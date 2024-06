SAIU a lista de CPF’s que receberão 14º salário ANTECIPADO; veja o calendário

O 14º salário do INSS será antecipado em 2024, beneficiando aposentados e pensionistas. Confira as datas de pagamento e quem será contemplado com o novo benefício.

A antecipação do 14º salário em 2024 tem gerado grande expectativa entre aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Esse pagamento adicional é uma medida essencial para ajudar essa população a lidar com despesas cotidianas.

Nos últimos anos, o tema tem sido amplamente debatido, refletindo sua importância na vida de muitos brasileiros. Atualmente, os aposentados e pensionistas do INSS já contam com o 13º salário garantido, que é pago em duas parcelas.

A segunda parcela do pagamento já começou a ser liberada, conforme o valor recebido pelos segurados. O calendário de pagamentos é definido com base no número final do benefício, facilitando a organização financeira dos beneficiários.

A antecipação do 14º salário do INSS em 2024 traz alívio financeiro para muitos. Veja os detalhes do calendário de pagamento e quem tem direito.

Calendário de pagamentos da segunda parcela do INSS

Para quem recebe até um salário mínimo:

Número final do benefício 1 : pagamento em 24 de maio

: pagamento em 24 de maio Número final do benefício 2 : pagamento em 27 de maio

: pagamento em 27 de maio Número final do benefício 3 : pagamento em 28 de maio

: pagamento em 28 de maio Número final do benefício 4 : pagamento em 29 de maio

: pagamento em 29 de maio Número final do benefício 5 : pagamento em 31 de maio

: pagamento em 31 de maio Número final do benefício 6 : pagamento em 3 de junho

: pagamento em 3 de junho Número final do benefício 7 : pagamento em 4 de junho

: pagamento em 4 de junho Número final do benefício 8 : pagamento em 5 de junho

: pagamento em 5 de junho Número final do benefício 9 : pagamento em 6 de junho

: pagamento em 6 de junho Número final do benefício 0: pagamento em 7 de junho

Para quem recebe acima de um salário mínimo:

Número final do benefício 1 e 6 : pagamento em 3 de junho

: pagamento em 3 de junho Número final do benefício 2 e 7 : pagamento em 4 de junho

: pagamento em 4 de junho Número final do benefício 3 e 8 : pagamento em 5 de junho

: pagamento em 5 de junho Número final do benefício 4 e 9 : pagamento em 6 de junho

: pagamento em 6 de junho Número final do benefício 5 e 0: pagamento em 7 de junho

14º salário está confirmado para servidores da educação em Manaus

Alguns segurados do INSS poderão contar com um 14º salário. Segundo a especialista Laura Alvarenga, os recursos serão direcionados aos servidores da educação do município de Manaus, no Amazonas. A prefeitura local confirmou o pagamento de um 14º e até um 15º salário para esse grupo específico.

Quem poderá receberá o 14º salário?

Desempenho de Alto Nível : O pagamento será destinado aos trabalhadores que atingirem alto desempenho nas escolas.

: O pagamento será destinado aos trabalhadores que atingirem alto desempenho nas escolas. Cumprimento de Metas : Será necessário cumprir as metas estabelecidas ao longo do ano.

: Será necessário cumprir as metas estabelecidas ao longo do ano. Valorização dos Servidores : A prefeitura visa valorizar os servidores com esse pagamento.

: A prefeitura visa valorizar os servidores com esse pagamento. Aumento do Rendimento dos Alunos : O objetivo é melhorar o desempenho dos alunos.

: O objetivo é melhorar o desempenho dos alunos. Início dos Pagamentos : Os pagamentos começarão em agosto.

: Os pagamentos começarão em agosto. Valor do Benefício: O valor do 14º salário deverá variar entre R$ 1 mil e R$ 3 mil.

Importância e impacto do 14º salário

A antecipação do 14º salário é uma iniciativa que busca dar suporte financeiro adicional aos aposentados e pensionistas. Esse tipo de pagamento pode aliviar a pressão financeira e proporcionar maior segurança econômica a essas pessoas.

Em tempos de incertezas econômicas, garantir que essa parcela adicional chegue aos beneficiários é essencial para melhorar a qualidade de vida e incentivar o consumo. O impacto positivo não se limita aos beneficiários diretos.

A economia local também se beneficia com o aumento do poder de compra, estimulando o comércio e os serviços. Além disso, o pagamento extra contribui para a movimentação financeira, gerando um ciclo virtuoso de benefícios econômicos.

O que esperar do 14º salário em 2024?

A expectativa pelo 14º salário é grande entre os aposentados e pensionistas do INSS. Com a confirmação de que os servidores da educação em Manaus receberão esse pagamento adicional, a esperança se renova para outros setores e regiões.

A valorização dos servidores, alinhada ao cumprimento de metas e ao incentivo ao desempenho, são fatores que reforçam a importância dessa medida. A antecipação e a clareza no calendário de pagamentos permitem uma melhor organização financeira dos beneficiários.

Espera-se que essa iniciativa seja expandida e que mais segurados possam usufruir dos benefícios que ela traz, não só para os indivíduos, mas para a economia como um todo. Notícia da Manhã.

