Conheça funções de IA que seu iPhone já tem e você não sabia

Conheça 7 recursos de IA do seu iPhone que você talvez não conheça. Essas ferramentas podem tornar o uso do dispositivo mais prático e eficiente.

O iPhone (iOS) é conhecido por sua tecnologia avançada e facilidade de uso, mas muitos usuários não sabem que ele possui recursos incríveis de Inteligência Artificial (IA).

Desde a identificação de textos em imagens até o reconhecimento de rostos e pets, essas funcionalidades podem facilitar muito a sua vida.

A seguir, apresentamos sete recursos de IA que já estão presentes no seu iPhone e que você talvez ainda não conheça.

Explore funcionalidades ocultas de IA no seu iPhone. Descubra como o Live Text, o reconhecimento de rostos e outras ferramentas podem facilitar seu dia a dia. (Foto: divulgação).

SETE recursos de IA que seu iPhone já tem, mas você não sabia

Conheça sete ferramentas que tornam o uso do iPhone ainda mais eficiente e prático no dia a dia:

Copiar texto de imagens

A ferramenta Live Text, lançada no iOS 15 em 2021, é uma das funcionalidades mais úteis do iPhone.

Ela permite que você identifique e copie textos diretamente de imagens, sejam elas manuscritas ou digitadas. Esse recurso usa IA para reconhecer textos em várias línguas, incluindo o português.

Para usar o Live Text, basta apontar a câmera para um texto impresso e tocar no ícone correspondente. Você pode copiar o texto, traduzi-lo ou pesquisá-lo na internet.

Além disso, é possível utilizar essa função em fotos já salvas na galeria, tornando a ferramenta extremamente prática.

Mais sobre tecnologia e IA: 7 comandos que você PRECISA testar com o Google

Reconhecimento de pessoas e pets em fotos

Outra função incrível é o reconhecimento automático de rostos e pets nas fotos armazenadas no seu iPhone.

O dispositivo organiza automaticamente as imagens em álbuns personalizados de acordo com as pessoas e animais que aparecem com frequência.

Essa seleção é feita por meio de IA, que identifica traços únicos e facilita a localização de fotos específicas na galeria.

Para acessar essas coleções, abra o app Fotos, vá até a aba “Álbum” e selecione a pasta “Pessoas, Pets e Lugares”. Dessa forma, você terá um catálogo organizado das pessoas mais recorrentes nas suas fotos.

Photonic Engine e Modo Noturno

Apesar das câmeras de alta eficiência dos iPhones, a IA desempenha um papel crucial na melhoria das fotografias.

O modo noturno, por exemplo, utiliza IA para capturar várias fotos com diferentes exposições e combiná-las, resultando em imagens mais nítidas e iluminadas em ambientes com pouca luz.

Outro exemplo é o Photonic Engine, presente no iPhone 14, que aprimora os detalhes das imagens através do processamento avançado de pixels, proporcionando texturas e cores mais vivas.

Voz Pessoal

O recurso Voz Pessoal é uma ferramenta de acessibilidade que permite criar uma voz sintetizada com o mesmo som da voz do usuário.

Destinada a pessoas com dificuldades de fala, essa função utiliza IA para gerar uma voz personalizada que pode ser usada em ligações, chamadas de FaceTime e conversas presenciais.

Para configurar, vá até “Ajustes”, selecione “Acessibilidade” e toque em “Voz Pessoal”. Siga as instruções para gravar um áudio de 15 minutos, e o celular processará esses dados para criar a voz sintetizada.

Descrições de imagens com VoiceOver

O VoiceOver é uma funcionalidade essencial para pessoas com deficiência visual.

Utilizando IA, ele descreve em áudio as imagens e elementos da interface do iPhone, ajudando o usuário a navegar pelo dispositivo com simples gestos.

Para ativar, vá em “Ajustes”, selecione “Acessibilidade” e ative o VoiceOver. A IA pode fornecer informações como o nível da bateria, o nome da pessoa que está ligando e muito mais.

Face ID

O Face ID é outro exemplo de IA aplicada à segurança.

Esse sistema utiliza a câmera TrueDepth para capturar dados de profundidade e criar um mapa preciso do rosto do usuário, permitindo desbloquear o celular e realizar pagamentos com segurança.

A tecnologia por trás do Face ID é o Apple Neural Engine, que usa aprendizado de máquina para reconhecer o rosto do usuário com alta precisão.

Texto preditivo e corretor automático

Por fim, a IA também está presente no texto preditivo e corretor automático do iPhone.

Essas funcionalidades completam automaticamente as palavras e frases enquanto você digita, com base em conversas anteriores e no estilo de escrita.

Além disso, o corretor automático usa redes neurais para aplicar a grafia correta e sugerir correções mais precisas.

Esses são apenas alguns exemplos de como a inteligência artificial está integrada no seu iPhone, facilitando diversas tarefas diárias.

Com essas ferramentas, o seu dispositivo se torna ainda mais eficiente e prático, oferecendo uma experiência de uso superior.

Fique atento às novas atualizações, pois mais recursos incríveis estão a caminho!

Mais sobre tecnologia e IA: ABSURDO! O NOVO ChatGPT pode te surpreender; veja como funciona