Fique RICO investindo apenas R$ 1,5 MIL; conheça as franquias que te permitem conquistar esse sonho

Confira cinco franquias para trabalhar de casa com baixo investimento. Oportunidades a partir de R$ 1,5 mil para quem busca flexibilidade e lucro.

Para aqueles que buscam uma oportunidade de negócio flexível e com baixo investimento inicial, trabalhar de casa é uma excelente opção.

Com a crescente demanda por serviços remotos e a facilidade de gerenciamento online, muitas franquias oferecem modelos de negócio acessíveis e lucrativos.

Assim, confira abaixo uma lista de cinco franquias que permitem trabalhar de casa com investimento a partir de R$ 1,5 mil.

Saiba quais são as cinco melhores franquias para trabalhar de casa. Investimentos a partir de R$ 1,5 mil e retorno rápido garantido. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

5 franquias para investir a partir de R$ 1,5 mil

Abaixo, comentamos mais sobre formas de investir em negócios. Confira:

1. Lukro

Investimento inicial: a partir de R$ 1,5 mil

A Lukro funciona como um sistema de gerenciamento para restaurantes, varejos e atacados. Para operar o sistema, o franqueado recebe treinamento e fica responsável por criar a sua própria carteira de clientes, que devem pagar um valor de mensalidade. O lucro médio mensal é de 40% do faturamento, com um prazo de retorno entre 1 a 6 meses.

2. PremiaPão

Investimento inicial: a partir de R$ 8 mil

Uma alternativa de negócio inovadora e acessível é a comercialização de sacos de pão com anúncios de diversas marcas. Neste modelo, o franqueado recebe em casa embalagens biodegradáveis e busca parcerias com padarias locais.

As padarias utilizam os sacos, que já vêm estampados com anúncios, oferecendo uma solução de embalagem prática e sustentável. O prazo de retorno é entre 2 a 6 meses e o prazo de contrato é de quatro anos.

3. Mazze

Investimento inicial: a partir de R$ 9 mil

A Mazze é uma franquia de joias contemporâneas, onde o franqueado recebe um site para realizar suas vendas e o franqueador é quem se responsabiliza pelas entregas dos produtos.

O lucro médio mensal é de 30 a 50% do faturamento, com um prazo de retorno entre 12 a 24 meses. Além disso, o prazo de contrato é de cinco anos.

4. Limpeza com Zelo

Investimento inicial: a partir de R$ 25 mil

O franqueado oferece serviços de limpeza para residências, escritórios e condomínios, contando com produtos especializados, treinamentos e ferramentas de gestão.

Além disso, o franqueado tem acesso a um sistema eficiente para o recrutamento de diaristas, garantindo a qualidade e a confiabilidade do serviço prestado. O prazo de retorno é entre 12 a 18 meses e o prazo de contrato é de dez anos.

5. Sofá Novo de Novo

Investimento inicial: a partir de R$ 29,9 mil

A Sofá Novo de Novo é especializada em higienização, limpeza e impermeabilização de estofados e colchões.

A franqueadora fornece todo o material necessário, permitindo que o franqueado ofereça serviços de alta qualidade e eficiência diretamente aos clientes.

O lucro médio mensal é de 70% do faturamento, com um prazo de retorno de 6 meses. Além disso, o prazo de contrato é de dois anos.

Quais são as vantagens de investir em franquias de baixo custo?

Investir em franquias de baixo custo é uma excelente opção para quem deseja empreender sem comprometer uma grande quantia de capital.

Esses modelos de negócio oferecem a possibilidade de retorno rápido e a flexibilidade de trabalhar de casa, permitindo que o franqueado concilie outras atividades e compromissos pessoais. Notícia da Manhã.

Outra vantagem é a segurança proporcionada pelo suporte contínuo da franqueadora, que oferece treinamentos, materiais e estratégias de marketing. Esse apoio é essencial para que o franqueado possa alcançar sucesso e crescimento no mercado.

Contudo, ao considerar investir em uma franquia, é crucial analisar todos os aspectos do negócio, incluindo o suporte oferecido, as condições do contrato e as perspectivas de lucro.

O investimento inicial pode variar significativamente entre as diferentes franquias, por isso é importante escolher aquela que melhor se alinha aos seus objetivos e recursos financeiros.

Optar por uma franquia de baixo custo é uma maneira inteligente de iniciar um negócio próprio, com baixo risco e potencial de altos retornos financeiros.

As opções apresentadas mostram que é possível começar com um investimento reduzido e alcançar resultados satisfatórios, tudo isso trabalhando no conforto de casa.

Dê o primeiro passo para se tornar um empreendedor de sucesso

Investir em uma franquia de baixo custo pode ser o primeiro passo para se tornar um empreendedor de sucesso. Com opções de investimento a partir de R$ 1,5 mil, é possível encontrar um modelo de negócio que se adapte às suas necessidades e expectativas.

Avalie as oportunidades, considere o suporte oferecido pelas franqueadoras e inicie sua jornada empreendedora com segurança e confiança. Notícia da Manhã.

Essas franquias permitem que você comece seu próprio negócio com um investimento inicial acessível, trabalhando de casa e desfrutando de flexibilidade e autonomia. Aproveite as oportunidades e invista no seu futuro empreendedor.

