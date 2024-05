Reajuste no INSS? Aposentados e pensionistas são pegos de surpresa com notícia INÉDITA

Mais de 33 milhões de beneficiários do INSS recebem a segunda parcela do 13º salário. Confira as datas de pagamento e detalhes sobre o reajuste.

Mais de 33 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão prestes a receber a segunda parcela do 13º salário.

O pagamento será efetuado juntamente com o benefício mensal, começando nesta sexta-feira, 24 de maio.

Essa antecipação é uma medida significativa para muitos brasileiros, principalmente em tempos de crise econômica.

Aposentados e pensionistas do INSS recebem a segunda parcela do 13º salário. Saiba as datas e como o adiantamento ajuda no orçamento. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como será o pagamento do 13º salário do INSS?

A distribuição da segunda parcela do 13º salário seguirá o cronograma habitual do INSS. Os beneficiários no Rio Grande do Sul terão um calendário especial devido às enchentes que atingiram o estado.

É fundamental que esses beneficiários acompanhem as datas específicas de pagamento, ajustadas para atender às necessidades emergenciais da região.

A partir de 24 de maio, os residentes no Rio Grande do Sul receberão os benefícios de maio e junho, além da segunda parcela do 13º salário.

Aqueles que solicitaram a antecipação também receberão a aposentadoria de junho no mesmo dia. Essa medida visa proporcionar um alívio financeiro imediato aos afetados pela catástrofe climática.

13º salário do INSS será antecipado?

Em março, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto adiantando o pagamento do 13º salário do INSS.

A antecipação não se limita apenas aos residentes no Rio Grande do Sul, mas abrange todos os beneficiários do país.

O INSS continuará pagando benefícios como aposentadoria, pensão e auxílio conforme o calendário previsto.

Para os beneficiários do Rio Grande do Sul, onde há decretos de calamidade pública, os pagamentos foram ajustados para garantir que os recursos cheguem rapidamente às mãos dos necessitados.

A antecipação visa injetar mais recursos na economia e fornecer suporte financeiro crucial em tempos de necessidade.

Quanto o INSS gasta com o 13º salário?

A estimativa do governo é que 33,7 milhões de aposentados e pensionistas receberão o 13º salário em duas parcelas, totalizando um repasse de R$ 67 bilhões.

Cada parcela representa cerca de R$ 33,8 bilhões, injetando uma quantia significativa de recursos no mercado.

Essa antecipação não apenas ajuda a cobrir despesas cotidianas, mas também possibilita que os beneficiários realizem pequenos projetos ou lidem com despesas imprevistas de forma mais tranquila.

Para muitos, é uma medida crucial para equilibrar o orçamento e garantir maior estabilidade financeira. Notícia da Manhã.

Calendário de pagamento da segunda parcela do 13º salário

A primeira parcela antecipada do 13º salário foi paga entre os últimos cinco dias úteis de abril e os primeiros cinco dias úteis de maio de 2024.

A segunda parcela está programada para os últimos cinco dias úteis de maio e os primeiros cinco dias úteis de junho.

Os beneficiários do INSS aguardam ansiosamente o pagamento do 13º salário, que é organizado estrategicamente.

O pagamento começa com os beneficiários que recebem até um salário mínimo e, em seguida, aqueles que recebem acima desse valor. Esse processo visa garantir a eficiência e a organização dos pagamentos.

Quem tem direito ao 13º salário do INSS?

O 13º salário é destinado a aposentados, pensionistas e demais segurados que recebem algum tipo de benefício previdenciário.

A exceção inclui os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia (RMV), que não têm direito ao 13º salário.

Grupos excluídos do 13º salário do INSS

Os beneficiários do BPC e RMV não recebem o 13º salário devido às suas características distintas dos benefícios previdenciários.

O BPC é administrado pela Assistência Social, não pela Previdência Social, e não requer contribuições ao INSS.

Entretanto, é importante mencionar que já existem Projetos de Lei em discussão que buscam estender o 13º salário aos beneficiários do BPC.

Como acompanhar o pagamento do 13º salário do INSS?

Para acompanhar os pagamentos, os beneficiários podem ligar para o número 135 do INSS ou acessar o site Meu INSS.

Nessas plataformas, é possível verificar todas as informações de pagamento e pendências de forma simples e direta.

Estar atento às datas e instruções para o saque é essencial para garantir o recebimento correto dos valores.

Calendário do 13º salário do INSS

Para quem ganha um salário mínimo:

Final 1 – pagamentos em 24/4 e 24/5

Final 2 – pagamentos em 25/4 e 27/5

Final 3 – pagamentos em 26/4 e 28/5

Final 4 – pagamentos em 29/4 e 29/5

Final 5 – pagamentos em 30/4 e 31/5

Final 6 – pagamentos em 2/5 e 3/6

Final 7 – pagamentos em 3/5 e 4/6

Final 8 – pagamentos em 6/5 e 5/6

Final 9 – pagamentos em 7/5 e 6/6

Final 0 – pagamentos em 8/5 e 7/6

Para quem recebe acima de um salário mínimo:

Final 1 e 6 – pagamentos em 2/5 e 3/6

Final 2 e 7 – pagamentos em 3/5 e 4/6

Final 3 e 8 – pagamentos em 6/5 e 5/6

Final 4 e 9 – pagamentos em 7/5 e 6/6

Final 5 e 0 – pagamentos em 8/5 e 7/6

Formato de pagamento do 13º salário do INSS

O 13º salário será pago em duas parcelas: a primeira em agosto e a segunda em novembro. Na primeira parcela, serão pagos 50% do valor do benefício e, na segunda, o restante.

As datas de pagamento são baseadas no Decreto 10.410 e no calendário de pagamentos do benefício mensal de 2023.

É crucial que os beneficiários acompanhem as datas para garantir o recebimento adequado dos valores.

