WhatsApp: o TRISTE fim programado para 39 celulares em junho

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, deixará de funcionar em uma série de dispositivos móveis a partir de junho de 2024.

A nova atualização do aplicativo tornará impossível o uso em certos modelos de celulares, afetando muitos usuários que ainda utilizam esses dispositivos antigos. Essa medida visa garantir a segurança e a funcionalidade aprimorada do aplicativo.

O WhatsApp é conhecido por suas constantes atualizações, que visam melhorar a segurança, desempenho e introduzir novos recursos. No entanto, essas atualizações também têm o efeito colateral de tornar alguns aparelhos obsoletos.

Com o aumento do tamanho do aplicativo e a necessidade de recursos mais avançados, certos modelos de celulares não conseguem mais suportar as novas versões.

WhatsApp deixará de funcionar em diversos celulares a partir de junho de 2024.

Razões para a descontinuação do WhatApp

As principais razões para a descontinuação do suporte em determinados dispositivos incluem:

Aumento do tamanho do aplicativo: à medida que o WhatsApp continua a adicionar novos recursos e funcionalidades, o tamanho do aplicativo aumenta. Muitos celulares mais antigos não possuem a capacidade de armazenamento necessária para suportar esses incrementos, resultando em um desempenho mais lento e ineficaz.

à medida que o WhatsApp continua a adicionar novos recursos e funcionalidades, o tamanho do aplicativo aumenta. Muitos celulares mais antigos não possuem a capacidade de armazenamento necessária para suportar esses incrementos, resultando em um desempenho mais lento e ineficaz. Incompatibilidade com lojas de aplicativos: dispositivos mais antigos podem não ser mais compatíveis com a App Store ou Google Play. Quando os usuários tentarem baixar ou atualizar o WhatsApp, poderão encontrar a mensagem “Dispositivo não suportado”, impossibilitando a instalação ou atualização do aplicativo.

dispositivos mais antigos podem não ser mais compatíveis com a App Store ou Google Play. Quando os usuários tentarem baixar ou atualizar o WhatsApp, poderão encontrar a mensagem “Dispositivo não suportado”, impossibilitando a instalação ou atualização do aplicativo. Expiração programada: mesmo que alguns dispositivos consigam rodar versões mais antigas do WhatsApp por um tempo, eventualmente, esses aparelhos não receberão mais atualizações de segurança ou novos recursos. Isso limita o uso seguro e completo do aplicativo.

mesmo que alguns dispositivos consigam rodar versões mais antigas do WhatsApp por um tempo, eventualmente, esses aparelhos não receberão mais atualizações de segurança ou novos recursos. Isso limita o uso seguro e completo do aplicativo. Incompatibilidade com novos recursos: o hardware de celulares mais antigos não consegue acompanhar as necessidades das atualizações mais recentes do WhatsApp. Isso inclui a capacidade de processamento, memória RAM e outros componentes internos que são cruciais para o funcionamento adequado do aplicativo.

Lista de dispositivos afetados

A seguir, confira a lista completa dos dispositivos que deixarão de ser compatíveis com o WhatsApp a partir de junho de 2024:

Samsung:

Galaxy Core

Galaxy Trend Lite

Galaxy Ace 2

Galaxy S3 Mini

Galaxy Trend II

Galaxy Xcover 2

LG:

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Optimus F5

Optimus L3 II

Optimus L7II

Optimus L5 Dual

Optimus L7 Dual

Optimus F3

Optimus F3Q

Optimus L2 II

Optimus L4 II

Optimus F6

Enact

Lucid 2

Optimus F7

Huawei:

Ascend Mate

Ascend G740

Ascend D2

Sony:

Xperia M

Lenovo:

A820

ZTE:

V956 – UMI X2

Grand S Flex

Grand Memo

Apple:

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

iPhone 5

iPhone 6

Outros dispositivos:

Faea F1

THL W8

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Archos 53 Platinum

Impacto nos usuários do WhatsApp e alternativas

Os usuários afetados por essa mudança terão que considerar a atualização de seus dispositivos para continuar utilizando o WhatsApp. A transição para um dispositivo mais moderno garantirá não apenas a continuidade do uso do aplicativo, mas também a segurança dos dados e a experiência otimizada com os novos recursos oferecidos.

Para aqueles que não podem atualizar seus dispositivos de imediato, existem alternativas como o uso de aplicativos de mensagens concorrentes que ainda oferecem suporte para aparelhos mais antigos. No entanto, é importante considerar que a migração para outra plataforma pode apresentar desafios, como a transferência de dados e adaptação a uma nova interface.

A descontinuação do suporte do WhatsApp para determinados celulares é um lembrete da rápida evolução tecnológica e da necessidade de acompanhar essas mudanças.

Manter os dispositivos atualizados não só garante a utilização de aplicativos populares como o WhatsApp, mas também protege os usuários contra vulnerabilidades de segurança e oferece uma experiência de uso mais rica e eficiente. Portanto, usuários de celulares antigos devem considerar a atualização para continuar a aproveitar todos os benefícios que o WhatsApp tem a oferecer.