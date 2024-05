PIX inédito de R$ 25 MIL cai na conta de sortudos; confira sua conta se você tem esse CPF

Participe dos sorteios mensais de prêmios, totalizando R$ 6,7 milhões em maio. Confira como usar seu CPF e PIX para aumentar suas chances.

Os sorteios de prêmios em dinheiro, que totalizam R$ 6,7 milhões, estão atraindo a atenção de brasileiros interessados em aumentar suas rendas de maneira inesperada.

Neste mês de maio, a lista de ganhadores foi especialmente generosa, com 655 prêmios sorteados e um grande vencedor que levou R$ 1 milhão para casa.

Os sorteios de prêmios distribuem R$ 6,7 milhões neste mês. Saiba como participar usando seu CPF e PIX e não perca essa oportunidade.

Quem são os vencedores desse prêmio?

A mecânica dos sorteios é simples e aberta a todos os brasileiros que registram suas compras com CPF e PIX na nota fiscal.

Este mês, um destaque entre os contemplados foi um felizardo que ganhou sozinho o prêmio de R$ 1 milhão.

Esses sorteios visam não apenas premiar, mas também incentivar a fiscalização e formalização das compras, contribuindo para a transparência fiscal.

Como funciona a premiação?

Participar desses sorteios é bastante fácil e não exige um valor mínimo de compra. Os interessados apenas precisam informar o CPF e PIX ou CNPJ no momento da compra.

O processo de resgate dos prêmios é também simplificado, podendo ser realizado com qualquer valor a partir de R$ 0,99.

Incentivos da Nota Fiscal Paulista

A Nota Fiscal Paulista desempenha um papel crucial nesse processo, redistribuindo até 30% do ICMS coletado aos consumidores que optam por registrar o CPF e PIX nas suas compras.

Os prêmios de maio foram destinados aos consumidores que realizaram compras em janeiro e usaram seus documentos fiscais.

Como resgatar o PIX de R$ 25 MIL?

Para efetuar o resgate dos prêmios, os ganhadores devem indicar uma conta corrente ou poupança.

Os valores são creditados em até 20 dias, permanecendo disponíveis por um ano, conforme as normas da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo.

O processo de resgate pode ser realizado diretamente pelo site do programa Nota Fiscal Paulista.

PIX no IRPF 2024

Também é importante destacar que a modernização nos métodos de pagamento de restituições fiscais alcançou um novo patamar com a opção de recebimento via PIX.

Este ano, a primeira parcela da restituição do IRPF 2024 será realizada já na próxima sexta-feira (31 de maio).

A data marca um recorde no valor transferido em um único lote, totalizando impressionantes R$ 9,5 bilhões.

De acordo com a Receita Federal, R$ 8,5 bilhões serão destinados a pessoas com prioridade legal, como idosos, pessoas com deficiência e professores que declararam renda tributável.

Porém, mesmo aqueles sem prioridade legal podem esperar o depósito em suas contas de forma ágil.

Como receber o PIX da Receita Federal?

A Receita Federal oferece duas maneiras para o recebimento da restituição:

Na conta corrente que o declarante cadastrou no programa da declaração; Na conta corrente associada ao CPF e PIX do titular.

Importante destacar que aqueles que escolherem o PIX como método de recebimento terão prioridade nos pagamentos, o que é uma vantagem considerável, dada a rapidez e a facilidade desse meio eletrônico. Notícia da Manhã.

Calendário completo dos pagamentos

O calendário estipulado pela Receita para os pagamentos se estende de maio a setembro, com os depósitos ocorrendo sempre no último dia útil de cada mês.

Após o primeiro lote, as restituições subsequentes serão corrigidas pela taxa Selic, aumentando o valor a ser recebido. Os pagamentos estão programados da seguinte forma:

1º lote de restituição – 31 de maio ;

– ; 2º lote de restituição – 28 de junho ;

– ; 3º lote de restituição – 31 de julho ;

– ; 4º lote de restituição – 30 de agosto ;

– ; 5º lote de restituição – 30 de setembro.

Essas datas são cruciais para os contribuintes acompanharem a fim de garantir que não haja problemas em receber suas devidas restituições.

A recomendação é verificar se todas as informações bancárias estão corretas e atualizadas para evitar atrasos no recebimento.

