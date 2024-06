Meta usará fotos do SEU perfil para Treinar IA: como evitar hoje mesmo?

A partir de 26 de junho de 2024, o Meta, empresa proprietária de plataformas populares como Facebook e Instagram, utilizará informações pessoais de usuários, incluindo fotos e vídeos, para aprimorar sua inteligência artificial (IA) generativa.

A iniciativa, parte dos esforços do Meta para melhorar seus serviços de IA, tem gerado preocupações significativas entre os usuários devido ao uso não autorizado de dados pessoais.

Meta quer usar suas fotos para treinar sua IA generativa, mas usáruios precisam saber como se proteger a respeito disso. (Foto divulgação)

Meta e Inteligência Artificial

Meta, sob a liderança de Mark Zuckerberg, tem investido pesadamente em tecnologias de inteligência artificial.

A empresa busca competir com gigantes como OpenAI e Google, aprimorando suas funcionalidades de interação e personalização de conteúdo. A IA do Meta já desempenha um papel crucial na filtragem de conteúdo inapropriado e na recomendação de anúncios personalizados.

No entanto, para se manter competitivo, Meta agora planeja utilizar dados de usuários do Facebook e Instagram para treinar sua IA generativa.

Preocupações com a privacidade

O anúncio de Meta de usar dados de usuários gerou um debate intenso e preocupações sobre privacidade. Especialmente porque, ao contrário da Europa e algumas cidades dos Estados Unidos, os usuários na América Latina não têm a opção de recusar o uso de seus dados.

Um meio de comunicação argentino contatou Meta para obter esclarecimentos, e a empresa explicou que, embora essas medidas não estejam ativas na América Latina, há maneiras de proteger seus dados.

Para usuários em regiões onde é possível restringir o uso de dados, o processo é relativamente simples. No Instagram, os usuários devem acessar seu perfil, selecionar o menu no canto superior direito, entrar em ‘Informações’, depois em ‘Política de Privacidade’ e finalmente selecionar ‘Opor-se ao uso das suas informações para a IA no Meta’. Após preencher um formulário, o processo é concluído.

No Facebook, o procedimento é semelhante: vá para ‘Configurações e Privacidade’, depois ‘Configurações’, ‘Política de Privacidade’ e finalmente ‘Direito de Oposição’, onde um formulário detalhado deve ser preenchido para não permitir o uso dos dados na IA.

Riscos envolvidos com a IA

Os riscos associados a essa prática incluem o manuseio de informações de menores de idade e material íntimo. Além disso, Meta pode processar dados de pessoas que não possuem um perfil ativo, utilizando apenas informações públicas e não privadas, como mensagens.

Ainda assim, muitos usuários preferem não fornecer esse tipo de dados pessoais.

Para aqueles que optaram por não participar dos testes de IA do Meta, é importante saber que a empresa ainda pode usar suas imagens se outra pessoa compartilhar uma foto em que você aparece ou se você for mencionado em publicações ou descrições de fotos.

Essa situação torna a proteção completa dos dados um desafio.

Transparência e controle de dados

A medida tomada pelo Meta destaca a importância da transparência e do controle sobre o uso de dados pessoais.

Os usuários devem estar cientes das políticas de privacidade e das configurações disponíveis para proteger suas informações. A falta de opções para recusar o uso de dados na América Latina levanta questões sobre a equidade e a proteção dos direitos de privacidade dos usuários.

Você precisa saber disso:

Alternativas para os usuários

Enquanto o Meta não oferece opções claras para todos os usuários recusarem o uso de seus dados, é essencial que os indivíduos permaneçam vigilantes sobre suas configurações de privacidade.

Utilizar as ferramentas disponíveis para limitar a exposição de informações pessoais e manter-se informado sobre as atualizações das políticas de privacidade é crucial.

Além disso, considerar o uso de plataformas alternativas que ofereçam maior controle sobre os dados pode ser uma medida a ser ponderada por aqueles mais preocupados com a privacidade.

A conscientização e a educação sobre os direitos digitais são fundamentais para navegar no ambiente digital de forma segura.

A decisão do Meta de usar fotos e vídeos de usuários para treinar sua IA generativa marca um passo significativo na evolução das tecnologias de inteligência artificial.

No entanto, essa mudança também sublinha a necessidade de um equilíbrio cuidadoso entre inovação tecnológica e a proteção da privacidade dos usuários. Permanecer informado e proativo em relação às configurações de privacidade é vital para garantir que seus dados pessoais estejam seguros e sob seu controle.