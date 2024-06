Regras no WhatsApp? Essas são as dicas para você não errar ao mandar mensagens no trabalho

Etiqueta no WhatsApp é crucial no trabalho. Aprenda dicas essenciais para se comunicar corretamente e evitar erros ao enviar mensagens no ambiente profissional.

O uso do WhatsApp no ambiente de trabalho se tornou cada vez mais comum, transformando a forma como nos comunicamos profissionalmente.

Para evitar mal-entendidos e garantir uma comunicação eficiente, é essencial seguir algumas regras de etiqueta.

Especialistas em carreira oferecem dicas valiosas para evitar erros ao enviar mensagens no ambiente de trabalho. Confira a seguir.

WhatsApp no trabalho exige boas práticas. Veja como se comunicar de forma eficiente e profissional, evitando mal-entendidos e mantendo a etiqueta nas conversas. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

A “plataformização” das conversas cotidianas

O WhatsApp não é mais apenas uma ferramenta para conversar com amigos e familiares. Ele se tornou parte integral da vida profissional. Issaaf Karhawi, do núcleo de pesquisa de comunicação e mídias digitais da USP, explica que estamos vivendo a “plataformização” das conversas cotidianas.

As redes sociais oferecem funcionalidades que adotamos e que moldam nossas práticas e, sobretudo, nossa comunicação. Notícia da Manhã.

À medida que a sociedade adota novas ferramentas de comunicação, surgem novos contratos e arranjos sociais. Começamos a desenhar uma “conduta ética” para cada plataforma, estabelecendo o que é esperado em cada uma delas.

Por isso, a forma como nos comportamos no LinkedIn pode ser bem diferente de como agimos no Instagram ou no WhatsApp.

Confira: WhatsApp JUNINO: aprenda ativar o modo “quadrilha” no app e se divirta

O WhatsApp no espaço de trabalho

A presença do WhatsApp no ambiente de trabalho levanta questões importantes. É razoável receber mensagens do chefe no fim de semana?

O WhatsApp deve ser considerado um espaço de trabalho ou pessoal? Alguém com quem nunca falamos pode mandar um áudio sem se apresentar primeiro? Essas são algumas das dúvidas comuns que surgem.

Por que enviamos tanto áudio?

Não existe uma explicação científica para a preferência dos brasileiros por mensagens de áudio. Entretanto, a especialista sugere que a familiaridade do Brasil com formatos audiovisuais pode ser um fator influente.

A telenovela, por exemplo, desempenhou um papel significativo no letramento audiovisual da população brasileira. Além disso, a funcionalidade de envio de áudio pode oferecer maior acessibilidade, especialmente considerando que quase 9 milhões de brasileiros de 18 a 29 anos não concluíram a escola.

Dicas para não errar no WhatsApp do trabalho

Mariana Torres, especialista em Recursos Humanos e Carreira, recomenda perguntar sempre como a outra pessoa prefere se comunicar, seja por texto, áudio ou ligação.

Se for a primeira mensagem, não se esqueça de fazer uma breve introdução sobre você e o assunto da conversa.

Texto

Evite textos longos e sem pausas. Escrever tudo em uma única mensagem é aceitável, mas separar os parágrafos com “enter” ajuda na leitura.

Nada de abreviar palavras ou usar gírias, mantendo a formalidade. Cuidado com erros de digitação e palavras de dupla interpretação.

Áudio

Escolha um ambiente sem ruídos e evite áudios longos (mais de 3 minutos). Se for necessário explicar muitos detalhes, uma ligação pode ser mais apropriada.

A qualidade do som é crucial, e usar um fone de ouvido com microfone pode ser uma boa opção.

Ligação

Certifique-se de que a conexão está boa. Uma ligação com muitas falhas pode prejudicar a comunicação. Seja objetivo e direto no assunto, garantindo uma comunicação clara e eficaz.

Enfim, adotar boas práticas de comunicação no WhatsApp é essencial para manter a profissionalidade e evitar mal-entendidos no ambiente de trabalho. Seguindo essas orientações, é possível aproveitar ao máximo essa ferramenta sem comprometer a eficiência e a clareza nas interações profissionais.

Confira: Se você apagou uma mensagem no WhatsApp e se arrependeu, fazer ISSO pode ser uma bela saída