R$800 é o novo valor do Bolsa Família? Beneficiários têm até SEXTA-FEIRA (31) para receberem

O Bolsa Família de R$800 está valendo em 2024 e oferece maior suporte às famílias vulneráveis. Veja quem tem direito e as novas regras do benefício.

O Governo Federal anunciou um aumento significativo no Bolsa Família, que passará a ser de R$ 800. Essa medida visa proporcionar maior suporte às famílias em situação de vulnerabilidade, melhorando seu padrão de vida.

A nova estrutura do Bolsa Família não inclui apenas um valor-base mais alto. Ela também contempla adicionais para gestantes e famílias com crianças e adolescentes. Essas mudanças refletem um esforço para ampliar a abrangência e a eficácia do auxílio financeiro.

O Governo Federal aumentou o Bolsa Família para R$ 800 em 2024. Entenda as novas regras e quem será beneficiado com o valor ajustado. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o novo Bolsa Família de R$ 800?

O governo organizou o novo Bolsa Família em diferentes parcelas para melhor atender as diversas necessidades das famílias assistidas.

A parcela regular é fixada em R$ 600, ajustável conforme o número de dependentes na família.

Além disso, o programa oferece um Benefício Primeira Infância de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos.

Também há o Benefício Variável Familiar, que acrescenta R$ 50 por cada criança ou adolescente entre 7 e 18 anos, incluindo gestantes e nutrizes.

Regras do Bolsa Família de R$ 800

Para ter direito ao novo Bolsa Família de R$ 800, as famílias devem cumprir alguns compromissos nas áreas de saúde e educação. São eles:

Acompanhamento pré-natal ;

; Cumprimento do calendário nacional de vacinação ;

; Acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos ;

; Frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos e de 75% para beneficiários de 6 a 18 anos que não tenham concluído a educação básica;

e de 75% para beneficiários de 6 a 18 anos que não tenham concluído a educação básica; Manter atualizado o Cadastro Único, pelo menos a cada 24 meses.

Essas regras garantem que as famílias recebam o suporte necessário enquanto também investem no bem-estar e desenvolvimento de seus membros mais jovens.

Calendário do Bolsa Família de R$ 800

Veja abaixo as datas de recebimento de acordo com o NIS:

NIS final 1: 17 de maio ;

; NIS final 2: 20 de maio ;

; NIS final 3: 21 de maio ;

; NIS final 4: 22 de maio ;

; NIS final 5: 23 de maio ;

; NIS final 6: 24 de maio ;

; NIS final 7: 27 de maio ;

; NIS final 8: 28 de maio ;

; NIS final 9: 29 de maio ;

; NIS final 0: 31 de maio.

Essas datas permitem que as famílias organizem melhor seus recebimentos e planejamentos financeiros. Notícia da Manhã.

Para quem deseja se inscrever no programa, é essencial seguir os passos necessários para garantir o acesso ao benefício.

Isso inclui manter a documentação em dia e acompanhar as atualizações do governo sobre o programa.

O novo Bolsa Família de R$ 800 representa um avanço importante no apoio às famílias vulneráveis do Brasil, garantindo que mais pessoas tenham acesso a recursos essenciais para uma vida digna.

Continue acompanhando as notícias e atualizações para saber mais detalhes sobre este benefício essencial.

