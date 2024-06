Mães do Bolsa Família recebem BÔNUS, mas é preciso DISSO para se qualificar; veja só

Mães recebem bônus especial do Bolsa Família em junho, aumentando o valor do benefício. Conheça os adicionais e as datas de pagamento neste mês.

Em junho, as mães solteiras que fazem parte do programa Bolsa Família receberão um bônus especial. Este bônus será composto por três adicionais específicos para este grupo, além de outro adicional destinado a todos os beneficiários do programa.

O Bolsa Família, que já possui um valor mínimo garantido de R$ 600, pode ter seu valor aumentado através desses adicionais, beneficiando especialmente as mães solteiras chefes de família. Esses bônus são cumulativos, permitindo que as famílias recebam mais de um adicional.

Os depósitos dos benefícios serão realizados juntamente com outro auxílio importante, que também pode ser acumulado com o Bolsa Família. As datas de pagamento do Bolsa Família para junho já foram divulgadas, e neste mês, as famílias ainda poderão sacar o Auxílio-Gás, no valor de R$ 102. Confira mais!

O Bolsa Família de junho traz bônus especial para mães solteiras. Veja como os adicionais aumentam o valor do benefício e as datas de pagamento.

Bônus do Bolsa Família para mães solteiras

Segundo as regras do Bolsa Família, todas as famílias recebem, no mínimo, R$ 600. No entanto, este valor pode ser maior dependendo da composição familiar e dos adicionais recebidos. O programa paga R$ 142 por pessoa, o que significa que uma família com cinco pessoas, por exemplo, receberá R$ 710.

Para as mães solteiras, são oferecidos dois adicionais principais. O Benefício Primeira Infância (BPI) adiciona R$ 150 para famílias com crianças de até seis anos. Além disso, o Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN) também adiciona R$ 150 para famílias com crianças de 0 a 6 anos.

Outro adicional disponível é o Benefício Variável Familiar (BVF), que destina R$ 50 para famílias com crianças e adolescentes de sete a 18 anos, gestantes ou nutrizes. Esses adicionais são cumulativos, permitindo um aumento significativo no valor total recebido.

Datas de pagamento do Bolsa Família em junho de 2024

Os pagamentos do Bolsa Família em junho seguirão o cronograma baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. As datas são as seguintes:

NIS final 1: 17 de junho

NIS final 2: 18 de junho

NIS final 3: 19 de junho

NIS final 4: 20 de junho

NIS final 5: 21 de junho

NIS final 6: pagamento antecipado no dia 22 de junho

NIS final 7: 25 de junho

NIS final 8: 26 de junho

NIS final 9: 27 de junho

NIS final 0: 28 de junho

No primeiro dia do calendário, 17 de junho, o pagamento será antecipado para as famílias em situação especial.

Benefícios cumulativos e adicionais

O Bolsa Família visa proporcionar um suporte financeiro essencial às famílias em situação de vulnerabilidade.

A possibilidade de acumular benefícios é uma forma de garantir que as necessidades básicas sejam atendidas. Além do valor básico, os adicionais destinados às mães solteiras e famílias com crianças pequenas ajudam a suprir gastos específicos, como alimentação e cuidados infantis.

O Benefício Primeira Infância (BPI) e o Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN) são fundamentais para famílias com crianças de até seis anos, oferecendo um adicional de R$ 150 cada.

Esse suporte financeiro é essencial para garantir o desenvolvimento saudável das crianças, desde a alimentação adequada até o acesso a serviços de saúde e educação.

Além disso, o Benefício Variável Familiar (BVF), que oferece R$ 50 para famílias com crianças e adolescentes de sete a 18 anos, gestantes ou nutrizes, complementa a renda dessas famílias, ajudando a cobrir despesas adicionais que surgem conforme as crianças crescem e as necessidades aumentam.

Auxílio-Gás e outras ajudas

Neste mês, as famílias também receberão o Auxílio-Gás, no valor de R$ 102. Este auxílio é destinado a ajudar as famílias a arcar com os custos do gás de cozinha, um item essencial para a preparação de alimentos.

As regras para receber o Auxílio-Gás são simples e acessíveis a todos os beneficiários do Bolsa Família. Notícia da Manhã.

O saque dos benefícios pode ser realizado de forma prática, conforme orienta o colunista do FDR, Ariel França. Ele ensina como fazer o saque do benefício sem a necessidade do cartão, facilitando o acesso ao dinheiro por parte dos beneficiários.

O Bolsa Família continua a ser uma peça chave no apoio às famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade, especialmente neste mês de junho, com os bônus adicionais para mães solteiras e o Auxílio-Gás.

Essas medidas são essenciais para garantir que as necessidades básicas dessas famílias sejam atendidas, proporcionando um suporte financeiro crucial em tempos de dificuldade.

