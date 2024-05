Novo ADICIONAL DE R$ 80 do Bolsa Família: conheça quem pode receber

Beneficiários do Bolsa Família podem receber um bônus de R$ 80 via Pix. Veja como se inscrever e garantir seu auxílio extra.

O Bolsa Família traz mais uma novidade exclusiva para os beneficiários do programa em 2024: um bônus de R$ 80 via Pix.

Esse adicional busca oferecer ajuda imediata às famílias carentes, diminuindo a burocracia e agilizando o processo financeiro.

Quem tem direito ao bônus de R$ 80?

O benefício é parte do Programa Primeiro Passo, uma iniciativa da Prefeitura de Salvador, na Bahia.

Focado no desenvolvimento infantil de crianças vulnerávei, o programa destina-se às famílias que não conseguiram matricular seus filhos de até cinco anos em creches ou pré-escolas públicas.

Essas famílias podem agora contar com um auxílio especial, visando garantir acesso a serviços essenciais de saúde e educação, consolidando um futuro mais promissor para os pequenos.

Porém, não são todos os beneficiários do Bolsa Família que podem se beneficiar do Programa Primeiro Passo.

Existem critérios específicos de elegibilidade, como não ter matrícula em creches públicas ou conveniadas e residir fora das áreas onde há disponibilidade dessas vagas.

Crianças que completaram 6 anos até o dia 31 de março não têm direito ao benefício. Além disso, o benefício está limitado a três crianças por família, com exceção para gêmeos.

Como receber o bônus de R$ 80?

Para receber o bônus, é necessário agendar a inscrição pelo site da Prefeitura ou comparecer a um dos postos de atendimento listados.

No dia agendado, o responsável deve comparecer com os documentos originais das crianças, incluindo comprovante de residência e, se for o caso, comprovante de matrícula em instituição particular.

O que é necessário para manter o benefício?

Após a inscrição, o bônus de R$ 80 do Bolsa Família será liberado via Pix.

No entanto, para manter o benefício, é preciso cumprir com as ações que integram o programa e realizar o recadastramento semestral junto à Prefeitura.

Para saber mais, acesse o site oficial do programa social: http://www.primeiropasso.salvador.ba.gov.br/

Dessa forma, o bônus de R$ 80 visa facilitar a vida das famílias carentes, oferecendo uma solução rápida e eficiente para quem precisa de suporte financeiro imediato.

Essa iniciativa mostra o compromisso da Prefeitura de Salvador em promover o bem-estar e o desenvolvimento das crianças.

Ao aderir ao Programa Primeiro Passo, as famílias têm a oportunidade de garantir um futuro melhor para seus filhos, com acesso facilitado a recursos essenciais.

Fique atento às inscrições e garanta seu direito a esse benefício que pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas.

O Bolsa Família, com a introdução do bônus de R$ 80 via Pix, reforça seu papel fundamental na assistência às famílias carentes.

O Programa Primeiro Passo se destaca por oferecer um suporte crucial para o desenvolvimento infantil, garantindo que mais crianças tenham acesso a educação e cuidados de qualidade.

Para garantir seu direito a esse auxílio, siga as orientações de inscrição e mantenha-se informado sobre as atualizações do programa.

Essa medida pode ser um passo importante para um futuro mais promissor e igualitário para todos.

