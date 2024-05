Nova oportunidade de emprego: 395 vagas e salários de até R$ 13,9 mil

Edital do concurso TSE unificado oferece 395 vagas de emprego com salários de até R$ 13,9 mil. Inscrições a partir de 4 de junho.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou o edital do concurso unificado, oferecendo 395 vagas e salários de até R$ 13.994,78.

As oportunidades são para cargos de Técnico e Analista Judiciário, ambos de nível superior. As inscrições estarão abertas de 4 de junho a 18 de julho.

As provas estão previstas para 22 de setembro, em todas as capitais dos 26 estados e no Distrito Federal. Saiba mais a seguir.

Concurso TSE unificado 2024

Das vagas, 126 são para Analista Judiciário e 269 para Técnico Judiciário, além da formação de cadastro reserva. A remuneração inicial varia entre R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78, dependendo do cargo.

O Cebraspe é a banca organizadora do concurso, substituindo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), que inicialmente estava responsável.

As vagas serão distribuídas entre o TSE e os 26 tribunais regionais eleitorais (TREs), com exceção do TRE de Tocantins, que possui outro concurso em andamento.

A taxa de inscrição é de R$ 85 para técnico judiciário e R$ 130 para analista judiciário.

Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa.

Reserva de vagas de emprego e fases do concurso

O edital prevê a reserva de 20% das vagas para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e 3% para pessoas indígenas. As fases do concurso incluem:

Provas objetivas (eliminatórias e classificatórias) para todos os cargos;

(eliminatórias e classificatórias) para todos os cargos; Prova discursiva (eliminatória e classificatória) para Analista Judiciário;

(eliminatória e classificatória) para Analista Judiciário; Teste de aptidão física (eliminatório) para Técnico Judiciário na especialidade de Agente da Polícia Judicial;

(eliminatório) para Técnico Judiciário na especialidade de Agente da Polícia Judicial; Avaliação de títulos (classificatória) para Analista Judiciário.

Todas as fases serão realizadas nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal.

Remuneração e especialidades dos cargos

Os cargos de Analista Judiciário oferecem um salário de R$ 13.994,78 para diversas especialidades, incluindo:

Administração

Contabilidade

Arquitetura

Arquivologia

Biblioteconomia

Enfermagem

Engenharia (civil, elétrica, mecânica)

Estatística

Medicina (clínica, psiquiátrica, do trabalho)

Odontologia

Psicologia

Serviço Social

Tecnologia da Informação

Área Jurídica

Para Técnico Judiciário, o salário é de R$ 9.773,56 para a especialidade de policial judicial, e R$ 8.529,65 para programação de sistemas.

Cronograma do concurso

Inscrições : 4 de junho a 18 de julho de 2024

: 4 de junho a 18 de julho de 2024 Solicitação de isenção de taxa : 4 de junho a 18 de julho de 2024

: 4 de junho a 18 de julho de 2024 Divulgação dos locais de provas : 6 de setembro de 2024

: 6 de setembro de 2024 Aplicação das provas : 22 de setembro de 2024

: 22 de setembro de 2024 Divulgação dos gabaritos oficiais : 27 de setembro de 2024

: 27 de setembro de 2024 Resultado final das provas: 28 de outubro de 2024

O concurso do TSE é uma oportunidade significativa para aqueles que buscam estabilidade e bons salários no serviço público.

Com um processo seletivo rigoroso e abrangente, os candidatos devem se preparar bem para todas as fases. A distribuição de vagas e a remuneração atraente tornam este concurso altamente competitivo.

O concurso unificado do TSE promete ser uma excelente oportunidade para profissionais de diversas áreas.

Com um total de 395 vagas e salários que podem chegar a R$ 13.994,78, este é um dos concursos mais aguardados do ano. Prepare-se e boa sorte!

