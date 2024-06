Alerta: 2 aplicativos que escondem um GRANDE PERIGO no celular

Com o avanço da tecnologia, os smartphones se tornaram ferramentas indispensáveis no dia a dia, facilitando inúmeras tarefas. No entanto, essa facilidade também é explorada por criminosos virtuais, que desenvolvem aplicativos maliciosos para roubar dados pessoais.

Conheça dois aplicativos que representam um sério risco à segurança de suas informações e saiba como se proteger.

Aplicativos perigosos que você deve evitar

Recentemente, especialistas em segurança digital identificaram dois aplicativos que, embora pareçam inofensivos, podem comprometer seriamente a segurança dos dados de seus usuários. Esses aplicativos são o Expense Keeper e o Task Manager Pro. Ambos prometem funcionalidades úteis, mas escondem perigos significativos.

Expense Keeper

O Expense Keeper se apresenta como um gerenciador financeiro pessoal, ideal para ajudar no controle de despesas. No entanto, por trás dessa fachada, o aplicativo coleta informações sensíveis do usuário, como dados bancários e transações financeiras. Essas informações são enviadas a servidores externos, onde podem ser utilizadas por criminosos para fraudes e roubos de identidade.

Task Manager Pro

O Task Manager Pro é outro exemplo de aplicativo perigoso. Ele promete ajudar na organização das tarefas diárias, mas na verdade, esconde um Trojan, um tipo de malware que, ao ser instalado, se infiltra no sistema do dispositivo. Esse malware pode acessar dados pessoais, como senhas e informações de redes sociais, e enviá-los a hackers.

Como funcionam esses aplicativos maliciosos?

Esses aplicativos utilizam uma técnica semelhante ao Cavalo de Troia, um estratagema conhecido desde a mitologia grega. Assim como o cavalo de madeira que escondeu soldados gregos para invadir Tróia, esses aplicativos se apresentam como úteis, mas contêm códigos maliciosos que atacam o sistema do dispositivo. Inicialmente, parecem inofensivos, mas logo começam a roubar dados sensíveis.

Dicas para se proteger de aplicativos maliciosos

Para evitar cair em golpes, é essencial adotar medidas de segurança rigorosas ao baixar e instalar aplicativos. Aqui estão algumas dicas importantes para proteger seu dispositivo e suas informações pessoais:

Baixe aplicativos apenas de fontes confiáveis: Sempre use lojas oficiais, como Google Play Store e Apple App Store, para baixar aplicativos. Essas plataformas verificam regularmente os aplicativos disponíveis, reduzindo o risco de malwares. Verifique as permissões dos aplicativos: Antes de instalar qualquer aplicativo, analise as permissões solicitadas. Se um aplicativo de gerenciamento financeiro pede acesso às suas fotos ou mensagens, isso pode ser um sinal de alerta. Mantenha seu sistema operacional e aplicativos atualizados: Atualizações frequentemente incluem correções de segurança que protegem seu dispositivo contra vulnerabilidades conhecidas. Utilize soluções de segurança: Instale aplicativos de segurança confiáveis que oferecem proteção contra malwares e outras ameaças digitais. Desconfie de promessas exageradas: Aplicativos que prometem resultados milagrosos, como descobrir a senha Wi-Fi do vizinho ou ganhar moedas em jogos, são frequentemente maliciosos.

O que fazer se seu WhatsApp estiver em risco?

Se você suspeitar que seu WhatsApp foi comprometido, denuncie imediatamente ao suporte do aplicativo. Siga estas etapas para denunciar:

Abra o WhatsApp e a conversa com o número suspeito. Toque no nome do contato para abrir o perfil. Role para baixo e selecione “Denunciar contato”. Escolha o motivo da denúncia e forneça detalhes adicionais, se necessário. Envie a denúncia.

Você também pode enviar um e-mail para support@whatsapp.com com informações detalhadas sobre a atividade suspeita.

Melhores práticas para proteger seu celular

Seguir algumas práticas simples pode aumentar significativamente a segurança do seu celular:

Atualizações regulares : Mantenha seu sistema operacional e aplicativos sempre atualizados.

: Mantenha seu sistema operacional e aplicativos sempre atualizados. Baixe com cautela : Evite baixar aplicativos de fontes desconhecidas.

: Evite baixar aplicativos de fontes desconhecidas. Ative todas as formas de proteção : Use senhas, PINs, biometria e reconhecimento facial.

: Use senhas, PINs, biometria e reconhecimento facial. Cuidado com o que armazena no celular: Evite guardar fotos de cartões de crédito ou senhas no dispositivo.

Adotando essas medidas, você reduzirá o risco de ser vítima de golpes digitais. Lembre-se, na internet, os perigos nem sempre são visíveis. Fique atento e proteja suas informações pessoais contra ataques virtuais.

