segunda-feira, um novo grupo começa a receber pelo calendário de pagamentos do INSS.

O Instituto divide o calendário em dois públicos: quem ganha até 1 salário mínimo (piso) e quem ganha acima do salário mínimo (até o teto).

Na primeira semana de pagamentos, que começou em 24 de maio, apenas quem ganha até 1 salário mínimo e cujo número do benefício finaliza entre 1 e 5 teve direito ao saque.

A partir da segunda segunda-feira, os depósitos começam para os demais. Nas linhas abaixo, veja como funciona.

Quem ganha até 1 salário mínimo

Número final do benefício : Data de liberação 1 : 24/05 2 : 27/05 3 : 28/05 4 : 29/05 5 : 31/05 6 : 03/06 7 : 04/06 8 : 05/06 9 : 06/06 0 : 07/06

Quem ganha acima de 1 salário mínimo

Número final do benefício : Data de liberação 1 e 6 : 03/06 2 e 7 : 04/06 3 e 8 : 05/06 4 e 9 : 06/06 5 e 0 : 07/06

Como consultar o número do benefício do INSS?

O número do benefício, utilizado para definir quando o cidadão vai receber o pagamento do INSS, pode ser encontrado de forma online. Em uma sequência de nove dígitos, vale aquele que antecede o hífen.

A numeração é criada por benefício e não por titular. Ou seja, se uma mesma pessoa acumula dois pagamentos, são dois números diferentes. Esses números podem ser encontrados em:

App Meu INSS – na opção “Meus dados”;

– na opção “Meus dados”; Extrato de pagamento previdenciário ;

; Impresso no cartão do benefício.

Detalhes do calendário de pagamentos

Quem ganha até 1 salário mínimo

O pagamento para quem ganha até um salário mínimo começou em 24 de maio e segue até 7 de junho. Cada dia é dedicado a um grupo específico, determinado pelo número final do benefício. Dessa forma, evita-se a concentração de saques em um único dia, facilitando o atendimento nas agências bancárias e reduzindo aglomerações.

Quem ganha acima de 1 salário mínimo

Para os beneficiários que recebem acima de um salário mínimo, os pagamentos começam em 3 de junho e também seguem uma ordem baseada no número final do benefício. Esses pagamentos são essenciais para garantir que todos os aposentados e pensionistas recebam seus direitos de forma organizada e dentro do prazo esperado.

Com essas informações, fica mais fácil organizar o recebimento do seu benefício. Lembre-se de verificar o número do seu benefício e a data de liberação correspondente para garantir que você receba o pagamento no dia certo. Notícia da Manhã.

O INSS está comprometido em assegurar que todos os beneficiários recebam seus pagamentos de forma eficiente e dentro do calendário previsto.

Caso haja dúvidas, os canais de atendimento do INSS estão disponíveis para prestar o suporte necessário.

