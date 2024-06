WhatsApp JUNINO: aprenda ativar o modo “quadrilha” no app e se divirta

A festa junina é uma das celebrações mais queridas do Brasil, marcada por bandeirinhas coloridas, quadrilhas animadas, quentão e comidas típicas deliciosas. Agora, imagine trazer todo esse clima festivo para o seu WhatsApp.

Sim, é possível! Aprenda como transformar o seu aplicativo de mensagens no modo festa junina e dar um toque especial às suas conversas.

Personalizar o WhatsApp com o tema de festa junina é mais fácil do que você imagina. Com algumas etapas simples, você pode deixar o aplicativo com aquele jeitinho de arraiá que todos amam.

Aprenda como deixar o WhatsApp no clima da festa junina de 2024 e a se divirta usando o principal mensageiro dos brasileiros no celular. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Transformando o WhatsApp no modo “festa junina 2024”:

Confira o guia completo:

Passo 1: Alterar o Ícone do WhatsApp

Para começar, vamos mudar o ícone do WhatsApp para algo mais festivo. Você precisará de uma imagem em formato PNG com tema junino, como uma bandeirinha, uma fogueira ou um chapéu de palha. Use o aplicativo Nova Launcher para realizar essa mudança. Siga os passos:

Clique no ícone do WhatsApp. Selecione “Editar”. Escolha a opção “Aplicativos” e selecione a imagem baixada. Pronto! Seu WhatsApp já estará com um ícone no clima da festa junina.

Passo 2: Baixar Figurinhas Temáticas

Nada mais divertido do que enviar figurinhas personalizadas. Baixe aplicativos como Sticker.ly e procure por figurinhas de festa junina. Você encontrará desde casais de quadrilha até milho cozido suculento, dando um toque especial às suas mensagens.

Passo 3: Alterar o Fundo das Conversas

O WhatsApp permite a alteração do papel de parede das conversas. Procure por wallpapers de festa junina no Google, faça o download e siga estes passos:

Acesse as “Configurações” do WhatsApp. Vá até “Chats” e selecione “Papel de Parede”. Escolha a imagem baixada e aplique-a como fundo das suas conversas. Isso trará mais cor e alegria ao seu aplicativo.

Você precisa saber disso:

Passo 4: Mudar a Foto de Perfil

Escolha uma imagem com tema de festa junina para a sua foto de perfil. Pode ser uma foto sua na quadrilha, uma ilustração bacana ou qualquer coisa que represente bem o espírito junino. Acesse as configurações do perfil e troque a imagem facilmente.

Personalização permitida no WhatsApp?

Essas personalizações são totalmente permitidas pelo WhatsApp. Não há regras que impeçam a customização do aplicativo dessa maneira, e as alterações funcionam tanto em dispositivos Android quanto em iPhones.

Se você gosta de variar, pode aplicar essas alterações com outros temas também. Não é fã de festa junina? Escolha um tema que você goste e personalize o WhatsApp ao seu gosto. O importante é deixar o aplicativo com a sua cara e se divertir enquanto conversa com amigos e familiares.

Transformar o WhatsApp no modo festa junina é uma forma divertida de entrar no clima dessa época do ano. Com alguns passos simples, você muda o ícone, adiciona figurinhas temáticas, altera o fundo das conversas e troca a foto de perfil. Todas essas personalizações tornam o aplicativo mais divertido e personalizado, refletindo sua personalidade e o espírito das festas juninas.

Aproveitar o clima de festa junina no WhatsApp é uma maneira criativa de celebrar essa tradição tão especial. Com algumas etapas fáceis, você pode transformar seu aplicativo e levar a alegria das festas juninas para suas conversas diárias. Não perca tempo! Siga essas dicas e deixe seu WhatsApp com a cara do arraiá. Curta a festa junina com muito mais estilo e diversão.