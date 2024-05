INSS programa nova rodada de pagamentos para beneficiários de 0 a 9

Data exclusiva para depósitos do 13º salário do INSS é revelada. Confira quem tem direito e o calendário completo dos pagamentos antecipados.

O Governo Federal anunciou a antecipação da parcela do 13º salário do INSS, trazendo alívio para milhões de brasileiros.

A medida beneficia aproximadamente 33 milhões de idosos com mais de 60 anos e pensionistas, que começaram a receber os pagamentos ainda em abril. Saiba mais a seguir.

Governo antecipa pagamento do 13º salário do INSS para milhões de beneficiários. Veja as datas e quem pode receber a segunda parcela. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

INSS paga 13º salário do INSS

Na última sexta-feira (24), iniciou-se a liberação da segunda parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS que recebem um salário mínimo.

A partir de segunda-feira (27), os beneficiários com número final 2 começaram a receber a segunda parcela, seguidos por aqueles com benefícios terminando em 3, 4, 5 e 6 ao longo da semana.

Quem tem direito ao 13º salário do INSS?

Aposentados;

Pensionistas que recebem pensão por morte;

Beneficiários de auxílios temporários por incapacidade, auxílio-acidente e auxílio-reclusão, com o valor do 13º proporcional ao tempo de recebimento do benefício;

Quem recebeu salário-maternidade, também com valor proporcional, pago junto à última parcela do salário-maternidade.

Detalhes da segunda parcela do 13º Salário

A segunda parcela do 13º salário do INSS começou a ser paga no dia 24 de maio e seguirá até 7 de junho.

Isso vale tanto para os beneficiários que recebem um salário mínimo quanto para aqueles que recebem mais do que isso.

Calendário de pagamentos para beneficiários que recebem até um salário mínimo

Final 1: Pagamento em 24 de maio

Pagamento em 24 de maio Final 2: Pagamento em 27 de maio

Pagamento em 27 de maio Final 3: Pagamento em 28 de maio

Pagamento em 28 de maio Final 4: Pagamento em 29 de maio

Pagamento em 29 de maio Final 5: Pagamento em 31 de maio

Pagamento em 31 de maio Final 6: Pagamento em 3 de junho

Pagamento em 3 de junho Final 7: Pagamento em 4 de junho

Pagamento em 4 de junho Final 8: Pagamento em 5 de junho

Pagamento em 5 de junho Final 9: Pagamento em 7 de junho

Pagamento em 7 de junho Final 0: Pagamento em 7 de junho

Calendário de pagamentos para beneficiários que recebem mais de um salário mínimo

Finais 1 e 6: Pagamento em 3 de junho

Pagamento em 3 de junho Finais 2 e 7: Pagamento em 4 de junho

Pagamento em 4 de junho Finais 3 e 8: Pagamento em 5 de junho

Pagamento em 5 de junho Finais 4 e 9: Pagamento em 6 de junho

Pagamento em 6 de junho Finais 5 e 0: Pagamento em 7 de junho

A antecipação do 13º salário é uma medida essencial para ajudar os beneficiários a manterem suas finanças equilibradas.

A parcela extra do benefício é um recurso importante para muitos, especialmente em tempos de dificuldades econômicas.

A antecipação do 13º salário do INSS é uma medida bem-vinda que oferece suporte financeiro a milhões de brasileiros.

Com o calendário já definido, os beneficiários podem se planejar melhor para utilizar esse recurso de forma eficaz.

