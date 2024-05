Esconda o “digitando” no WhatsApp em menos de 1 minuto com apenas estes passos; veja

Aprenda a esconder o “digitando” no WhatsApp com três truques simples. Use o mensageiro de forma discreta no Android e iPhone.

Esconder o “digitando” no WhatsApp pode ser um desafio, pois o app não oferece uma função nativa para ocultar essa informação.

No entanto, existem alguns truques que permitem burlar essa limitação e usar o mensageiro de forma mais discreta.

Aqui, apresentamos três métodos para esconder o “digitando…” no WhatsApp em dispositivos Android e iPhone (iOS). Confira!

Saiba como evitar que o “digitando” apareça no WhatsApp com três métodos eficazes. Mantenha sua privacidade ao usar o app. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Truques para esconder o “digitando” no WhatsApp

Vamos lá:

1. Responder pela barra de notificações

Um método simples para evitar que o “digitando…” apareça é usar a barra de notificações do WhatsApp para ler e responder às mensagens.

Esse recurso é útil principalmente para mensagens curtas, pois textos longos podem não ser totalmente exibidos na notificação. Veja como proceder:

Receba a notificação: quando você receber uma mensagem, pressione a notificação por alguns segundos até que o teclado do celular apareça. Responda diretamente: digite sua resposta no campo indicado e clique em “Enviar”. Desta forma, o contato receberá sua mensagem sem que o “digitando…” apareça.

Veja só: Conheça funções de IA que seu iPhone já tem e você não sabia

2. Ativar o modo avião antes de abrir o WhatsApp

Outra maneira de evitar que o “digitando…” apareça é ativar o modo avião do celular antes de abrir o WhatsApp.

Como o indicador “digitando…” só é visível quando há conexão com a internet, esse truque é bastante eficaz. Veja como fazer:

Ative o modo avião: deslize a tela para abrir a Central de Controle e toque no ícone de avião para desativar a internet. Envie a mensagem: com o modo avião ativado, abra o WhatsApp e escreva sua mensagem. Você verá um ícone de relógio abaixo da mensagem, indicando que ela não foi enviada. Feche o aplicativo, desative o modo avião e a mensagem será enviada em segundo plano, sem que o “digitando…” apareça.

3. Enviar a mensagem para si e encaminhar

Esse método é um pouco mais trabalhoso, mas também eficiente. Ele envolve enviar a mensagem para si mesmo e depois encaminhá-la ao destinatário. Siga os passos abaixo:

Inicie um chat consigo mesmo: no WhatsApp, clique no ícone de “+” no canto superior direito, selecione “Novo contato” e adicione seu próprio número de telefone. Envie e encaminhe a mensagem: abra o chat consigo mesmo, escreva a mensagem e envie. Em seguida, pressione a mensagem por alguns segundos, clique em “Encaminhar” e selecione o contato desejado. Assim, o “digitando…” não aparecerá para o destinatário antes de ele receber a mensagem.

Esses três métodos são eficazes para esconder o “digitando…” no WhatsApp, proporcionando mais privacidade e controle sobre suas mensagens.

Usar a barra de notificações, ativar o modo avião e encaminhar mensagens são estratégias simples, mas poderosas, para manter sua atividade no WhatsApp discreta.

Experimente essas técnicas e veja qual funciona melhor para você. Notícia da Manhã.

Veja só: Cuidado: botão no WhatsApp leva brasileiros a golpes e perdas financeiras