MEI faturando R$ 130 MIL? Saiba qual a estratégia para tornar isso possível

Projeto de Lei pode elevar o teto de faturamento do MEI para R$ 130 mil. Amplie suas oportunidades e entenda as novas obrigações tributárias.

O novo Projeto de Lei Complementar (PLP) 108/21, atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados, propõe uma mudança significativa para os Microempreendedores Individuais (MEIs) no Brasil.

A proposta visa aumentar o limite de faturamento anual de R$ 81 mil para R$ 130 mil, além de permitir a contratação de até dois empregados.

Esta iniciativa promete trazer mais flexibilidade e oportunidades de crescimento para os pequenos negócios. Saiba mais a seguir.

Com a aprovação do Senado, o projeto agora está sob análise detalhada de diversas comissões na Câmara dos Deputados antes de ser levado ao plenário.

O advogado tributarista Rafael Simão explica que a transição de MEI para microempresa envolve mudanças significativas nas responsabilidades tributárias.

Enquanto o MEI paga valores fixos que incluem contribuições como INSS, ISS e ICMS, ao se tornar uma microempresa, esses impostos passam a ser calculados com base no faturamento real, aumentando as obrigações acessórias.