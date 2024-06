Preguiça de salvar um contato no WhatsApp? Saiba como enviar mensagem sem precisar disso

WhatsApp agora permite enviar mensagens sem salvar contatos. Saiba como usar essa novidade e enviar vídeos curtos de 60 segundos com segurança.

O WhatsApp recentemente lançou uma nova funcionalidade que permite iniciar uma conversa com um contato não salvo no aplicativo. Essa novidade promete facilitar, principalmente, o contato com números de empresas, eliminando a necessidade de salvar o número previamente.

Anteriormente, para entrar em contato com um número desconhecido, era necessário salvar o telefone na lista de contatos ou utilizar procedimentos e aplicativos de terceiros para evitar esse passo extra. A nova funcionalidade torna o processo mais ágil e simplificado.

Novidade no WhatsApp: envie mensagens para números não salvos e vídeos curtos de 60 segundos. Atualize o aplicativo para aproveitar essas funcionalidades. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o novo recurso do WhatsApp?

Para enviar uma mensagem para um novo contato, basta buscar pelo número utilizando a barra de busca do WhatsApp. Primeiro, toque no ícone de conversa, localizado no canto inferior direito no Android e no canto superior direito no iOS. Na barra de busca, insira o DDD e o número e, em seguida, toque no ícone ‘Conversar’.

É importante destacar que o recurso está sendo liberado gradualmente para todos os usuários. Caso ainda não tenha recebido a atualização, verifique se o seu aplicativo está atualizado para a versão mais recente.

Saiba também: WhatsApp: o TRISTE fim programado para 39 celulares em junho

Envio de mensagens com vídeos

Além da nova funcionalidade para iniciar conversas sem salvar contatos, o WhatsApp também permitirá o envio de vídeos curtos nas mensagens. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou essa novidade recentemente. Os usuários poderão gravar vídeos de até 60 segundos, inclusive com as mãos livres.

Os vídeos serão reproduzidos automaticamente no modo silencioso quando abertos numa conversa. Para ativar o som do vídeo, será necessário tocar nele, semelhante ao que acontece nos Reels do Instagram. O WhatsApp ressaltou que as mensagens de vídeo serão protegidas com criptografia de ponta a ponta, garantindo a privacidade e segurança dos usuários.

Com essas atualizações, o WhatsApp continua aprimorando sua plataforma, oferecendo mais praticidade e novas funcionalidades para seus usuários. Essas mudanças refletem o compromisso da empresa em melhorar a experiência de comunicação de milhões de pessoas ao redor do mundo.

Resumo das novidades:

Novo recurso para iniciar conversas sem salvar contatos.

Envio de vídeos curtos de até 60 segundos nas mensagens.

Liberação gradual da atualização para todos os usuários.

Criptografia de ponta a ponta para mensagens de vídeo.

Essas melhorias tornam a comunicação pelo WhatsApp ainda mais eficiente, prática e segura. Com a possibilidade de enviar mensagens sem salvar o contato e compartilhar vídeos curtos, os usuários têm mais opções para se comunicar de forma rápida e protegida.

Dicas para utilização:

Verifique se o aplicativo está atualizado para acessar as novas funcionalidades.

Utilize a barra de busca para enviar mensagens para novos números sem precisar salvar.

Aproveite os vídeos curtos para compartilhar momentos de forma dinâmica e segura.

Essas novidades fazem parte do contínuo esforço do WhatsApp em oferecer uma plataforma de comunicação completa e segura para seus usuários.

Com essas novas funcionalidades, o aplicativo se mantém como uma das principais ferramentas de comunicação global, atendendo às necessidades dos usuários de maneira eficiente e inovadora.

Saiba também: ChatGPT no WhatsApp? Veja como habilitar essa função e surpreenda-se com as possibilidades