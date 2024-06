Essa é a novidade do ano: quase R$ 10 mil na conta Caixa Tem, e para receber, é só se inscrever nisso

Governo amplia o programa Pé-de-Meia para estudantes da EJA. Mais de 89 mil alunos de baixa renda serão beneficiados com incentivos financeiros via Caixa Tem.

O Pé-de-Meia tem sido um tema recorrente nas escolas brasileiras. Este programa do Governo Federal oferece aos estudantes acesso a R$ 200,00 mensais, além de incentivos anuais conforme avançam no ensino médio.

Os valores acumulados chegam à quase R$ 10 mil. Recentemente, o governo anunciou a expansão do programa para incluir mais beneficiários, visando proporcionar maior satisfação e apoio financeiro aos estudantes. Confira!

Expansão do programa Pé-de-Meia beneficia alunos da EJA. Governo destina R$ 4 bilhões para apoiar a educação de jovens e adultos no Brasil. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Governo Federal confirma ampliação do Programa Pé-de-Meia

O Ministério da Educação (MEC) anunciou a expansão do programa Pé-de-Meia para incluir estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Com essa ampliação, mais de 89 mil alunos do ensino médio, que se enquadram nas regras de baixa renda, serão beneficiados.

A novidade foi divulgada pelo ministro Camilo Santana durante o lançamento do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da EJA.

O programa, anteriormente focado em outros segmentos, agora abrange também alunos da EJA, oferecendo suporte financeiro para aqueles que buscam concluir o ensino médio.

Essa inclusão representa um esforço significativo para mitigar as barreiras educacionais enfrentadas por jovens e adultos de baixa renda, proporcionando melhores condições para continuarem seus estudos. Notícia da Manhã.

Detalhes da expansão

O Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da EJA tem como objetivo principal erradicar o analfabetismo entre pessoas com quinze anos ou mais.

Além disso, busca aumentar a escolaridade da população que não teve acesso ao ensino fundamental e médio.

O plano inclui a expansão das matrículas em EJA por todo o país, com a criação de 3,3 milhões de novas vagas nos sistemas públicos de ensino.

Investimentos e iniciativas

O governo federal investirá cerca de R$ 4 bilhões na implementação do pacto, que será executado em colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Esses entes federativos, ao aderirem ao pacto, se comprometem a oferecer a modalidade EJA em suas redes de ensino.

Foi também instituída a Medalha Paulo Freire, que reconhecerá redes de ensino e instituições que se destacarem na superação do analfabetismo.

Além disso, a criação do CadEja, uma plataforma de cadastro, centralizará a demanda e o atendimento da EJA, fornecendo dados essenciais para o planejamento e aprimoramento das ações educativas.

Futuro da Educação de Jovens e Adultos

As estratégias do pacto incluem a integração da EJA com a educação profissional e tecnológica, além do incentivo aos professores envolvidos, que receberão bolsas para participação em ações de formação.

Essa iniciativa responde aos dados do último Censo Demográfico do IBGE, que apontou a existência de 11,4 milhões de analfabetos no Brasil em 2022, evidenciando a necessidade urgente de intervenções eficazes na educação de jovens e adultos.

O conjunto de ações reflete o compromisso do governo em fortalecer a educação como um pilar essencial para o desenvolvimento social e econômico do país, abrindo caminhos para que mais brasileiros tenham acesso à educação de qualidade e à qualificação profissional.

