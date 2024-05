Você recebe o Bolsa Família? Governo divulga lista de NIS que receberão R$ 1.400; confira sua posição

Pagamentos do Bolsa Família podem chegar a R$ 1.400 para famílias com NIS final 0 a 9. Saiba como acessar os benefícios adicionais e o calendário de junho.

O Bolsa Família é um programa essencial para muitas famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social e econômica.

O pagamento mínimo garantido pelo Governo Federal é de R$ 600, mas algumas famílias podem receber até R$ 1.400 mensais, dependendo de sua elegibilidade para benefícios adicionais.

Bolsa Família libera até R$ 1.400 para beneficiários com NIS final 0 a 9. Confira os requisitos para receber valores extras e o cronograma de pagamentos. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o Bolsa Família e quem tem direito?

Para garantir um valor maior, as famílias devem cumprir certos requisitos estabelecidos pelo Governo Federal. Além de atender aos critérios de vulnerabilidade, é essencial manter o CadÚnico atualizado.

Os valores pagos variam conforme os benefícios adicionais acumulados pelas famílias.

O Governo Federal deposita os recursos diretamente na conta poupança do Caixa Tem, juntamente com o pagamento principal de R$ 600.

Esses pagamentos podem incluir diversos benefícios adicionais que aumentam o valor total recebido mensalmente.

Quais são os benefícios adicionais do Bolsa Família?

O programa Bolsa Família oferece uma série de benefícios adicionais que podem elevar o valor recebido pelas famílias. Confira a lista completa:

Benefício de Renda de Cidadania : adiciona R$ 142 por membro da unidade familiar.

: adiciona R$ 142 por membro da unidade familiar. Benefício Complementar : complementa o pagamento de famílias cuja soma dos benefícios não atinja R$ 600.

: complementa o pagamento de famílias cuja soma dos benefícios não atinja R$ 600. Benefício Primeira Infância : libera R$ 150 mensais para cada criança de zero a sete anos.

: libera R$ 150 mensais para cada criança de zero a sete anos. Benefício Variável Familiar : paga uma parcela extra mensal de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos.

: paga uma parcela extra mensal de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos. Benefício Variável Familiar Nutriz : paga um extra de R$ 50 para cada integrante com até sete meses de idade.

: paga um extra de R$ 50 para cada integrante com até sete meses de idade. Benefício Extraordinário de Transição: disponível até maio de 2025, garante que nenhum beneficiário receba menos do que o concedido no Auxílio Brasil.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em junho

Calendário Bolsa Família junho. (Foto: Reprodução).

Os pagamentos do Bolsa Família seguem um calendário baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Para junho, o calendário é o seguinte:

NIS final 1 : pagamento no dia 17 de junho (antecipado para famílias em municípios em situação de calamidade).

: pagamento no dia 17 de junho (antecipado para famílias em municípios em situação de calamidade). NIS final 2 : pagamento no dia 18 de junho.

: pagamento no dia 18 de junho. NIS final 3 : pagamento no dia 19 de junho.

: pagamento no dia 19 de junho. NIS final 4 : pagamento no dia 20 de junho.

: pagamento no dia 20 de junho. NIS final 5 : pagamento no dia 21 de junho.

: pagamento no dia 21 de junho. NIS final 6 : pagamento no dia 24 de junho (antecipado para o dia 22 de junho).

: pagamento no dia 24 de junho (antecipado para o dia 22 de junho). NIS final 7 : pagamento no dia 25 de junho.

: pagamento no dia 25 de junho. NIS final 8 : pagamento no dia 26 de junho.

: pagamento no dia 26 de junho. NIS final 9 : pagamento no dia 27 de junho.

: pagamento no dia 27 de junho. NIS final 0: pagamento no dia 28 de junho.

Manter-se informado e cumprir os requisitos estabelecidos pelo programa é fundamental para garantir o recebimento dos benefícios adicionais.

As famílias que se encaixam nos critérios e mantêm seus dados atualizados no CadÚnico podem se beneficiar significativamente dos valores adicionais, garantindo uma melhor qualidade de vida e maior segurança financeira. Notícia da Manhã.

Em resumo, o Bolsa Família não apenas oferece um auxílio financeiro mensal essencial, mas também inclui uma série de benefícios adicionais que podem elevar significativamente o valor total recebido.

Este programa é uma ferramenta vital para reduzir a vulnerabilidade social e econômica de muitas famílias brasileiras, proporcionando uma rede de apoio crucial em tempos de necessidade.

